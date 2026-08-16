scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Japanese Rice Cooking Tricks: जापानी लोग चावल बनाने के लिए अपनाते हैं ये 4 खास तरीके, हर दाना बनता है खिला और मुलायम

Japanese Rice Cooking Tricks: जापान में चावल बनाना सिर्फ खाना पकाना नहीं, बल्कि एक कला माना जाता है. राइस कुकर से लेकर डोनाबे, हागामा और कमाडो तक, जानिए जापानी लोग किन 4 खास तरीकों से चावल बनाते हैं और हर दाना कैसे बनता है मुलायम, खिला और स्वादिष्ट.

Advertisement
X
जापान में चावल बनाने के चार तरीके अपनाए जाते हैं. (Photo: ITG)
जापान में चावल बनाने के चार तरीके अपनाए जाते हैं. (Photo: ITG)

भारत में चावल खूब खाए जाते हैं. कभी दाल के साथ तो कभी पुलाव के रूप में, ऐसे में चावल ज्यादातर रोजाना बन ही जाते हैं. भारत में ज्यादातर घरों में चावल कुकर या भगौने में बनते हैं. पानी डालो, चावल पकाओ और खाना तैयार. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि  जापान में चावल किस तरह से पकाया जाता है? अगर नहीं तो ये खबर आपके लिए है. जापान में चावल पकाना सिर्फ रोजाना का काम नहीं, बल्कि एक कला माना जाता है. वहां चावल के हर दाने की बनावट, नमी, स्वाद और खुशबू पर खास ध्यान दिया जाता है, ताकि हर दाना खिला हुआ, मुलायम और हल्की मिठास लिए हो. यही वजह है कि जापानी चावल दुनिया भर में अपनी बेहतरीन क्वालिटी के लिए मशहूर हैं.

इससे ज्यादा दिलचस्प बात ये है कि जापानी लोग हर बार एक ही तरीके से चावल नहीं पकाते. चावल की किस्म, खाने की डिश और जरूरत के हिसाब से वे इसे पकाने के लिए अलग-अलग तकनीक अपनाते हैं. कोई तरीका चावल को ज्यादा मुलायम बनाता है, तो कोई दानों को बिल्कुल अलग-अलग और फूला हुआ रखता है. कुल मिलाकर, जापान में चावल पकाने के 4 खास तरीके काफी मशहूर हैं, जिनकी अपनी-अपनी खासियत है. आइए जानते हैं ये चारों तरीके क्या हैं और इनमें ऐसा क्या खास है, जिसकी वजह से जापानी चावल इतने स्वादिष्ट बनते हैं.

1. राइस कुकर: सबसे आसान और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका
अगर आपने बचपन में कभी 'शिन चैन' कार्टून देखा हो, तो आपको जरूर याद होगा कि कैसे शिन चैन की मम्मी को घर में राइस कुकर का इस्तेमाल करके चावल बनाते दिखाया जाता था. ऐसा इसलिए क्योंकि जापान के ज्यादातर घरों में अक्सर चावल बनाने के लिए इलेक्ट्रिक राइस कुकर का इस्तेमाल होता है. इसमें बस चावल और पानी डालकर बटन दबाना होता है. मशीन खुद ही टेंपरेचर और समय को कंट्रोल करती है, जिससे हर बार चावल एकदम परफेक्ट बनते हैं. कई मॉडर्न राइस कुकर में इंडक्शन हीटिंग और प्रेशर कुकिंग जैसी तकनीक भी होती है, जो चावल का स्वाद और टेक्शचर बेहतर बना देती है.

Advertisement

2. डोनाबे: मिट्टी के बर्तन में बनते हैं खुशबूदार चावल
इस लिस्ट में अगला नाम डोनाबे का है. ये एक ट्रेडिशनल जापानी मिट्टी का बर्तन है. इसमें धीमी आंच पर चावल पकाए जाते हैं. इस तरीके से बने चावल का स्वाद ज्यादा गहरा और खुशबूदार होता है. बर्तन के तले में हल्की कुरकुरी परत बनती है, जिसे जापानी भाषा में 'ओकोगे' कहा जाता है. कई लोगों को चावल का यही हिस्सा खाना सबसे ज्यादा पसंद होता है.

