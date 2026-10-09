scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Sarva Pitru Amavasya 2026: कल है सर्वपितृ अमावस्या, जानें श्राद्ध-तर्पण का शुभ मुहूर्त और जरूरी नियम

Sarva Pitru Amavasya Shubh Muhurat: इस वर्ष सर्वपितृ अमावस्या 2026 कल यानि 10 अक्टूबर को मनाई जाएगी. यहां जानें श्राद्ध-तर्पण का शुभ मुहूर्त और पितरों का श्राद्ध करने का सही तरीका.

Advertisement
X
सर्वपितृ अमावस्या 2026 (Photo: ITG)
सर्वपितृ अमावस्या 2026 (Photo: ITG)

Sarva Pitru Amavasya Shubh Muhurat: पितृ पक्ष का समापन सर्वपितृ अमावस्या के साथ होता है. इस तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है. इस दिन उन पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण किया जाता है, जिनकी मृत्यु की तिथि परिवार को मालूम नहीं होती है. इसके अलावा, किसी कारणवश तय तिथि पर श्राद्ध नहीं कर पाने वाले लोग भी इस दिन अपने पितरों का स्मरण कर सकते हैं.

हालांकि, साल 2026 में सर्वपितृ अमावस्या की तिथि को लेकर लोगों के बीच असमंजस बना हुआ है. पंचांग के मुताबिक, इस वर्ष सर्वपितृ अमावस्या 10 अक्टूबर, शनिवार को मनाई जाएगी. अमावस्या तिथि 9 अक्टूबर की रात 9 बजकर 35 मिनट पर शुरू होकर 10 अक्टूबर की रात 9 बजकर 19 मिनट तक रहेगी.  ऐसे में उदया तिथि के अनुसार, सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध और तर्पण 10 अक्टूबर को किया जाएगा.

बता दें कि इस बार अमावस्या शनिवार को पड़ने के कारण इसे शनिश्चरी अमावस्या भी कहा जाएगा. धार्मिक मान्यताओं में शनिवार और अमावस्या का संयोग खास माना जाता है. तो आइए जानते हैं इस दिन श्राद्ध-तर्पण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा.

सर्वपितृ अमावस्या 2026 पर श्राद्ध-तर्पण का शुभ मुहूर्त

सम्बंधित ख़बरें

sarva pitru amavasya 2026
कल या परसों, कब है सर्वपितृ अमावस्या? जानें सही तिथि और उपाय
Sarvapitri amavasya 2026
9 या 10 अक्टूबर, कब है सर्वपितृ अमावस्या? पंडित ने बताई सही तिथि
pitru paksha 2026 dates calendar
पितृ पक्ष 2026: 16 दिनों तक रखें इन जरूरी नियमों का ध्यान
pitru paksha 2026 starts september 26 or 27
पितृ पक्ष 2026: 26 या 27 सितंबर? जानिए श्राद्ध की तिथियां
pithori amavasya 2026
9 या 10 सितंबर, कब है पिठोरी अमावस्या? नोट करें स्नान-दान की डेट

कुतुप मुहूर्त: सुबह 11:44 बजे से दोपहर 12:31 बजे तक
रौहिण मुहूर्त: दोपहर 12:31 बजे से दोपहर 1:17 बजे तक

Advertisement

सर्वपितृ अमावस्या पर पितरों के लिए क्या करें?

सर्वपितृ अमावस्या के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद पितरों का स्मरण करें और विधि-विधान से तर्पण करें. इस दौरान जल में काले तिल और कुश मिलाकर उन्हें अर्पित करें.  इसके बाद पितरों के नाम पर भोजन निकालें. अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों को दान करें. इस दिन श्राद्ध के बाद ब्राह्मणों के साथ-साथ कौए, गाय और कुत्ते को भोजन कराया जाता है. 

जिन पूर्वजों का श्राद्ध छूट गया, वे क्या करें?

सर्वपितृ अमावस्या उन लोगों के लिए खास होती है, जिन्हें अपने पूर्वजों की मृत्यु की सही तारीख पता नहीं होती है. अगर पितृ पक्ष में किसी कारण से तय दिन पर श्राद्ध नहीं कर पाए हैं, तो इस दिन भी पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं. मान्यता है कि इस दिन पूर्वजों के नाम पर भोजन कराने और जरूरतमंदों को दान करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    नाना पाटेकर: एक कलाकार, कई क‍िरदार लेक‍िन क‍ितना अलग अंदाज, देखें |
    कैप्टन स्मित को इजरायली सैल्यूट... पहली बार किसी विदेशी को मिलने जा रहा ये सम्मान |
    Kathiyawadi Dahi Tikhari Recipe: हरी-मिर्च-लहसुन से बनाएं काठियावाड़ी दही तिखारी, स्वाद में लाजवाब, मिनटों में होगी तैयार |
    CJP प्रोटेस्ट से पहले छावनी में बदली दिल्ली... 38 ट्रेनें कैंसिल-मेट्रो स्टेशन बंद, विपक्षी सांसद भी 5 बजे जुटेंगे |
    ट्रेन में झालमुड़ी बेचते-बेचते डांस करने लगा शख्स, हाथ में बोतल लेकर लगाए ऐसे ठुमके! VIDEO वायरल |
    प्रेमानंद महाराज लौटे राधा केली कुंज आश्रम, भक्तों ने किए दर्शन |
    शुभेंदु के नंदीग्राम में प्रचंड जीत की ओर बीजेपी, न कांग्रेस का दांव चला, न ममता का सपोर्ट |
    Rashifal 10 October 2026: कल कारोबार में 5 राशियों को मिलेगी रफ्तार, जानें सभी 12 राशियों का हाल |
    AMU में 8 साल बाद होगा छात्रसंघ चुनाव! Gen-Z प्रदर्शन से झुका यूनिवर्सिटी प्रशासन, बदले गए प्रॉक्टर नवेद खान |
    अंबानी भारत के बॉस? मिला सबूत समेत जवाब... क्या US के रियल बॉस मस्क है?
    Advertisement