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Shani Margi 2026: भाई दूज पर शनि मार्गी, इन 3 राशियों का आने वाला है 'स्वर्णिम काल'

शनि 11 दिसंबर को मीन राशि में मार्गी होने वाले हैं. यानी इस दिन शनि की सीधी चाल शुरू हो जाएगी. इसके बाद शनि की उल्टी चाल 9 अगस्त 2027 को ही शुरू होगी. इस दौरान करीब 8 महीने तक तीन राशियों पर शनि की विशेष कृपा रहेगी.

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करीब 8 महीने तक तीन राशियों पर शनि की विशेष कृपा रहेगी. (Photo: ITG)
करीब 8 महीने तक तीन राशियों पर शनि की विशेष कृपा रहेगी. (Photo: ITG)

Shani Margi 2026: दिवाली के बाद शनि की चाल बदलने वाली है. शनि 11 दिसंबर को मीन राशि में मार्गी होने वाले हैं. यानी इस दिन शनि की सीधी चाल शुरू हो जाएगी. संयोगवश इस दिन भाई दूज का त्योहार भी मनाया जाएगा. इसके बाद शनि की उल्टी चाल 9 अगस्त 2027 को ही शुरू होगी. इस दौरान करीब 8 महीने तक तीन राशियों पर शनि की विशेष कृपा रहेगी. इन राशियों को करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे. कारोबार की समस्याएं सुलझेंगी और आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा. आइए इन लकी राशियों के बारे में विस्तार से समझते हैं.

मिथुन राशि
नौकरी करने वाले लोगों को अपनी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद रहेगी. लंबे समय से अटके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं. इससे पेशेवर जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद मिल सकती है. कारोबार करने वाले जातकों के लिए भी नए अवसर सामने आ सकते हैं. नए ग्राहकों से जुड़ने और कमाई बढ़ाने की संभावनाएं बन सकती हैं. हालांकि, आर्थिक मामलों में सावधानी बरतना जरूरी होगा. किसी बड़े निवेश या पैसों से जुड़े फैसले में जल्दबाजी करने से बचें. सोच-समझकर कदम उठाना बेहतर रहेगा.

सिंह राशि
करियर और कारोबार से जुड़े मामलों में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे. कामकाज में अनुशासन और मेहनत बनाए रखने से लाभ होगा. आर्थिक मामलों में भी सुधार की संभावनाएं बन सकती हैं. कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाना और योजनाओं पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा. शनि को कर्म प्रधान ग्रह माना जाता है, इसलिए लगातार मेहनत करना महत्वपूर्ण होगा. इस अवधि में मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने के लिए धैर्य बनाए रखना जरूरी है.

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धनु राशि
जो लोग नौकरी बदलने की तैयारी कर रहे हैं, वे नए अवसरों पर ध्यान दे सकते हैं. करियर से जुड़े विकल्पों पर विचार करने का मौका मिल सकता है. कारोबार करने वाले लोगों के लिए पुरानी समस्याओं को सुलझाने और कामकाज को व्यवस्थित करने का समय रह सकता है. आर्थिक मामलों में आमदनी और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. केवल संभावित लाभ के भरोसे बड़े फैसले लेने से बचें. सही योजना और अनुशासित तरीके से काम करना उपयोगी रहेगा.

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