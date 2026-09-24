Shani Gochar 2026: 83 दिन तक 5 राशियों पर मेहरबान रहेंगे शनि, धन-दौलत में होगी बढ़ोतरी!

Shani Gochar 2026: ज्योतिष में शनि को कर्म और अनुशासन से जोड़कर देखा जाता है. शनि की चाल या नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग माना जाता है. अब अक्टूबर में शनि एक महत्वपूर्ण नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं. ज्योतिषीय गणना के अनुसार 9 अक्टूबर 2026 से शनि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे और 8 फरवरी 2027 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे. इस नक्षत्र के स्वामी स्वयं शनि माने जाते हैं. ऐसे में शनि का अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कुछ राशियों के लिए आर्थिक और करियर से जुड़े मामलों में सकारात्मक माना जा रहा है.
उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में शनि का गोचर
उत्तर भाद्रपद को 27 नक्षत्रों में 26वां नक्षत्र माना जाता है. ज्योतिषीय मान्यता में इसका संबंध स्थिरता, धैर्य और जिम्मेदारी से जोड़ा जाता है. शनि के इस नक्षत्र में आने से मेहनत, अनुशासन और लंबे समय से चल रहे कामों पर जोर बढ़ने की मान्यता है. हालांकि किसी व्यक्ति की कुंडली के अनुसार इसका प्रभाव अलग हो सकता है.
मिथुन राशि
मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन आर्थिक मामलों में लाभ देने वाला माना जा रहा है. आय और धन से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव के संकेत हैं. लंबे समय से अटके आर्थिक काम आगे बढ़ सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को काम में निरंतरता बनाए रखने से फायदा मिल सकता है.
कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए यह समय आय के नए रास्ते खोलने वाला माना जा रहा है. पुराने संपर्क कारोबार में काम आ सकते हैं. व्यापार करने वालों को नेटवर्क और पुराने क्लाइंट्स से लाभ मिलने के योग बताए जा रहे हैं. नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिनसे आगे चलकर फायदा हो सकता है.
वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन नौकरी और आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. नौकरीपेशा लोगों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है. इसके साथ आर्थिक लाभ के अवसर भी बन सकते हैं. काम के क्षेत्र में धैर्य और अनुशासन बनाए रखना फायदेमंद रहेगा.
मकर राशि
मकर राशि शनि की स्वामित्व वाली राशियों में शामिल है. शनि के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आने से जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में प्रगति के संकेत माने जा रहे हैं. प्रॉपर्टी से संबंधित कोई पुराना मामला आगे बढ़ सकता है. हालांकि किसी भी बड़े संपत्ति संबंधी फैसले में दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच करना जरूरी रहेगा.
तुला राशि
तुला राशि के जातकों के लिए भी यह नक्षत्र परिवर्तन महत्वपूर्ण माना जा रहा है. परिवार के किसी सदस्य की मदद से रुका हुआ काम पूरा होने के संकेत हैं. घर-परिवार से जुड़े मामलों में सहयोग मिल सकता है. हालांकि इस दौरान खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा.
शनि के गोचर में किन बातों का रखें ध्यान?
ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार शनि का प्रभाव मेहनत, अनुशासन और कर्म से जुड़ा माना जाता है. इसलिए इस अवधि में काम को टालने के बजाय योजनाबद्ध तरीके से पूरा करना बेहतर माना जाता है. आर्थिक मामलों में अनावश्यक खर्च से बचें. किसी भी बड़े निवेश या संपत्ति संबंधी फैसले में पूरी जानकारी हासिल करें.
कब तक रहेगा शनि का नक्षत्र परिवर्तन?
शनि 9 अक्टूबर 2026 को उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 8 फरवरी 2027 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे. यानी करीब चार महीने तक शनि का यह नक्षत्र गोचर जारी रहेगा. ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार इस दौरान शनि की स्थिति का प्रभाव अलग-अलग राशियों के करियर, धन और पारिवारिक मामलों पर पड़ सकता है.