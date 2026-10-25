Kal Ka Rashifal 26 October 2026: सिंह राशि वालों को मिलेगी अच्छी खबर, जानें आपके लिए कल कैसा रहेगा दिन

मेष राशि

मेष राशि के जातक अपनी कला और कौशल से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं. रचनात्मक कामों में रुचि बढ़ेगी और सुख-सुविधाओं में इजाफा हो सकता है. योजनाओं को सूझबूझ से आगे बढ़ाने और नए प्रयासों को प्रोत्साहित करने का समय है. पेशेवर मोर्चे पर आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं.

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शुभ अंक: 1, 2, 8 और 9

शुभ रंग: मरून

उपाय: भगवान चंद्रमौली शिवशंकर का दूध और जल से अभिषेक करें. 'ओम नमः शिवाय' और 'ओम सों सोमाय नमः' का जाप करें.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों को आर्थिक मामलों में धैर्य रखना होगा. करियर और कारोबार में सहजता बनाए रखें. रिश्तों में बातचीत बेहतर होगी, लेकिन कुछ मामले लंबित रह सकते हैं. निवेश और बजट से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें. विदेश यात्रा की संभावना भी बन सकती है.

शुभ अंक: 2, 6 और 8

शुभ रंग: चांदी के समान

उपाय: भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें. 'ओम नमः शिवाय' और 'ओम सों सोमाय नमः' का जाप करें.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों को आर्थिक अवसर मिल सकते हैं. कामकाज के विस्तार और पेशेवर प्रगति के प्रयास सफल हो सकते हैं. आत्मविश्वास बना रहेगा और कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी. नए प्रस्ताव मिलने और जिम्मेदार लोगों का सहयोग प्राप्त होने के संकेत हैं.

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शुभ अंक: 1, 2, 5 और 8

शुभ रंग: आसमानी

उपाय: भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें. दोनों मंत्रों का जाप करें और सुबह जल्दी उठें.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए प्रशासन और प्रबंधन से जुड़े कामों में अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं. प्रतिभा दिखाने के मौके मिलेंगे. बड़ों का सहयोग और परिवार में स्नेह बना रहेगा. धार्मिक कार्यों और शुभ आयोजनों को गति मिल सकती है.

शुभ अंक: 1, 2 और 8

शुभ रंग: गुलाबी

उपाय: भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें. 'ओम नमः शिवाय' और 'ओम सों सोमाय नमः' का जाप करें.

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए भाग्य का साथ मिलने और शुभ समाचार प्राप्त होने के संकेत हैं. आर्थिक मामलों में स्थिति अनुकूल रह सकती है. उच्च शिक्षा, पद-प्रतिष्ठा और लाभ में वृद्धि के अवसर मिल सकते हैं. योजनाओं को समझदारी से आगे बढ़ाएं.

शुभ अंक: 1 और 2

शुभ रंग: गहरा गुलाबी

आज का उपाय: भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें. दोनों मंत्रों का जाप करें और धार्मिक कार्यों को बढ़ावा दें.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों को धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा. करियर और कारोबार में मिले-जुले परिणाम रह सकते हैं. लेनदेन में सावधानी रखें और लंबित मामलों को समझदारी से संभालें. दिन की शुरुआत धीमी हो सकती है, इसलिए व्यवस्था बनाए रखने पर ध्यान दें.

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शुभ अंक: 1, 2, 5 और 8

शुभ रंग: मूनस्टोन

उपाय: भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें. दोनों मंत्रों का जाप करें और विनम्रता बनाए रखें.

तुला राशि

तुला राशि के जातक साझेदारी और कारोबारी गतिविधियों में पहल कर सकते हैं. मित्रों और परिजनों का सहयोग मिलेगा. महत्वपूर्ण कामों को समय पर पूरा करने की कोशिश करें. लेनदेन में स्पष्टता रखें. दोपहर बाद परिस्थितियां अधिक अनुकूल हो सकती हैं.

शुभ अंक: 2, 6 और 8

शुभ रंग: मिश्री के समान

उपाय: भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें. दोनों मंत्रों का जाप करें और अपने वचन का पालन करें.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों को जरूरी कामों में जल्दबाजी से बचना चाहिए. सहकर्मियों का सहयोग मिल सकता है, लेकिन उधार के लेनदेन से दूरी बनाए रखें. समय प्रबंधन पर ध्यान दें और जोखिम वाले कामों में सावधानी बरतें. मेहनत पर भरोसा बनाए रखें.

शुभ अंक: 1, 8 और 9

शुभ रंग: लाल

उपाय: भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें. दोनों मंत्रों का जाप करें और स्पष्टवादी बने रहें.

धनु राशि

धनु राशि के जातकों की कार्यगति अच्छी रह सकती है. परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा और अपनों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. कामकाज से जुड़ी बातचीत और अनुबंधों में तेजी आ सकती है. उधार लेने-देने से बचना बेहतर रहेगा.

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शुभ अंक: 1, 2 और 3

शुभ रंग: भगवा

उपाय: भगवान शिव की पूजा करें और दूध-जल से अभिषेक करें. दोनों मंत्रों का जाप करें और प्रशिक्षण पर ध्यान दें.

मकर राशि

मकर राशि वालों के पेशेवर और प्रबंधकीय प्रयासों को बल मिल सकता है. आर्थिक गतिविधियों में तेजी रहेगी और मित्रों का सहयोग मिलेगा. अनुभवी लोगों की सलाह लें. परिवार के साथ खुशियां साझा करने और जरूरत की वस्तुएं खरीदने के अवसर बन सकते हैं.

शुभ अंक: 2, 8 और 9

शुभ रंग: मड कलर

उपाय: 'ओम नमः शिवाय' और 'ओम सों सोमाय नमः' का जाप करें. भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों की व्यावसायिक यात्राओं और लोगों से मेलजोल में रुचि बढ़ सकती है. बातचीत और संपर्कों के जरिए काम आगे बढ़ेंगे. सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ सकती है. पेशेवर मामलों में प्रबंधन पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा.

शुभ अंक: 1, 2 और 8

शुभ रंग: मूनस्टोन

उपाय: भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें. दोनों मंत्रों का जाप करें और अपने पराक्रम को बढ़ाए रखें.

मीन राशि

मीन राशि वालों के पारिवारिक संबंध बेहतर हो सकते हैं. व्यक्तिगत मामलों को सही दिशा देने में सफलता मिल सकती है. धन-संपत्ति के प्रबंधन पर ध्यान दें. घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है. खानपान, साज-संवार और करीबियों के साथ समय बिताने पर जोर रहेगा.

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शुभ अंक: 1, 2, 3 और 8

शुभ रंग: क्रीम

उपाय: भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें. 'ओम नमः शिवाय' और 'ओम सों सोमाय नमः' का जाप करें और आदरभाव बढ़ाएं.

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