कैटी पेरी के एक्स हसबैंड रसेल ब्रॉन्ड रेप केस में दोषी करार, 10 साल की सजा

ब्रिटेन के मशहूर कॉमेडियन, अभिनेता और पूर्व ब्रॉडकास्टर रसेल ब्रांड (Russell Brand) को रेप और यौन उत्पीड़न के मामले में साढ़े 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है. सोमवार को अदालत ने उन्हें यह सजा सुनाई. ब्रांड को करीब 20 साल पुराने मामलों में एक महिला से रेप और तीन अन्य महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने का दोषी पाया गया था. बता दें कि रसेल ब्रॉन्ड अमेरिकी पॉप सिंगर कैटी पेरी के एक्स हसबैंड भी हैं.

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रसेल ब्रांड कभी ब्रिटेन के सबसे चर्चित ब्रॉडकास्टर्स में शामिल थे और हॉलीवुड में भी अपनी पहचान बना चुके थे. हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने मुख्यधारा के मनोरंजन जगत से दूरी बना ली थी. रसेल ब्रांड को गुरुवार, 5 नवंबर को अदालत ने दोषी करार दिया था. उनके खिलाफ 2004 से 2009 के बीच एक महिला से रेप और तीन अन्य महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोप थे.

ब्रांड ने सुनवाई के दौरान अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया था. हालांकि, अदालत में दोषी ठहराए जाने के बाद सोमवार, 9 नवंबर को उन्हें 10 साल 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई.

जज ने सजा सुनाते हुए कहा यौन अपराधी

जज जोएल बेनाथन ने सजा सुनाते हुए रसेल ब्रांड को यौन अपराधी बताया. उन्होंने कहा कि ब्रांड का मानना था कि मशहूर होने का मतलब है कि वह जब चाहें, जैसा चाहें व्यवहार कर सकते हैं और उन्हें उन नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं है, जिनका पालन सभ्य समाज के लोग करते हैं.

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अदालत ने आदेश दिया कि रसेल ब्रांड को अपनी सजा का दो-तिहाई हिस्सा जेल में बिताना होगा. इसके बाद उन्हें निर्धारित शर्तों के तहत रिहा किया जा सकेगा. सजा सुनाए जाने के बाद जब अदालत के अधिकारी उन्हें जेल ले जा रहे थे, तो ब्रांड ने अपनी पत्नी की तरफ देखकर होंठों से 'आई लव यू' कहा.

पीड़िता बोली- हर दिन उस दर्द के साथ जी रही हूं

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने एक पीड़िता का बयान पढ़कर सुनाया. इस महिला के साथ ब्रांड ने 2009 में रेप किया था. पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि उस हमले का ट्रॉमा से वह आज भी सिहर रही हैं. उन्होंने कहा, 'यह ऐसा बुरा सपना है जो लगता है कभी खत्म नहीं होगा.

वहीं, ब्रांड के वकील इयान विंटर (Ian Winter) ने अदालत में कहा कि उनके मुवक्किल अब पहले से बिल्कुल अलग इंसान हैं और लंबे समय से उनमें बदलाव आ चुका है. ब्रांड पहले शराब और नशीली दवाओं की लत से उबरने के अपने अनुभवों और ईसाई धर्म में अपनी नई आस्था के बारे में सार्वजनिक रूप से बात कर चुके हैं.

दो अन्य रेप के आरोपों की भी जांच जारी

लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस के मुताबिक, रसेल ब्रांड के खिलाफ रेप के दो अन्य कथित मामलों की जांच भी चल रही है. इनमें से एक मामला उस लड़की से जुड़ा है, जिसकी उम्र घटना के समय 16 साल थी. पुलिस प्रमुख ने शुक्रवार को कहा था कि अगर आगे और पीड़िताएं सामने आती हैं तो उन्हें हैरानी नहीं होगी. रसेल ब्रांड को गुरुवार, 5 नवंबर को 2004 से 2009 के बीच हुए अपराधों में दोषी ठहराया गया था. हालांकि, अदालत ने उन्हें रेप के दो अन्य आरोपों और अभद्र यौन हमले के प्रयास के एक आरोप से बरी कर दिया था. ब्रांड ने हमेशा दावा किया है कि उन्होंने कभी किसी के साथ बिना सहमति के यौन संबंध नहीं बनाए.

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इन हॉलीवुड फिल्मों में आए थे नजर

रसेल ब्रांड कभी ब्रिटेन के सबसे चर्चित ब्रॉडकास्टर्स और कॉमेडियंस में शामिल थे. उन्होंने हॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया है. इनमें 'फॉरगेटिंग सारा मार्शल', 'गेट हिम टू द ग्रीक' और 'आर्थर' जैसी फिल्में शामिल हैं. हाल के वर्षों में वह मुख्यधारा के मनोरंजन जगत से दूर हो गए थे.

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