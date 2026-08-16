24 घंटे में ही चार सीट वाले बयान से पलटे कांग्रेस सांसद रंधावा... बोले- जो जीते उसे मिले टिकट

पंजाब कांग्रेस के भीतर अंदरूनी खींचतान जारी है. इस बीच गुरदासपुर से कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने विधानसभा चुनावों में टिकट दावेदारी को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है. इससे पहले उन्होंने कहा था कि वो चार टिकटें लेकर कांग्रेस को जिता देंगे.

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सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा, 'जब मुझे टिकट मिला था, उस समय मेरे पिता अध्यक्ष थे और उन्होंने उसी दिन सक्रिय राजनीति से हटने का फैसला कर लिया था.'

उन्होंने आगे कहा, 'अगर हमें टिकट लेना होगा, तो हम सिर्फ एक ही टिकट लेंगे, वरना एक भी नहीं लेंगे. और टिकट भी सिर्फ डेरा बाबा नानक से ही लिया जाएगा. टिकट उन्हें दिया जाना चाहिए जो इसे जीत सकते हों, न कि उन्हें जो चाटुकारिता करते हैं.'

'एक परिवार से एक टिकट' के बयान पर पलटवार

दरअसल कुछ समय पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने 'एक परिवार से एक टिकट' देने की बात कही थी. इस पर रंधावा ने मंच से सीधा पलटवार करते हुए कहा था, 'जो कोई ये कहते हैं कि मैं दो-दो टिकटें नहीं दूंगा, जिस बंदे में जीतने की जुर्रत होगी, वो दो नहीं, चार टिकटें लेकर कांग्रेस को जिताकर लाएगा.'

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बता दें कि पंजाब कांग्रेस में लीडरशिप को लेकर चरणजीत सिंह चन्नी और अमरिंदर सिंह राजा वारिंग के बीच कलह चल रही है. पंजाब के विधायकों ने कुछ समय पहले पार्टी आलाकमान को पत्र लिखकर इस विषय पर चिंता भी जताई थी. विधायक दल ने राहुल गांधी से मिलने का समय भी मांगा था.

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