सम्बंधित ख़बरें

Sabudana Vada Recipe
सावन व्रत में हरी चटनी संग बनाएं कुरकुरे साबूदाना-आलू वड़ा
Onion Juice vs Oil
बारिश में झड़ रहे बाल? जावेद हबीब ने बताया ऐसे लगाएं प्याज का रस
Water Tank Cleaning Tips
बारिश के बाद छत की टंकी में जमी काई होगी साफ, अपनाएं ये 5 आसान तरीके
Tips to Make Perfect Panchamrit
न फटेगा, न होगा खट्टा, ऐसे बनाएं सबका फेवरेट पंचामृत, आसान है तरीका
Makhana Paag
घर में रखे मखाना से बनाएं बर्फी पाग, त्योहारों का मजा होगा डबल

3. हागामा: पुराने जमाने का लोहे का बर्तन
हागामा एक भारी लोहे का बर्तन होता है, जिसमें पहले लगभग हर जापानी घर में चावल बनाए जाते थे. इसमें चावल को तीन अलग-अलग टेंपरेचर पर पकाया जाता है. इस वजह से हर दाना अलग-अलग और चमकदार दिखाई देता है. साथ ही इसमें चावल की नेचुरल मिठास भी अच्छी तरह बनी रहती है.

4. कमाडो: लकड़ी की आंच पर पकने वाले ट्रेडिशनल चावल
कमाडो जापान का सबसे पुराना चावल पकाने का तरीका माना जाता है. इसमें लकड़ी की आग पर धीरे-धीरे चावल पकाए जाते हैं. इस पूरे प्रोसेस में टेंपरेचर को हाथ से कंट्रोल किया जाता है. इस तरीके से बने चावल ज्यादा खुशबूदार, हल्के सख्त और गहरे स्वाद वाले होते हैं. कई जापानी शेफ आज भी इसे सबसे बेहतरीन तरीका मानते हैं.

Advertisement

स्वादिष्ट चावल बनाने का असली राज क्या है?
चाहे जापानी लोग कोई भी तरीका अपनाएं, लेकिन कुछ बातें वो चावल बनाते वक्त हर बार याद रखते हैं. ये छोटी-छोटी बातें चावल को ज्यादा मुलायम, मीठा और खिला हुआ बनाती हैं.

  • चावल को अच्छी तरह धोना.
  • सही मात्रा में पानी लेना.
  • पकाने से पहले कुछ देर चावल को पानी में भिगोकर रखना.
  • पकने के बाद तुरंत ढक्कन न खोलना और कुछ मिनट चावल को रेस्ट देना.
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    शाहरुख, अजय और टाइगर को महाराष्ट्र FDA का कारण बताओ नोटिस! पान मसाला एड पर बोले सनी देओल |
    VIDEO: गॉल में DSP सिराज ने बल्ले से मचाया गदर, गगनचुंबी छक्का जड़ उड़ा दिए श्रीलंका के होश? |
    'टिकट उसे मिले जो जीते, न कि चाटुकारिता...', चार सीट मांगने वाले बयान से पलटे कांग्रेस सांसद |
    2027 चुनाव में अयोध्या जीतना BJP के लिए कितना बड़ा चैलेंज? देखें हल्ला बोल |
    सोनीपत में रील के चक्कर में लालबत्ती स्कॉर्पियो से स्टंट करने पर पुलिस का एक्शन |
    IPS आशुतोष मिश्रा की मां की मौत: अंबेडकर नगर के घर में मिला शव, जेवर गायब, मुंह से निकलता दिखा खून |
    दनादन निवेश... विदेशी निवेशक फिदा, 15 दिन में लगाए ₹16600 करोड़ |
    Nag Panchami 2026: सावन के तीसरे सोमवार पर नाग पंचमी, जानें शुभ मुहूर्त और पूजन विधि |
    'नींद में ही थम गईं सांसें', 35 साल की एक्ट्रेस का निधन, परिवार ने गुपचुप किया अंतिम संस्कार |
    पीएम मोदी ने किसे कहा दिमागी नक्सल? किरेन रिजिजू ने बताया
    Advertisement