न्यूयॉर्क पहुंचे 'जेठालाल', जल्द पूरे होंगे 'तारक मेहता' शो के 5000 एपिसोड, मनाया जश्न

टेलीविजन के सबसे फेमस सिटकॉम 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के कलाकारों और मेकर्स ने भारत के स्वतंत्रता दिवस को यादगार रूप से सेलिब्रेट किया. वे सभी न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में एक विशेष प्रकाश समारोह में शामिल हुए.

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शो के मेकर्स असित कुमार मोदी, एक्टर दिलीप जोशी, मंदार चंदवादकर और सोनालीका जोशी के साथ समारोह में भाग लेने वालों में शामिल थे और प्रतिष्ठित लाइट स्विच को ऑन किया. शनिवार, 15 अगस्त, 2026 को, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ने देश के स्वतंत्रता दिवस को चिह्नित करने के लिए भारत के तिरंगे रंग में अपने विश्व प्रसिद्ध टॉवर को रोशन किया.

असित मोदी ने वीडियो शेयर किया

असित ने इंस्टाग्राम पर विशेष अवसर से एक वीडियो शेयर किया, जिससे प्रशंसकों को समारोह की एक झलक मिली. अपने कैप्शन में, उन्होंने लिखा, 'दुनिया के शीर्ष पर! न्यूयॉर्क के इस शानदार नजारे का एक्सपीरियंस करना मेरे लिए वाकई बेहद खास रहा. और यहां खड़े तारक मेहता का उल्टा चश्मा के इस शानदार सफर पर गर्व महसूस हो रहा है. अब हम जल्द ही 5,000 एपिसोड पूरे करने के और करीब पहुंच रहे हैं.'

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एक्टर अदिवी सेष भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीम के साथ इस खास सेरेमनी में हिस्सा लेते दिखे. लाइटिंग सेरेमनी के बाद, ग्रुप ने एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ऑब्जर्वेशन डेक एक्सपीरियंस का दौरा किया, जिसे हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स में नंबर 1 टॉप अट्रैक्शन का नाम दिया गया है.

कास्ट और मेकर्स को लैंडमार्क के 86वें फ्लोर के ऑब्जर्वेशन डेक से तस्वीरों के लिए पोज देते भी देखा गया. इस साल के इंडिया डे सेलिब्रेशन के दौरान फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन्स के साथ मिलकर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को तिरंगी लाइटों से रोशन किया गया था, जिसकी थीम 'हेरिटेज में हारमनी' थी.



एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में स्वतंत्रता दिवस पर यह अनोखा डिस्प्ले शो के लिए एक अहम आने वाला माइलस्टोन है, क्योंकि तारक मेहता का उल्टा चश्मा जल्द ही 5000 एपिसोड पूरे करने वाला है. सोनी सब और नीला फिल्म प्रोडक्शंस ने 18 साल पूरे होने का जश्न 18 दिन के कैंपेन के साथ मनाया, जिसमें पूरे देश में फैन इवेंट्स, फैमिली कॉन्टेस्ट और भी बहुत कुछ शामिल था.

यह शो भारत के सबसे लंबे समय से चलने वाले और सबसे लोकप्रिय फैमिली एंटरटेनमेंट प्रॉपर्टीज में से एक बना हुआ है, और टीम अब 5,000 एपिसोड पूरे करने के करीब है.

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