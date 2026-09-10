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Vastu Tips: फोन के वॉलपेपर पर क्या न लगाएं? जान लें जरूरी नियम

Mobile Wallpaper Vastu: क्या आपका फोन वॉलपेपर भी बढ़ा रहा है मानसिक तनाव? जानिए किन गलत तस्वीरों को तुरंत हटाने की है जरूरत.

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Phone wallpaper Vastu: फोन के वॉलपेपर पर कौन सी तस्वीरें लगाना भारी पड़ सकता है.  
Phone wallpaper Vastu: फोन के वॉलपेपर पर कौन सी तस्वीरें लगाना भारी पड़ सकता है.  

Vastu Tips For Mobile Wallpaper: आज के समय में इंसान और स्मार्टफोन का रिश्ता ऐसा हो गया है कि सुबह से लेकर शाम तक हमारी नजर इसी स्क्रीन पर पड़ती हैं. हम दिनभर में अनगिनत बार अपने फोन का लॉक खोलते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी फोन की स्क्रीन पर लगी तस्वीर सिर्फ दिखने में अच्छी या बुरी नहीं होती, बल्कि यह सीधे आपके अवचेतन मन (Subconscious Mind) और भाग्य पर असर डालती है?

वास्तु शास्त्र और फेंगशुई के जानकारों के अनुसार, मोबाइल हमारे जीवन का एक बेहद निजी और ऊर्जावान हिस्सा है. इस पर गलत तस्वीर लगाने से घर-परिवार में तनाव, आर्थिक तंगी और मानसिक अशांति घेर सकती है. आइए जानते हैं कि फोन के वॉलपेपर पर कौन सी तस्वीरें लगाना भारी पड़ सकता है.  

मोबाइल वॉलपेपर पर भूलकर भी न लगाएं ये 4 तस्वीरें
डूबता सूरज या डूबता जहाज:
कई लोगों को सिनेमैटिक या उदास मूड वाले वॉलपेपर पसंद आते हैं, जिसमें डूबता हुआ सूरज या समंदर में डूबता जहाज होता है. फेंगशुई के अनुसार, यह तस्वीरें असफलता, ऊर्जा में गिरावट और आर्थिक नुकसान का प्रतीक हैं. इन्हें बार-बार देखने से मन में निराशा घर करने लगती है.  

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कांटेदार और सूखे पौधे (कैक्टस):
एस्थेटिक लुक के चक्कर में कई लोग कैक्टस या सूखे पेड़ों की तस्वीरें लगा लेते हैं. वास्तु के मुताबिक, कांटेदार पौधों की तस्वीरें जीवन में संघर्ष, बाधाओं और ठहराव को बुलावा देती हैं. इससे ऐसा लगता है जैसे आपकी तरक्की किसी जगह पर अटक गई हो.  

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उदास चेहरे, आंसू या दर्द भरी तस्वीरें:
रोते हुए बच्चे, उदास लोग या किसी गमगीन सीन का वॉलपेपर आपके मूड को सीधे तौर पर डिप्रेस्ड करता है. यह आपके भीतर नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है.  

हिंसक, डरावने या आक्रामक जानवर:
फोन पर कभी भी भूतिया, डरावनी या गुस्से में दहाड़ते हुए आक्रामक जानवरों (जैसे शेर या चीता) की तस्वीरें न लगाएं. यह आपके आसपास एक आक्रामक और डरावनी आभा (Aura) तैयार करते हैं, जिससे मन में अज्ञात भय और गुस्सा बढ़ने लगता है.  

 मोबाइल वॉलपेपर पर क्या लगाना है शुभ?
अगर आप अपने जीवन में सकारात्मकता, तरक्की और गुड लक आकर्षित करना चाहते हैं, तो अपनी फोन स्क्रीन पर इनमें से कोई एक तस्वीर सेट करें:

उगता हुआ सूरज: यह नई शुरुआत, उम्मीद, जोश और सफलता का प्रतीक है. इसे देखकर दिन की शुरुआत करना आपको एनर्जेटिक रखता है.  

खिले हुए फूल या हरियाली: कमल, गुलाब या हरे-भरे प्राकृतिक दृश्य मन को सुकून देते हैं.  

फेंगशुई के लकी सिंबल्स: गोल्डन कोई फिश (मछलियों का जोड़ा) या लाफिंग बुद्धा की तस्वीर धन और सौभाग्य को आकर्षित करने के लिए बेहतरीन मानी जाती है.  

प्रेरणादायक कोट्स (Quotes): कोई ऐसा पॉजिटिव विचार या लक्ष्य से जुड़ा शब्द जो आपको हर बार फोन उठाते ही मोटिवेट करे.  

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