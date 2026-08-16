दिल्ली मेट्रो में देर रात बड़ा बवाल: लड़की की फोटो खींचने का आरोप, CISF जवान सस्पेंड; जानें पिस्टल तानने के दावे का सच

दिल्ली मेट्रो में सुरक्षा की कमान संभालने वाले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के एक जवान पर महिला यात्री की तस्वीरें लेने का गंभीर आरोप लगा है. मामला दिल्ली AIIMS मेट्रो स्टेशन का है. घटना के बाद सोशल मीडिया पर बने माहौल और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए CISF के आरोपी जवान को सस्पेंड कर दिया गया है और उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है.

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लोगों के मुताबिक, रात करीब 9 बजे मेट्रो कोच में एक महिला यात्री ने आरोप लगाया कि जवान उसकी तस्वीरें चुपके से ले रहा था. विरोध बढ़ा तो मौके पर अफरा-तफरी मच गई और यात्रियों ने फोन मांगकर जवाब भी मांगा.

आरोप है कि यात्रियों के विरोध करने और फोन मांगने पर जवान ने कथित तौर पर अपनी सर्विस पिस्टल लोगों की तरफ तान दी. जवान मेट्रो से बाहर प्लेटफॉर्म पर उतरकर भी पिस्टल ताने खड़ा रहा, जिससे कोच के अंदर भगदड़ और दहशत मच गई. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ.

सीआईएसएफ सूत्रों के मुताबिक, आरोपी जवान को सस्पेंड आकर दिया गया है और उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है.

मेट्रो पुलिस सूत्रों के मुताबिक, ''घटना AIIMS मेट्रो स्टेशन की है. रविवार रात 12:40 पर PCR कॉल मिली थी. पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन लड़की ने कोई शिकायत नहीं दी. पिस्टल तानने वाली जानकारी गलत है. ऐसा कुछ नहीं हुआ था.''

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यात्रियों और एक महिला यात्री ने आरोप लगाया था कि CISF का जवान लड़की की फोटो खींच रहा था. पुलिस ने CISF के अधिकारियों के इस बारे में जानकारी दे दी थी.

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