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VIDEO: 24 घंटे पहले किशोरी, अब नशे में युवक... देवरिया में एक ही मोबाइल टावर पर 2 दिन में दो हाईवोल्टेज ड्रामे

देवरिया के लार में शनिवार रात शराब के नशे में 25 वर्षीय युवक मनीष गौड़ मोबाइल टावर के ऊपरी हिस्से पर चढ़ गया. इससे पहले उसने नदी में कूदने की कोशिश की थी, लेकिन पिता ने उसे बचा लिया था. टावर पर युवक को देखकर पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे. पुलिस ने लाउड स्पीकर और टॉर्च की मदद से करीब तीन घंटे तक उसे समझाया, जिसके बाद वह नीचे उतरा.

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टावर पर चढ़े युवक को उतारते पुलिसकर्मी. (Photo: ITG)
टावर पर चढ़े युवक को उतारते पुलिसकर्मी. (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक मोबाइल टावर इन दिनों अजीबोगरीब घटनाओं की वजह से चर्चा में है. महज 24 घंटे के भीतर इसी टावर पर दो अलग-अलग लोग चढ़ गए. पहले एक किशोरी प्रेमी से शादी की जिद लेकर टावर पर जा बैठी थी और अब शनिवार रात एक युवक शराब के नशे में मोबाइल टावर के सबसे ऊपरी हिस्से पर चढ़ गया. युवक को टावर पर देखकर इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए.

मामला लार थाना क्षेत्र के पटनेजी गांव का है. यहां मटियारा जगदीश निवासी 25 वर्षीय मनीष गौड़ शनिवार शाम खरवनिया स्थित शराब की दुकान से शराब पीकर निकला था. बताया जा रहा है कि नशे की हालत में वह खरवनिया पुल पर पहुंचा और नदी में कूदने की कोशिश करने लगा. हालांकि, उसके पिता कन्हैया गोंड ने समय रहते उसे बचा लिया और घर लेकर पहुंचे.

कड़ी मशक्कत के बाद युवक को उतारा गया नीचे
लेकिन कुछ देर बाद मनीष चुपचाप घर से निकल गया. इसके बाद वह पटनेजी गांव स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गया. रात में राहगीरों की नजर जब टावर के ऊपर बैठे युवक पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी. देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई.

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पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और युवक को नीचे उतारने की कोशिश शुरू की. पुलिस ने लाउड स्पीकर मंगवाया और टावर पर टॉर्च की रोशनी डालते हुए युवक से लगातार नीचे आने की अपील की. लार थाना प्रभारी माइक से कहते रहे कि नीचे आ जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा. पुलिस की समझाइश और करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक आखिरकार नीचे उतर आया.

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इसके बाद पुलिस ने मनीष को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में रात के अंधेरे में मोबाइल टावर के ऊपर युवक और नीचे पुलिस-प्रशासन के साथ जमा ग्रामीणों की भीड़ दिखाई दे रही है.

एक ही टावर पर 24 घंटे में दो घटनाएं
इस घटना ने इसलिए भी लोगों का ध्यान खींचा है क्योंकि करीब 24 घंटे पहले इसी पटनेजी टावर पर एक किशोरी चढ़कर बैठ गई थी. वह अपने प्रेमी से शादी करने की जिद पर अड़ी थी. पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद उसे भी सुरक्षित नीचे उतारा था.

लगातार दो दिनों में एक ही टावर पर युवक और किशोरी के चढ़ने की घटनाओं ने पूरे इलाके में इस मोबाइल टावर को चर्चा का विषय बना दिया है.

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