October Grah Gochar 2026: अक्टूबर में मचेगी ग्रहों की महाउथल-पुथल! 4 राशियों की खुलेगी बंद किस्मत

October Grah Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से अक्टूबर 2026 का पूरा महीना बेहद हलचल भरा और महत्वपूर्ण रहने वाला है. इस दौरान सौरमंडल के कई प्रमुख ग्रह अपनी राशि और चाल में बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं. सूर्य, बुध और शुक्र के गोचर के साथ-साथ ग्रहों के गुरु बृहस्पति (Jupiter) का राशि परिवर्तन इस महीने का सबसे बड़ा आकर्षण रहेगा. इसके अतिरिक्त, शनि देव की स्थिति और राहु-केतु की छाया का असर भी सभी 12 राशियों पर दिखाई देगा.

और पढ़ें

अक्टूबर में बनने वाले इन दुर्लभ ग्रहों के संयोग से जहां कुछ राशियों को सतर्क रहना होगा, वहीं 4 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनके लिए यह महीना करियर, धन और पारिवारिक जीवन में नए सुनहरे अवसर लेकर आ रहा है. आइए जानते हैं कि अक्टूबर का महीना किन 4 राशियों के लिए सबसे ज्यादा फलदायी और लाभकारी सिद्ध होने वाला है:

मेष राशि (Aries): करियर में तरक्की और नए अवसर

कैसा रहेगा असर: अक्टूबर का महीना मेष राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में नए द्वार खोलने वाला साबित होगा.

मिलेगा यह लाभ: नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति (प्रमोशन) या कोई बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी मिल सकती है. जो लोग अपना खुद का व्यवसाय चला रहे हैं, उन्हें नई व्यावसायिक योजनाओं को लागू करने का बेहतरीन मौका मिलेगा.

रखें ध्यान: रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए थोड़ी अतिरिक्त मेहनत करनी होगी. पैसों से जुड़े फैसलों में जल्दबाज़ी न दिखाएं और परिवार में अपनी बात शांति से रखें.

Advertisement

कर्क राशि (Cancer): आर्थिक मजबूती और नेटवर्क से फायदा

कैसा रहेगा असर: कर्क राशि वालों के लिए यह महीना विशेष रूप से वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने और आर्थिक प्रबंधन पर ध्यान देने का है.

मिलेगा यह लाभ: आय के नए स्रोत खोजने के प्रयास सफल होंगे. यदि आप लंबे समय से नौकरी में बदलाव या पद-परिवर्तन का विचार बना रहे हैं, तो परिस्थितियां आपके पक्ष में रुख करेंगी. बिजनेस से जुड़े जातकों को किसी पुराने परिचित या नेटवर्किंग के जरिए बड़ा धन-लाभ हो सकता है.

रखें ध्यान: बेवजह के खर्चों पर नियंत्रण रखें और काम के तनाव के बीच परिवार के साथ समय बिताएं.

सिंह राशि (Leo): पाएंगे सुख और समृद्धि

कैसा रहेगा असर: सिंह राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का अंतिम सप्ताह ऐतिहासिक रहने वाला है. 31 अक्टूबर को ज्ञान और समृद्धि के कारक गुरु देव (बृहस्पति) सिंह राशि में ही प्रवेश करेंगे.

मिलेगा यह लाभ: देवगुरु का आपकी ही राशि में आना करियर और आर्थिक स्थिति में बड़ा उछाल लाएगा. नौकरीपेशा लोगों को उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है और व्यापार में विस्तार की नई योजनाएं साकार होंगी. समाज में आपका मान-सम्मान और प्रभाव काफी बढ़ेगा.

रखें ध्यान: उत्साह में आकर बिना विचारे कोई जोखिम भरा फैसला न लें, सभी पहलुओं की जांच जरूर करें.

Advertisement

वृश्चिक राशि (Scorpio): मेहनत का मिलेगा पूरा फल

कैसा रहेगा असर: वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना अपने कर्म और करियर पर ध्यान केंद्रित करने का रहेगा.

मिलेगा यह लाभ: आपकी पिछली मेहनत का सकारात्मक परिणाम इस महीने देखने को मिलेगा. कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी. बिजनेस से जुड़े लोगों के नए प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनेंगे जो भविष्य में मुनाफा दिलाएंगे.

रखें ध्यान: आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए बजट के अनुसार ही खर्च करें. इसके अलावा, बदलते मौसम में अपनी सेहत को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें.

अक्टूबर में किन ग्रहों की चाल पर रहेगी खास नजर?

- मान-सम्मान और ऊर्जा के कारक सूर्य का राशि परिवर्तन जातकों के आत्मविश्वास को प्रभावित करेगा.

- बुद्धि के कारक बुध और भौतिक सुखों के स्वामी शुक्र का गोचर व्यापार, संवाद और सुख-सुविधाओं में वृद्धि लाएगा.

---- समाप्त ----