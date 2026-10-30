Diwali 2026: दिवाली पर बन रहा बुधादित्य राजयोग, 4 राशियों पर बरसेगा पैसा!

Diwali 2026: दिवाली का त्योहार इस बार कुछ राशियों के लिए करियर और आर्थिक मामलों में नई संभावनाओं का संकेत लेकर आ सकता है. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 8 नवंबर 2026 को दिवाली के दिन सूर्य और बुध की तुला राशि में युति से बुधादित्य राजयोग का प्रभाव रहेगा. ज्योतिष में इस योग को बुद्धि, कारोबार, संवाद कौशल और मान-सम्मान से जोड़कर देखा जाता है. मान्यता है कि इसका सकारात्मक प्रभाव कुछ राशि के जातकों को नौकरी और व्यापार में आगे बढ़ने के अवसर दिला सकता है.

और पढ़ें

इस योग से विशेष रूप से तुला, कन्या, मेष और कुंभ राशि के जातकों को लाभ मिलने की संभावना बताई जा रही है. किसी को नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, तो किसी के लिए व्यापार बढ़ाने और नए संपर्क बनाने के अवसर बन सकते हैं. हालांकि, ज्योतिषीय फल व्यक्ति की जन्मकुंडली और ग्रहों की स्थिति के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं.

क्या होता है बुधादित्य राजयोग?

ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और बुध की युति को बुधादित्य राजयोग कहा जाता है. सूर्य को आत्मविश्वास, नेतृत्व, प्रतिष्ठा और अधिकार का कारक माना जाता है, जबकि बुध बुद्धि, वाणी, व्यापार, गणना और संवाद कौशल से जुड़ा है. इन दोनों ग्रहों का एक राशि में होना ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार करियर और आर्थिक मामलों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है.

साल 2026 में सूर्य 17 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं. सूर्य के साथ तुला राशि में बुध की मौजूदगी से बुधादित्य राजयोग बन रहा है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, सूर्य 16 नवंबर तक तुला राशि में रहेंगे.

Advertisement



1. तुला राशि: नौकरी और कारोबार में मिल सकते हैं नए अवसर

तुला राशि के जातकों के लिए बुधादित्य राजयोग को करियर और आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव का संकेत माना जा रहा है. नौकरी करने वाले लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी बातचीत करने की कला और निर्णय लेने की क्षमता का फायदा मिल सकता है.

व्यापार से जुड़े लोगों को नए ग्राहक जोड़ने और पुराने संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना फायदेमंद हो सकता है.

2. कन्या राशि: बढ़ सकती है कमाई, मेहनत का मिल सकता है फल

कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय कामकाज को बेहतर बनाने और आर्थिक योजनाओं पर ध्यान देने का हो सकता है. नौकरी में अपनी योग्यता साबित करने का मौका मिल सकता है. कुछ लोगों को नई जिम्मेदारियां या पदोन्नति से जुड़े अवसर मिलने की उम्मीद है.

व्यापार करने वाले जातकों को पुराने संपर्कों से फायदा मिल सकता है. वहीं, जो लोग लंबे समय से अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बजट और बचत की योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए.

3. मेष राशि: करियर में बदलाव के बन सकते हैं योग

मेष राशि के जातकों के लिए बुधादित्य राजयोग करियर और कारोबार में नई संभावनाओं का संकेत दे सकता है. नौकरी बदलने की तैयारी कर रहे लोगों को नए अवसर तलाशने में मदद मिल सकती है. वहीं, कारोबारियों को नए सौदे करने और अपने काम का विस्तार करने के मौके मिल सकते हैं.

Advertisement

इस दौरान अपनी योजनाओं को स्पष्ट रखना और काम से जुड़े दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच करना जरूरी होगा. आर्थिक लाभ की संभावना के साथ खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है.

4. कुंभ राशि: नए संपर्कों से मिल सकता है फायदा

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह अवधि नए लोगों से जुड़ने और कामकाज में नए तरीके अपनाने के लिहाज से उपयोगी हो सकती है. मीडिया, मार्केटिंग, तकनीक और व्यापार से जुड़े लोगों को नए प्रोजेक्ट या व्यावसायिक संपर्कों से फायदा मिलने की संभावना है.

दिवाली पर आर्थिक मामलों में किन बातों का रखें ध्यान?

दिवाली को मां लक्ष्मी की पूजा और सुख-समृद्धि की कामना का पर्व माना जाता है. इस मौके पर कई लोग नए निवेश, खरीदारी और कारोबार से जुड़ी योजनाएं बनाते हैं. ज्योतिषीय मान्यताओं के अलावा कुछ व्यावहारिक बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है.

- बजट बनाएं: त्योहार की खरीदारी के लिए पहले से खर्च तय करें.

- बचत को प्राथमिकता दें: केवल उत्साह में आकर जरूरत से ज्यादा खर्च न करें.

- निवेश की जांच करें: किसी भी योजना में पैसा लगाने से पहले जोखिम और शर्तें समझें.

- कारोबार की योजना बनाएं: नए काम की शुरुआत से पहले लागत, मांग और संभावित कमाई का आकलन क

---- समाप्त ----