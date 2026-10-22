Ketu Gochar 2026: दिवाली के बाद बदलेगी केतु की चाल, 6 राशियों की चमकेगी किस्मत!

ज्योतिष शास्त्र में केतु के राशि परिवर्तन को महत्वपूर्ण माना जाता है. इस ग्रह की चाल में बदलाव को करियर, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन से जोड़कर देखा जाता है. साल 2026 में दिवाली के बाद केतु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस गोचर से कुछ राशियों के जातकों को सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. नौकरी में नए अवसर मिलने, कारोबार में प्रगति होने और आर्थिक स्थिति बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है.

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कब होगा केतु का गोचर?

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, केतु 5 दिसंबर 2026 को सिंह राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे. इस गोचर का प्रभाव अलग-अलग राशियों पर उनकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार माना जाता है.

इन 6 राशियों को मिल सकते हैं शुभ परिणाम

1. वृषभ राशि: वृषभ राशि वालों के लिए यह गोचर आर्थिक मामलों में सकारात्मक रह सकता है. आय के नए स्रोत बनने और रुके हुए काम आगे बढ़ने की संभावना है. परिवार में भी तालमेल बेहतर हो सकता है.

2. मिथुन राशि: मिथुन राशि के जातकों को करियर में नए अवसर मिल सकते हैं. नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को विकल्प मिल सकते हैं. कारोबारियों को नई योजनाओं पर काम करने का मौका मिल सकता है.

3. कन्या राशि: कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते खुल सकते हैं. लंबे समय से अटके काम पूरे होने की उम्मीद है.

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4. तुला राशि: तुला राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. कारोबार में विस्तार और परिवार के साथ रिश्ते बेहतर होने की संभावना है.

5. मकर राशि: मकर राशि वालों को पुरानी परेशानियों से राहत मिल सकती है. नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिलने के संकेत हैं. आर्थिक फैसले सोच-समझकर लेना बेहतर रहेगा.

6. कुंभ राशि: कुंभ राशि के जातकों के लिए नए संपर्क फायदेमंद साबित हो सकते हैं. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अवसर मिल सकते हैं. पारिवारिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है.

केतु गोचर का क्या होगा असर?

ज्योतिष में केतु को आध्यात्मिकता, वैराग्य और आत्मचिंतन से जोड़कर देखा जाता है. कर्क राशि का संबंध भावनाओं और पारिवारिक जीवन से माना जाता है. ऐसे में इस गोचर को मानसिक स्थिति और रिश्तों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. हालांकि, सभी राशियों पर इसका प्रभाव एक जैसा नहीं होगा.

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