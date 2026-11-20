बॉलीवुड में कई सितारे ऐसे हैं, जिनका प्रकृति से बेहद खास रिश्ता है. जैकी श्रॉफ से लेकर रणदीप हुड्डा और दीया मिर्जा तक, कई सितारे पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी आवाज उठाते रहते हैं. लेकिन इस बार 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' की प्यारी-सी छुटकी यानी पूजा रूपारेल का दर्द देखकर हर किसी का दिल भर आया. मुंबई में पेड़ों की कटाई देखकर पूजा खुद को संभाल नहीं पाईं और कैमरे के सामने फूट-फूटकर रोने लगीं. उनके आंसुओं में सिर्फ पेड़ों के कटने का दुख नहीं, बल्कि उन बेजुबान पंछियों के घर और परिवार उजड़ने का दर्द भी साफ नजर आया.

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पेड़ कटते देख टूट गईं पूजा रूपारेल, छलक पड़े आंसू

पूजा रूपारेल ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई वीडियो शेयर किए हैं. इन वीडियो में वह मुंबई के वर्सोवा स्थित नाना-नानी पार्क में पुराने बरगद समेत कई पेड़ों को काटे जाने पर बेहद भावुक नजर आ रही हैं. पेड़ों की कटाई देखकर पूजा का दर्द इस कदर छलका कि वह कैमरे के सामने रोने लगीं.

वीडियो में वह कहती सुनाई दे रही हैं कि ये कोई आम पेड़ नहीं थे, बल्कि करीब 35 साल पुराने हेरिटेज ट्री थे. इन पेड़ों को काटकर बीएमसी ने न सिर्फ प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि उन तमाम जीवों का आशियाना भी छीन लिया है, जिनकी जिंदगी इन पेड़ों से जुड़ी थी. पूजा रोते हुए कहती हैं, 'ये सिर्फ पेड़ नहीं थे. ये हमारे बुजुर्ग थे. हेरिटेज थे, ये 35 साल पुराने पेड़ हैं, जिन्हें काट दिया गया. ये इलीगल है. इन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि इन्होंने क्या कर दिया है.'

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'अब इन पंछियों का पेट कौन भरेगा?' बेजुबानों के दर्द ने रुलाया

पूजा का सबसे ज्यादा दिल उन पंछियों के लिए रोया, जिनका घर इन पेड़ों पर था. वीडियो में कटे हुए पेड़ों के फल दिखाते हुए वह सवाल करती हैं कि अब इन पक्षियों को खाना कहां से मिलेगा? जिन पेड़ों के फल खाकर न जाने कितने पंछियों का पेट भरता था, अब वे कहां जाएंगे?

एक्ट्रेस भावुक होते हुए कहती हैं, 'ये वो फल हैं जो पंछी खाते हैं. अब वो सब क्या खाएंगे? सारे पंछी भी देखने आए हैं कि उनके घर के साथ क्या हो रहा है. ये किसी का घर था. आखिर वो पंछी जरूरी क्यों नहीं हैं? आप सिर्फ एक पेड़ नहीं काट रहे, किसी के पूरे परिवार को मार रहे हैं. चीर दिया इन्होंने, हमारे पूर्वज को चीरा है इन्होंने. ये पावर नहीं है.'

पूजा का यह सवाल वाकई झकझोर देने वाला है. इंसानों के लिए शायद एक पेड़ सिर्फ लकड़ी या हरियाली का हिस्सा हो, लेकिन किसी पक्षी के लिए वही उसका घर, उसका खाना और उसकी पूरी दुनिया होता है. एक पेड़ को बड़ा होने में दशकों लग जाते हैं, लेकिन उसे काटने में कुछ ही पल. शायद इसी बेबसी ने पूजा को अंदर तक तोड़ दिया.

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पुलिस अपने साथ ले गई तो और भड़क उठीं एक्ट्रेस

मामला यहीं नहीं रुका. पूजा ने एक और वीडियो शेयर किया, जिसमें महिला पुलिसकर्मी उन्हें अपने साथ ले जाती दिखाई दे रही हैं. इस दौरान पूजा जोर-जोर से चिल्लाती और कहती नजर आती हैं कि उन्हें जबरन वहां से ले जाया जा रहा है.

एक्ट्रेस का कहना है कि किसी अच्छे काम और प्रकृति के हक में आवाज उठाने के लिए पुलिस स्टेशन जाना उनके लिए पहली बार नहीं है. उनके वीडियो में नाराजगी के साथ-साथ बेबसी भी साफ दिखाई देती है.

निजी जिंदगी के दर्द को लेकर भी चर्चा में रही थीं पूजा

वैसे पूजा रूपारेल हाल ही में अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी खूब सुर्खियों में रही थीं. उन्होंने सिद्धार्थ कनन के साथ बातचीत में अपनी शादी और रिश्ते से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे. पूजा ने बताया था कि तीन साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद उन्होंने शादी की थी, लेकिन शादी महज तीन महीने में ही टूट गई.

एक्ट्रेस के मुताबिक, उनके पति उनसे किसी भी मुद्दे पर खुलकर बात नहीं करते थे. साथ रहते हुए भी उन्हें अकेलापन महसूस होता था और इसी वजह से उन्होंने अलग होने का फैसला किया. अब पेड़ों की कटाई पर पूजा का इस तरह रो पड़ना दिखाता है कि प्रकृति से उनका जुड़ाव कितना गहरा है. उनके लिए ये पेड़ महज पेड़ नहीं थे, बल्कि उन बेजुबान जीवों की जिंदगी का हिस्सा थे. शायद इसीलिए उन्हें काटे जाते देख पूजा को ऐसा लगा, जैसे उन्होंने अपने किसी बेहद करीबी को खो दिया हो.

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