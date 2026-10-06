कैंची धाम आने के लिए अब रजिस्ट्रेशन जरूरी, भीड़ से निपटने के लिए प्रशासन का मास्टर प्लान

कैंची धाम में पिछले वीकेंड उमड़ी श्रद्धालुओं की अप्रत्याशित भीड़ ने प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है. श्रद्धालुओं की संख्या 50 हजार का आंकड़ा पार करने के बाद अब प्रशासन ने इसे सीमित करने के लिए ठोस और स्थायी व्यवस्था बनाने की कवायद शुरू कर दी है. कैंची धाम में ट्रैफिक मैनेजमेंट, पार्किंग और क्राउड कंट्रोल को लेकर आज कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की अध्यक्षता में सभी स्टेक होल्डर्स की महत्वपूर्ण बैठक हुई. इस बैठक में सबसे अहम फैसला श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन को लेकर हुआ है.

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प्रशासन का मानना है कि जब तक यह स्पष्ट नहीं होगा कि किसी विशेष दिन कैंची धाम में कितने श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं, तब तक पार्किंग, ट्रैफिक, शटल सेवा, सुरक्षा और मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं की मजबूत प्लानिंग संभव नहीं है. इसे देखते हुए डीएम और एसएसपी की ओर से शासन को संयुक्त रूप से श्रद्धालुओं के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू करने की सिफारिश भेजी जाएगी.

रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू होने के बाद प्रशासन के पास पहले से यह अनुमान होगा कि किस दिन कितने श्रद्धालु कैंची धाम पहुंच सकते हैं और उसी के अनुरूप ट्रैफिक, पार्किंग, शटल और सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी की जा सकेगी. फिलहाल 20 से 25 हजार श्रद्धालुओं की संख्या को मैनेजेबल कैप के तौर पर रखा गया है. हालांकि यह अंतिम आंकड़ा नहीं है और परिस्थितियों के अनुसार इसे घटाया या बढ़ाया जा सकता है.

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प्रशासन का साफ कहना है कि उद्देश्य केवल श्रद्धालुओं की संख्या नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि कैंची धाम की भीड़ का असर भवाली-अल्मोड़ा हाईवे पर न पड़ने देना है. हाईवे उन लोगों के लिए भी सुचारू रहना चाहिए जो अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ सहित दूसरे क्षेत्रों की यात्रा कर रहे हैं.

दूसरा बड़ा फैसला मंदिर के भीतर क्राउड मैनेजमेंट को लेकर हुआ है. पिछले दिनों सामने आए विजुअल्स में मंदिर परिसर के भीतर अत्यधिक भीड़ दिखाई दी. ऐसी स्थिति में भगदड़ या किसी अप्रिय घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. इसलिए मंदिर की एंट्री और एग्जिट को अलग-अलग रखने पर सहमति बनी है. प्रशासन का मानना है कि श्रद्धालुओं की आवाजाही एक ही दिशा में व्यवस्थित होने से आमने-सामने की भीड़ और दबाव कम होगा और सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होगी.

तीसरा, अब हर वीकेंड से पहले क्राउड मैनेजमेंट की बैठक अनिवार्य होगी. पहले विशेष पर्व या बड़े आयोजनों के समय ही बैठकें होती थीं. लेकिन हाल के दिनों में सामान्य वीकेंड पर भी श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है. इसलिए अब एसडीएम, सीओ और एआरटीओ की बैठक नियमित रूप से होगी. इस बैठक में विशेष तौर पर शटल सेवा, रूट डायवर्जन, पार्किंग और यातायात व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी. भीड़ बढ़ने पर भवाली और आसपास के क्षेत्रों से शटल सेवाएं संचालित की जाएंगी. इसमें केएमओयू और परिवहन विभाग की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी.

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श्रद्धालुओं से भी प्रशासन ने खास अपील

प्रशासन का कहना है कि कैंची धाम आने वाले श्रद्धालु पहले से होटल की बुकिंग कराकर आएं. बिना बुकिंग के पहुंचकर होटल की तलाश करने से सड़क पर वाहनों की आवाजाही और भीड़ दोनों बढ़ती हैं. लिहाजा होटल बुकिंग की भी जांच की जाएगी. बैठक में सामने आया कि कुछ मामलों में टैक्सी के रूप में बाइक का इस्तेमाल किया जा रहा है और निजी मोटरसाइकिलों को भी किराए पर चलाए जाने की शिकायतें मिली हैं. ऐसे मामलों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

शिप्रा नदी की पवित्रता और सुरक्षा पर सख्ती

कैंची धाम से जुड़ी धार्मिक आस्था में शिप्रा नदी का विशेष महत्व है. कहते हैं कि एक बार भंडारे के समय जब घी खत्म हो गया तो बाबा नीम करोली ने अपने भक्तों से कहा कि जाओ शिप्रा नदी से तीन कनस्तर भरकर घी ले आओ. भक्त तीन कनस्तर पानी भर लाए और जब उसे कढ़ाई में डाला गया तो घी बन गया और घी आने के बाद बाबा बोले कि जाओ अब शिप्रा नदी को उनका घी वापस कर दो. प्रशासन के संज्ञान में आया है कि कुछ लोग नदी में स्नान करने के साथ वहां पिकनिक जैसा माहौल बना रहे हैं. अब इस पर भी निगरानी बढ़ाई जाएगी. वन विभाग की ड्यूटी लगाई जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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होटेल की मनमानी कीमतों पर प्रशासन की नजर

दुकानदारों से रेट लिस्ट स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने को कहा गया है और कीमतें उचित रखने के निर्देश दिए गए हैं. निर्धारित दरों से अधिक वसूली की शिकायत सही पाए जाने पर कार्रवाई होगी. वहीं, आस-पास के होटल और होमस्टे द्वारा अत्यधिक कीमत वसूलने की शिकायतों पर भी प्रशासन जांच करेगा. नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर लाइसेंस अथवा संबंधित अनुमति पर कार्रवाई तक की जा सकती है. कुल मिलाकर कैंची धाम में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या के बीच प्रशासन अब अस्थायी इंतजामों से आगे बढ़कर एक व्यवस्थित क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

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