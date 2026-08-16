सावन के तीसरे सोमवार शुक्र-चंद्रमा की युति, इन 3 राशियों के अच्छे दिन कल से शुरू

Sawan Ka Teesra Somwar: सावन का तीसरा सोमवार 17 अगस्त यानी कल है. इसी दिन नाग पंचमी भी है और कन्या राशि में शुक्र-चंद्रमा की युति बनने जा रही है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, यह दुर्लभ संयोग वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातकों को लाभान्वित करने वाला है. इन राशियों के लिए शिक्षा, निवेश, नौकरी, कारोबार, प्रेम और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक परिणाम के संकेत हैं. आइए जानते हैं कि यह युति इन राशियों को कितना शुभ परिणाम देने वाली है.
वृषभ राशि
इस दौरान आपका बौद्धिक विकास हो सकता है. शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को सफलता मिलने के योग हैं. निवेश के जरिए कुछ जातकों को लाभ मिल सकता है. प्रेम संबंधों में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं. वैवाहिक जीवन में भी खुशियां बढ़ने के संकेत हैं. कुल मिलाकर यह युति वृषभ राशि वालों के लिए कई क्षेत्रों में अनुकूल परिणाम लेकर आ सकती है.
कन्या राशि
शुक्र और चंद्रमा की युति कन्या राशि में ही बनने जा रही है. ऐसे में इस राशि के जातकों पर इसका प्रभाव विशेष माना जा रहा है. युति के प्रभाव से व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ सकता है और आपकी वाणी लोगों को प्रभावित करने में कामयाब हो सकती है. सामाजिक स्तर पर मान-प्रतिष्ठा बढ़ने के योग हैं. नौकरीपेशा लोगों की आमदनी में वृद्धि हो सकती है. वहीं कारोबार करने वालों को कोई बड़ी डील मिलने के संकेत हैं. पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी और घरवालों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा.
मकर राशि
मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र-चंद्रमा की युति आर्थिक और भाग्य के लिहाज से अच्छी रह सकती है. इस दौरान निवेश किए गए धन से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं. युति आपके भाग्य भाव में होने के कारण किस्मत का साथ भी मिल सकता है. लंबे समय से अटका हुआ कोई काम पूरा होने की संभावना है. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियां मिल सकती हैं. माता-पिता के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. प्रेम जीवन की बात करें तो सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है.