scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सावन के तीसरे सोमवार शुक्र-चंद्रमा की युति, इन 3 राशियों के अच्छे दिन कल से शुरू

17 अगस्त का सावन का सोमवार है और इस दिन नाग पंचमी भी है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस दिन कन्या राशि में शुक्र-चंद्रमा की युति भी बनने जा रही है. यह दुर्लभ संयोग तीन राशियों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है.

Advertisement
X
सावन का तीसरा सोमवार 3 राशियों के लिए शुभ. (Photo: ITG)
सावन का तीसरा सोमवार 3 राशियों के लिए शुभ. (Photo: ITG)

Sawan Ka Teesra Somwar: सावन का तीसरा सोमवार 17 अगस्त यानी कल है. इसी दिन नाग पंचमी भी है और कन्या राशि में शुक्र-चंद्रमा की युति बनने जा रही है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, यह दुर्लभ संयोग वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातकों को लाभान्वित करने वाला है. इन राशियों के लिए शिक्षा, निवेश, नौकरी, कारोबार, प्रेम और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक परिणाम के संकेत हैं. आइए जानते हैं कि यह युति इन राशियों को कितना शुभ परिणाम देने वाली है.

वृषभ राशि
इस दौरान आपका बौद्धिक विकास हो सकता है. शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को सफलता मिलने के योग हैं. निवेश के जरिए कुछ जातकों को लाभ मिल सकता है. प्रेम संबंधों में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं. वैवाहिक जीवन में भी खुशियां बढ़ने के संकेत हैं. कुल मिलाकर यह युति वृषभ राशि वालों के लिए कई क्षेत्रों में अनुकूल परिणाम लेकर आ सकती है.

कन्या राशि
शुक्र और चंद्रमा की युति कन्या राशि में ही बनने जा रही है. ऐसे में इस राशि के जातकों पर इसका प्रभाव विशेष माना जा रहा है. युति के प्रभाव से व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ सकता है और आपकी वाणी लोगों को प्रभावित करने में कामयाब हो सकती है. सामाजिक स्तर पर मान-प्रतिष्ठा बढ़ने के योग हैं. नौकरीपेशा लोगों की आमदनी में वृद्धि हो सकती है. वहीं कारोबार करने वालों को कोई बड़ी डील मिलने के संकेत हैं. पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी और घरवालों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा.

सम्बंधित ख़बरें

Sabudana Vada Recipe
सावन व्रत में हरी चटनी संग बनाएं कुरकुरे साबूदाना-आलू वड़ा
Nag Panchami 2026
समुद्र मंथन कराने वाले नाग का कैसा हो गया था हाल? जानें
Nag Panchmi
17 अगस्त को मनाई जाएगी नाग पंचमी, जानें पूजा का मुहूर्त
Tale wale mahadev temple
ताले वाले महादेव! भक्तों की मनोकामनाओं का अनूठा केंद्र है ये शिवालय
Gangeshwar Mahadev
पांडवों ने स्थापित किए थे ये 5 शिवलिंग! आज समुद्र खुद करता है अभिषेक
Advertisement

मकर राशि
मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र-चंद्रमा की युति आर्थिक और भाग्य के लिहाज से अच्छी रह सकती है. इस दौरान निवेश किए गए धन से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं. युति आपके भाग्य भाव में होने के कारण किस्मत का साथ भी मिल सकता है. लंबे समय से अटका हुआ कोई काम पूरा होने की संभावना है. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियां मिल सकती हैं. माता-पिता के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. प्रेम जीवन की बात करें तो सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दिल्ली मेट्रो में देर रात बड़ा बवाल: लड़की की फोटो खींचने का आरोप, CISF जवान सस्पेंड; जानें पिस्टल तानने के दावे का सच |
    सावन के तीसरे सोमवार शुक्र-चंद्रमा की युति, इन 3 राशियों के अच्छे दिन कल से शुरू |
    केक कटने से पहले ही उठ गई अर्थी... जन्मदिन के दिन ही 10 साल के सोहन समेत 4 लोगों की डूबने से मौत |
    न्यूयॉर्क पहुंचे 'जेठालाल', जल्द पूरे होंगे 'तारक मेहता' शो के 5000 एपिसोड, मनाया जश्न |
    रूस पर यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला! एक साथ दाग दिए 800 से ज्यादा ड्रोन, 6 की मौत |
    जम्मू-कश्मीर: रामनगर के जंगल में दो संदिग्धों के घुसने आशंका, सुरक्षाबलों ने शुरू किया बड़ा सर्च ऑपरेशन |
    Japanese Rice Cooking Tricks: जापानी लोग चावल बनाने के लिए अपनाते हैं ये 4 खास तरीके, हर दाना बनता है खिला और मुलायम |
    शाहरुख, अजय और टाइगर को महाराष्ट्र FDA का कारण बताओ नोटिस! पान मसाला एड पर बोले सनी देओल |
    VIDEO: गॉल में DSP सिराज ने बल्ले से मचाया गदर, गगनचुंबी छक्का जड़ उड़ा दिए श्रीलंका के होश? |
    'टिकट उसे मिले जो जीते, न कि चाटुकारिता...', चार सीट मांगने वाले बयान से पलटे कांग्रेस सांसद
    Advertisement