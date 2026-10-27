scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Karwa Chauth 2026 Puja Samagri: करवा चौथ पर सुबह से शाम तक किस पूजा में क्या लगेगा? यहां चेक करें पूरी सामग्री लिस्ट

Karwa Chauth 2026 Samagri, Saman List: इस साल करवा चौथ का व्रत 29 अक्टूबर 2026 को रखा जाएगा. ऐसे में पूजा से पहले यहां देख लें करवा, छलनी, सोलह श्रृंगार और बायने में लगने वाली जरूरी सामग्री की पूरी लिस्ट.

Advertisement
X
व्रत रखने से पहले नोट कर लें पूजा सामग्री की पूरी लिस्ट (Photo: ITG)
व्रत रखने से पहले नोट कर लें पूजा सामग्री की पूरी लिस्ट (Photo: ITG)

Karwa Chauth 2026 Samagri, Saman List: करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास महत्व रखता है. इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और वैवाहिक जीवन में सुख-शांति की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती हैं. यह व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है. पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ मनाया जाता है. इस साल यह पर्व 29 अक्टूबर 2026 को मनाया जाएगा.

करवा चौथ पर महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और करवा माता की पूजा करती हैं. इसके बाद रात में चंद्रमा के दर्शन कर अर्घ्य देने और पूजा करने के बाद व्रत खोला जाता है. मान्यता है कि विधि-विधान से पूजा करने पर दांपत्य जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है. ऐसे में अगर आप भी इस साल करवा चौथ का व्रत रखने वाली हैं, तो पूजा की तैयारी पहले से कर लें. यहां जानिए पूजा के लिए जरूरी सामग्री की पूरी लिस्ट, ताकि सुबह से लेकर शाम तक की पूजा में कोई जरूरी चीज छूट न जाए.

करवा चौथ की पूजा के लिए जरूरी सामान

सम्बंधित ख़बरें

Karwa chauth Ka hai
करवा चौथ पर भद्रा का साया या शुक्र उदय? जानें ये बातें
Karwa Chauth 2026
करवा चौथ से पहले शुक्र अस्त, जानें कब होगी सुहाग सामग्री की खरीदारी
Karwa Chauth 2026
करवा चौथ पर 5 ग्रह वक्री! इन 4 राशियों के लिए अच्छे नहीं हैं संकेत
Karwa Chauth Sargi Thali
करवा चौथ की सरगी में क्या खाएं? जानें थाली में शामिल होने वाली चीजें
Karwa Chauth 2026
करवा चौथ पर शुक्र अस्त, भद्रा का भी साया! बस इतनी देर रहेगा मुहूर्त

मिट्टी, पीतल या तांबे का करवा और उसका ढक्कन
करवा चौथ की सामग्री रखने के लिए थाली
करवे की सींकें
छलनी
जल का लोटा
कच्चा दूध
पान
दही
देसी घी
शहद
पिसी हुई चीनी
रोली
कुमकुम
मौली
चंदन
अक्षत
फूल, माला
दूर्वा
हल्दी
फल और मिठाई
व्रत कथा की पुस्तक
आटा की लोई
थोड़े चावल
घी का दीपक
अगरबत्ती या धूपबत्ती
आठ पूरियों की अठावरी

Advertisement

सोलह श्रृंगार के लिए इन चीजों को न भूलें

सुहाग की चीजें
चूड़ियां
मेहंदी
लाल, हरे, पीले या गुलाबी रंग की साड़ी अथवा सूट
मंगलसूत्र, पायल, बिछिया, नथ, कानों के झुमके आदि
मेकअप का सामान जैसै काजल, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, इत्र और कंघी जैसी जरूरी चीजें.

चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए क्या रखें?

चंद्रमा के दर्शन के लिए छलनी
जल अर्पित करने के लिए लोटा या करवा
छलनी पर रखने के लिए छोटा दीपक
करवे और लोटे पर बांधने के लिए कलावा
अर्घ्य देने के लिए साफ जल

करवा चौथ के बायने में क्या-क्या देना चाहिए?

करवा चौथ पर बायना देने की भी परंपरा है. कई घरों में महिलाएं अपनी सास या परिवार की किसी बड़ी महिला को बायना देती हैं. इसमें सुहाग की चीजों के साथ मिठाई, फल और दूसरी वस्तुएं रखी जाती हैं.

करवा चौथ बायना सामग्री

मीठे पकवान
सूखे मेवे
सुहाग का सामान
फल और मिठाई
वस्त्र
करवा
दक्षिणा

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    बेटी को घर गिफ्ट करना मां को पड़ा भारी, अपना ही घर छोड़ने को हुई मजबूर, बेटों ने भी नहीं की मदद |
    17 करोड़ रुपये में बिकी नंबर प्लेट... ये था वो नंबर, जिसके लिए लगी बोली! |
    एक हाथ में पिस्टल, दूसरे में मैगजीन! लखनऊ में ट्रिपल मर्डर के बाद लाशों के पास बैठा रहा 'कातिल' ऋषभ शुक्ला; हत्याकांड की पूरी कहानी |
    देवास में 13 संदिग्ध मौतों पर सियासी घमासान, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार को घेरा |
    तुलसी का कार्तिक मास से क्या है संबंध? कैसा रहेगा आपका द‍िन, देखें भाग्य चक्र |
    Love Gill Controversy: 55 साल के शादीशुदा एक्टर संग अफेयर, 5 करोड़ लेकर कराया अबॉर्शन? चर्चा में लव गिल का पुराना विवाद |
    गैंगस्टर अमृतपाल बाठ कनाडा में गिरफ्तार, हत्या समेत 20 मामलों में वांछित |
    उज्जैन महाकाल कॉन्फ्रेंस में बड़ा फर्जीवाड़ा, देखें कैसे हुआ खुलासा |
    2030 तक देश के कर्ज को 50% पर लाने की तैयारी, ये है सरकार का प्लान |
    Milk Product Price Hike: दिवाली से पहले घी, मक्खन, मिठाइयां सब महंगी, यहां सरकार ने बढ़ाए दाम, देखें नए रेट
    Advertisement