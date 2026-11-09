Bigg Boss Bangla: 'रिश्ते तो ऐसे ही होते हैं', राजवीर-नंदिनी के रोमांस पर बोले सौरव गांगुली, शो से बाहर हुई एक्ट्रेस

रोमांस, लड़ाई-झगड़े और ढेर सारा ड्रामा! 'बिग बॉस बांग्ला' में ये तीनों ही चीजें खूब देखने को मिलीं. शो के होस्ट सौरव गांगुली ने पहले भी कंटेस्टेंट राजवीर डे और नंदिनी दत्ता के बीच बढ़ती नजदीकियों पर बात की थी, लेकिन बाद में उनके रिश्ते ने एक बुरा मोड़ ले लिया. राजवीर के साथ हुई मारपीट की एक घटना के बाद नंदिनी को शो से बाहर (इविक्ट) कर दिया गया. दिलचस्प बात यह है कि इस घटना से पहले, गांगुली ने दोनों की केमिस्ट्री और राजवीर के आक्रामक गेमप्ले पर अपनी राय रखी थी.

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'इंडिया टुडे' के साथ एक खास बातचीत में, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान ने 'बिग बॉस' के घर के अंदर पनपने वाले रोमांस, जीतने के लिए कंटेस्टेंट्स की बेताबी और इस रियलिटी शो के अनिश्चित माहौल को संभालने के अपने अनुभव के बारे में खुलकर बात की.

सौरव गांगुली ने क्या कहा?

जब उनसे पूछा गया कि क्या कंटेस्टेंट्स के बीच के रोमांटिक रिश्तों पर बात करना अजीब लगता है, तो गांगुली ने कहा, 'इसमें कुछ भी अजीब नहीं है. असल जिंदगी में भी तो ऐसा होता है. आप देखते हैं कि लड़के-लड़कियां एक-दूसरे को पसंद करने लगते हैं, और यह बिल्कुल स्वाभाविक है. प्यार और लगाव जिंदगी का एक अहम हिस्सा हैं, बशर्ते वे सच्चे हों और उनमें एक-दूसरे के लिए सम्मान हो। मेरे लिए यही सबसे ज्यादा मायने रखता है.'

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उन्होंने यह भी माना कि उन्हें राजवीर और नंदिनी के बीच की केमिस्ट्री दिलचस्प लगी, हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि शो खत्म होने के बाद उनके रिश्ते का क्या होगा. उन्होंने कहा, 'मैंने जो केमिस्ट्री देखी, वह अच्छी थी. मुझे नहीं पता कि 10 हफ्तों के बाद क्या होगा. उन्होंने एक-दूसरे से कई वादे किए हैं. मैंने नंदिनी से इस बारे में पूछा था, और उसने कहा कि वह इस रिश्ते को आगे भी बनाए रखना चाहती है. रिश्ते तो ऐसे ही होते हैं.'

गांगुली से पूछा गया कि क्या कंटेस्टेंट्स कभी-कभी आक्रामकता को ही मजबूत गेमप्ले समझ लेते हैं और जीतने की होड़ में सारी हदें पार कर जाते हैं. उन्होंने सहमति जताते हुए कहा, 'हां, वे ऐसा करते हैं क्योंकि वे जीतना चाहते हैं. आप ऐसा क्रिकेट के मैदान पर भी देखते हैं. क्रिकेट मैच जीतने के लिए आप लड़ते हैं, बहस करते हैं और न जाने क्या-क्या करते हैं और यहां भी बात एक ऐसे मंच पर मुकाबला जीतने की है, जो उन्हें दुनिया के सामने लाएगा. उनमें से कई लोगों के लिए, यह खुद को साबित करने का एक मंच है. इसलिए, वे अक्सर अपने टैलेंट और इस मंच का पूरा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, और मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती.'

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नंदिनी दत्ता शो से हुई बाहर

हालांकि 'बिग बॉस बांग्ला' में नंदिनी दत्ता का सफर अचानक खत्म हो गया है. कई विवादित घटनाओं के बाद, एक्ट्रेस को इस रियलिटी शो से बाहर जाने के लिए कह दिया गया. पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली द्वारा होस्ट किए जाने वाले इस शो के हालिया 'दादा दरबार' एपिसोड में एक नाटकीय मोड़ आया. होस्ट सौरव गांगुली ने नंदिनी के उस बर्ताव के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर अपने साथी कंटेस्टेंट और बॉयफ्रेंड राजवीर डे के साथ फिजिकल हिंसा की थी.

दिलचस्प बात यह है कि इस हफ्ते घर से बाहर होने के लिए नॉमिनेट किए गए कंटेस्टेंट्स में नंदिनी का नाम शामिल नहीं था. उनका बाहर होना दर्शकों के वोट का नतीजा नहीं था, बल्कि शो के मेकर्स ने घर के नियमों के कथित उल्लंघन के चलते यह फैसला लिया.

शो से बाहर होने के बाद नंदिनी दत्ता ने मांगी माफी

शो से बाहर होने के बाद, नंदिनी ने सोशल मीडिया पर अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी. उन्होंने माना कि उस समय भावनाएं बहुत तीव्र हो गई थीं और स्थिति बर्दाश्त की हद से बाहर चली गई थी. उन्होंने अपने बर्ताव के लिए राजवीर से भी माफी मांगी और कहा कि वह समझ गई हैं कि कुछ सीमाओं को कभी पार नहीं करना चाहिए.

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दिलचस्प बात यह है कि इस सीज़न में नंदिनी को पहले भी एक दूसरा मौका मिल चुका था. शुरुआत में दर्शकों की वोटिंग प्रक्रिया के जरिए शो से बाहर होने के बाद, उन्हें कथित तौर पर 48 घंटों के लिए एक गुप्त कमरे में रखा गया था, और फिर कुछ विशेष शक्तियों के साथ वापस मुख्य घर में लाया गया था.



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