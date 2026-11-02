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Silver Price Big Change: नहीं खरीद पाए सस्ती चांदी? MCX पर पलट गया गेम, लेकिन यहां अभी भी मौका

Gold-Silver Rates में सोमवार को बड़ा चेंज देखने को मिला. एक ओर जहां वायदा कारोबार में दोनों कीमती धातुएं छलांग लगाती हुई नजर आईं, तो वहीं घरेलू बाजार में गोल्ड-सिल्वर और भी सस्ता हो गया है.

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घरेलू बाजारों में सोमवार को और सस्ता हुआ सोना-चांदी. (Photo: PTI)
घरेलू बाजारों में सोमवार को और सस्ता हुआ सोना-चांदी. (Photo: PTI)

सोना-चांदी की कीमतें बीते अक्टूबर महीने में क्रैश (Gold-Silver Price Crash) नजर आई थीं. खासतौर पर चांदी की कीमत तो महीनेभर के उतार-चढ़ाव के दौरान 44,000 रुपये प्रति किलो से ज्यादा कम हो गई थी. अगर आप भी इस दौरान सस्ती चांदी खरीदने से चूक गए है, तो फिर बता दें कि नवंबर की शुरुआत में ही पूरा गेम पलटा हुआ नजर आया है. हालांकि, अभी भी खरीदारी का मौका बना हुआ है. 

दरअसल, अक्टूबर में बुरी तरह क्रैश होने के बाद मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर चांदी के दाम में तगड़ा उछाल आया है, लेकिन घरेलू बाजार में Silver Price Fall का सिलसिला अभी भी जारी है. सोमवार को ये कीमती धातु फिर सस्ती हुई है. आइए जानते हैं अब 1 Kg Silver Price कितना है? 

MCX पर 1 किलो चांदी का रेट
सबसे पहले बात करते हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी की कीमत में हफ्ते की शुरुआत सोमवार को आए चेंज के बारे में, तो बता दें कि 4 दिसंबर की एक्सपायरी वाली चांदी 1,84,299 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई, जबकि बीते शुक्रवार को इसका भाव 1,79,132 रुपये पर क्लोज हुई थी. मतलब चांदी की कीमत 5,167 रुपये या 2.88 फीसदी महंगी हो गई. 

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अक्टूबर में हुई थी चांदी क्रैश 
जहां नवंबर की शुरुआत से ही चांदी की चमक बढ़ी हुई नजर आ रही है, तो बता दें कि बीते अक्टूबर महीने में निवेशकों को सस्ती चांदी खरीदने का सुनहरा मौका मिला था. इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सितंबर के आखिरी कारोबारी दिन 1 किलो वायदा चांदी 2,23,706 रुपये पर बंद हुई थी और 30 अक्टूबर को इसका भाव टूटते हुए 1,79,132 रुपये प्रति किलो पर आ गया था. यानी महीनेभर में Silver Price Crash होते हुए 44,574 रुपये प्रति किलो कम हो गया था. 

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घरेलू बाजार में दनादन सस्ती चांदी  
एमसीएक्स के बाद अब बात करते हैं, घरेलू बाजार में सिल्वर प्राइस के बारे में, तो इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट IBJA.Com के मुताबिक, MCX Silver Price के विपरीत, घरेलू मार्केट में चांदी में गिरावट का सिलसिला सोमवार को भी जारी रहा. 1 किलो चांदी की कीमत 30 अक्टूबर के 1,81,344 रुपये की तुलना में 1372 रुपये सस्ती होकर 1,79,972 रुपये प्रति किलो पर आ गई. 

सोने का भाव कहीं धड़ाम, तो कहीं हाई 
चांदी के जैसा ही चेंज सोने की कीमत में देखने को मिला है. दरअसल, एमसीएक्स पर 4 दिसंबर की एक्सपायरी वाला 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1515 रुपये की उछाल के साथ 1,40,000 रुपये पर पहुंच गया. तो वहीं दूसरी ओर घरेलू मार्केट में ये कीमती पीली धातु भी सस्ती हुई है. IBJA Gold Rate देखें, तो 24 कैरेट सोने का भाव बीते 30 अक्टूबर के बंद 1,40,054 रुपये से 2530 रुपये सस्ता होकर 1,37,524 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. 

(नोट- सोना चांदी या गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

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