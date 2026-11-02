scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'कफ के बाद इंफेक्शन...', अस्पताल में भर्ती हुए NCP चीफ शरद पवार

85 साल के शरद पवार को खांसी की समस्या और इंफेक्शन के बाद पुणे के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हालांकि उनके सभी स्वास्थ्य पैरामीटर स्थिर हैं. सुप्रिया सुले ने कहा है कि पवार को खांसी की शिकायत के बाद रूबी हॉल क्लिनिक ले जाया गया.

Advertisement
X
शरद पवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. ( Photo: PTI)
शरद पवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. ( Photo: PTI)

वरिष्ठ नेता और एनसीपी (एसपी) चीफ शरद पवार को सोमवार को पुणे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. उन्हें 'प्ल्युरिटिक पेन' (फेफड़ों की झिल्ली से जुड़ा दर्द) की शिकायत थी. उनकी बेटी, बारामती की सांसद और NCP (SP) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि 85 साल के पवार को खांसी आने के बाद रूबी हॉल क्लिनिक ले जाया गया. 

सुले ने लिखा कि उनके मेडिकल टेस्ट चल रहे हैं और उनके सभी स्वास्थ्य पैरामीटर स्थिर हैं. 

उन्होंने एक्स पर लिखा, "खांसी की समस्या के चलते बाबा को पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती कराया गया है. उनके मेडिकल टेस्ट चल रहे हैं और उनके सभी स्वास्थ्य पैरामीटर स्थिर हैं. आप सभी की चिंता और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद."

सम्बंधित ख़बरें

महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में MVA ने पांच में से तीन सीटें जीतीं, जबकि महायुति को दो सीटें मिलीं (File Photo: Reuters)
महाराष्ट्र MLC चुनाव में MVA का परचम, हार के बाद BJP-शिवसेना में विवाद
nana-patekar-death
'मुझे तो नाना के साथ डांस करने का मौका मिला', फारूक अब्दुल्ला ने सुनाया किस्सा
Sharad Pawar, Mamata, Uddhav
ममता पहुंचीं, पवार पर सस्पेंस, उद्धव जूम पर... इंडिया ब्लॉक की बैठक पर सबकी नजरें
Sharad Pawar
CEC ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्ष ने खोला मोर्चा, लेकिन अलग क्यों है शरद पवार का रुख
ajit pawar and sunetra pawar ncp relaunching
सुनेत्रा पवार की इमेज बदलने की तैयारी... क्या बदल गया NCP के 'री-लॉन्च' का प्लान?

रूबी हॉल क्लिनिक के मुख्य कार्डियोलॉजिस्ट, चेयरमैन और मैनेजिंग ट्रस्टी डॉ. परवेज के. ग्रांट ने बताया कि पवार की हालत में सुधार की उम्मीद है, और एहतियात के तौर पर उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा. 

'प्ल्युरिटिक पेन' का मतलब छाती में होने वाला वह दर्द है, जो आमतौर पर सांस लेने, खांसने या छींकने पर और बढ़ जाता है. 

शरद पवार की सेहत के बारे में जानकारी देते हुए उनके पारिवारिक मित्र विट्ठल मनियार ने बताया, "...उन्हें खांसी हो गई थी, जिसकी वजह से छाती में हल्का संक्रमण (इंफेक्शन) महसूस हुआ. उन्हें जांच के लिए अस्पताल लाया गया, जहां सभी जरूरी मेडिकल टेस्ट किए गए. टेस्ट के नतीजों में कोई भी गंभीर या चिंताजनक बात सामने नहीं आई है. डॉक्टरों ने दवा लेने और आराम करने की सलाह दी है, जिससे यह हल्का संक्रमण ठीक हो जाएगा. फिलहाल वे आराम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक हैं और सभी से सामान्य रूप से बातचीत कर रहे हैं. घबराने की कोई बात नहीं है."

Advertisement

उम्र बढ़ने के साथ ही शरद पवार की राजनीतिक सक्रियता पहले के मुकाबले कम जरूर हुई है. 85 साल की उम्र में भी वह महाराष्ट्र की राजनीति में एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली चेहरा बने हुए हैं.

1 नवंबर 2026 को पवार ने महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाकों का दौरा शुरू किया. उन्होंने किसानों से मुलाकात की और सूखे के मुद्दे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा केंद्रीय मंत्रियों से बात करने की बात कही. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    IND vs NZ: अचानक फौजी की वर्दी में नजर आया टीम इंडिया का धांसू खिलाड़ी, पत्नी के साथ ली स्पेशल ट्रेनिंग! |
    Dhanteras 2026: धनतेरस की खुशियों में जहर घोलेगा विष्कुंभ योग! खरीदारी के लिए बस इतनी देर रहेगा मुहूर्त |
    'पहले अपना घर ठीक करें', अमित शाह की NCP नेताओं को सख्त हिदायत |
    टॉयलेट के कमोड में कुंडली मारकर बैठा था ब्लैक कोबरा, प्लास्टिक पाइप से हुआ रेस्क्यू |
    SIR के बाद UP समेत 5 राज्यों में कितने वोटर बचे? जानें पूरी डिटेल |
    Scout OP-Young DSA Fight: भुलाए गिले-शिकवे, गले लगकर रोए स्काउट-यंग, काजी के गाने ने बनाया पल खास |
    Amazon Sale में iPhone 16 हुआ 70 हजार से सस्ता, Samsung Galaxy S25 Ultra पर भी 43 हजार की छूट! |
    'हमने हमेशा नीला संविधान देखा, ये लाल लेकर घूम रहे', राहुल गांधी पर CM देवेंद्र फडणवीस का निशाना |
    Ashtalakshmi: अष्टलक्ष्मी! मां लक्ष्मी के 8 स्वरूप, जानें किसकी पूजा से होगा धन लाभ |
    हर्ष दुबे ने अकेले झटक लिए 9 विकेट, टेस्ट टीम के लिए ठोका दावा! 59 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ रचा इतिहास
    Advertisement