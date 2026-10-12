Shardiye Navratri 2026: नवरात्र में 100 साल बाद 3 शुभ योग, इन 3 राशियों का गोल्डन टाइम शुरू

शारदीय नवरात्रि 11 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक रहने वाले हैं. इन पवित्र दिनों में मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा का विधान बताया गया है. इस बार देवी का आगमन हाथी पर हुआ है जो कि एक शुभ संकेत माना जाता है. इसके अलावा ग्रहों की चाल भी कुछ दुर्लभ और शुभ योग बना रही है. ज्योतिष गणना के अनुसार, नवरात्र में सूर्य-बुध की युति से बुधादित्य, चंद्रमा-गुरु की केंद्रीय संबंध से गजकेसरी और बुध शुक्र की युति से लक्ष्मीनारायण राजयोग बन रहा है. ये दुर्लभ संयोग करीब 100 वर्ष के बाद बन रहा है. आइए जानते हैं कि यह दुर्लभ संयोग किन राशियों को लाभ देने वाला है.

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मेष राशि

नौकरी करने वालों को तरक्की के नए मौके मिल सकते हैं. लंबे समय से किए जा रहे प्रयासों का अच्छा परिणाम मिलने की उम्मीद है. कारोबारियों के लिए भी लाभ के अवसर बन सकते हैं. अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ है तो उसके वापस मिलने की संभावना जताई जा रही है. कर्ज, उधार का बोझ भी कम होने वाला है. आर्थिक मामलों में राहत मिलने से आपकी योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है.

कर्क राशि

नौकरी और कारोबार में नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार का लाभ मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में बढ़ती जिम्मेदारियां आगे बढ़ने का अवसर दे सकती हैं. परिवार में खुशी का माहौल रहने की संभावना है. घर में कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है. इस दौरान कामकाज और पारिवारिक जीवन से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

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सिंह राशि

करियर में बदलाव या किसी नई शुरुआत का मौका मिल सकता है. कारोबार से जुड़े लोगों के लिए समय बेहद अनुकूल दिख रहा है. इस दौरान आपका मान-सम्मान बढ़ सकता है और आत्मविश्वास मजबूत हो सकता है. अपनी क्षमता पर भरोसा रखते हुए नए अवसरों का लाभ उठाने की कोशिश करें. इस दौरान बच्चों की एकाग्रता भी बेहतर होगी. पढ़ाई-लिखाई या नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को अच्छे परिणाम मिलेंगे.

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए नवरात्रि धन और करियर से जुड़े मामलों में राहत दे सकती है. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. कारोबारियों को भी लाभ के अवसर मिल सकते हैं. आर्थिक स्थिति बेहतर होने के संकेत हैं. इसके अलावा, परिवार और रिश्तों में सकारात्मकता बनी रह सकती है. कामकाज के साथ निजी जीवन में भी संतुलन बनाए रखने का मौका मिल सकता है.

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