जम्मू-कश्मीर: रामनगर के जंगल में दो संदिग्धों के घुसने आशंका, सुरक्षाबलों ने शुरू किया बड़ा सर्च ऑपरेशन

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में सुरक्षाबलों ने एक बार फिर बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है. यह कार्रवाई रामनगर इलाके के जंगल में दो संदिग्ध व्यक्तियों की हलचल देखे जाने के बाद शुरू की गई. संदिग्धों की गतिविधि की जानकारी मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं. इसके बाद जंगल और उसके आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.

और पढ़ें

जानकारी के मुताबिक, रामनगर के जंगल क्षेत्र में दो संदिग्ध लोगों की आवाजाही देखी गई थी. इसके बाद सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेरकर संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी. जंगल में आने-जाने वाले रास्तों और संभावित ठिकानों पर भी नजर रखी जा रही है. सुरक्षा बल किसी भी तरह की आशंका को देखते हुए बेहद सतर्कता के साथ ऑपरेशन चला रहे हैं.

सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षाबल जंगल के अलग-अलग हिस्सों में तलाशी ले रहे हैं. संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान और उनके वहां पहुंचने के मकसद का पता लगाने की कोशिश की जा रही है. फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां हर संभावित पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही हैं. इलाके में संदिग्ध गतिविधि की सूचना के बाद सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है.

उधमपुर का रामनगर इलाका जंगल और पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है, ऐसे में तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षाबलों को काफी सावधानी बरतनी पड़ रही है. फिलहाल दोनों संदिग्धों का कोई और स्पष्ट सुराग सामने नहीं आया है. सुरक्षाबलों का ऑपरेशन जारी है और इलाके में संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है. मामले में आगे की जानकारी का इंतजार है.

---- समाप्त ----