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रूस-यूक्रेन ने एक-दूसरे पर दागे ड्रोन, 11 लोगों की मौत

यूक्रेन ने रूस पर सैकड़ों ड्रोन से बड़ा हवाई हमला किया, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई. जवाबी कार्रवाई में रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें 5 लोगों की मौत और कई लोग घायल हुए. रूस ने क्रिवी रीह के धातु संयंत्र और कीव के सैन्य-औद्योगिक ठिकानों को भी निशाना बनाने का दावा किया.

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यूक्रेन के बड़े ड्रोन हमले के बाद रूस और यूक्रेन ने एक-दूसरे के ठिकानों पर जवाबी हमले किए.(File Photo- ITG)
यूक्रेन के बड़े ड्रोन हमले के बाद रूस और यूक्रेन ने एक-दूसरे के ठिकानों पर जवाबी हमले किए.(File Photo- ITG)

यूक्रेन ने रविवार को रूस पर युद्ध के सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक किया. इस हमले में सैकड़ों ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जिसमें कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई. रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि रातभर में 822 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए गए.

मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबयानिन के अनुसार, करीब 600 ड्रोन रूसी राजधानी मॉस्को की ओर बढ़ रहे थे. इनमें से एक तिहाई ड्रोन मॉस्को क्षेत्र के ऊपर ही नष्ट कर दिए गए. मॉस्को क्षेत्र में एक यूक्रेनी ड्रोन के निजी घर पर गिरने से 83 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई. वहीं, पोडोल्स्क शहर में Wildberries के एक गोदाम में आग लग गई.

रूस के दक्षिण-पश्चिमी रोस्तोव क्षेत्र के तीन शहरों को भी निशाना बनाया गया. यहां 150 से अधिक ड्रोन से हुए हमले में 5 लोगों की मौत हो गई. कई घर और एक रेलवे स्टेशन क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि जंगल में भी आग लग गई.

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यूक्रेन पर भी रूस का हमला

इस बीच रूस ने भी यूक्रेन पर हमला किया. यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने बताया कि रूस के मिसाइल हमले में क्रिवी रीह में 2 लोगों की मौत हो गई और 14 लोग घायल हुए. वहीं, सुमी शहर में भी एक व्यक्ति की मौत हुई. यूक्रेन के दक्षिणी जापोरिज्जिया क्षेत्र में एक घर पर रूसी हमला होने से एक पुरुष और एक महिला की जान चली गई. रूसी हमलों के कारण राजधानी कीव में भी कई जगह आग लग गई और 6 लोग घायल हो गए.

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कीव के बड़े किताब बाजारों में से एक में भीषण आग लग गई. आग की लपटों ने पोचाइना मेट्रो स्टेशन के पास बने कई कियोस्क को अपनी चपेट में ले लिया. फायर ब्रिगेड की टीमों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की. रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसने क्रिवी रीह के एक धातु संयंत्र और कीव में कई सैन्य-औद्योगिक ठिकानों को निशाना बनाया.

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