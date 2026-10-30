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ओडिशा: नदी किनारे मिली सिर कटी महिला की लाश, कपड़े भी गायब, शव की शिनाख्त में जुटी पुलिस

ओडिशा के केंद्रपाड़ा में लूना नदी के सुनसान किनारे एक अज्ञात महिला का सिर कटा शव मिला. महिला की पहचान और सिर की तलाश के साथ हत्या की परिस्थितियां पता करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना है.

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लूना नदी के किनारे से एक महिला का सिर कटा शव मिला है (Representational)
लूना नदी के किनारे से एक महिला का सिर कटा शव मिला है (Representational)

ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में शुक्रवार को एक सुनसान नदी किनारे एक महिला का सिर कटा शव मिला. महिला की उम्र करीब 40-45 साल बताई जा रही है. घटना के बाद इलाके में डर और दहशत का माहौल है.

कुडानगरी पुलिस थाने की सीमा में लूना नदी के किनारे महरकुला तटबंध के पास मछुआरों ने शव देखा. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की.

कुडानगरी पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक जगन्नाथ पाणिग्रही ने बताया कि महिला का सिर धड़ से अलग किया गया था. मृतका के हाथों में चूड़ियां थीं, जबकि उसका शव बिना कपड़ों के मिला. घटनास्थल से एक जोड़ी जूते-चप्पल भी बरामद किए गए हैं.

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पाणिग्रही के मुताबिक, शुरुआती जांच में यह हत्या का मामला लग रहा है. सबूत जुटाने और मामले से जुड़े सुराग तलाशने के लिए वैज्ञानिक और फॉरेंसिक टीमों को मौके पर लगाया गया है. जांच में डॉग स्क्वॉड की भी मदद ली जा रही है.

यह भी पढ़ें: ग्रेटर नोएडा में 23वीं मंजिल से गिरकर बाप-बेटे की मौत, पूजा के लिए बालकनी से तोड़ रहे थे फूल

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महिला की पहचान में जुटी पुलिस

पुलिस अभी तक महिला की शिनाख्त नहीं कर पाई है. इसके साथ ही यह भी पता नहीं चल सका है कि किन हालातों में यह वारदात हुई. फिलहाल महिला की पहचान और घटना से जुड़े हालात का पता लगाने की कोशिश की जा रही है. 

घटनास्थल सबसे नजदीकी गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर है. यह इलाका सुनसान है और वहां सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की कोई व्यवस्था नहीं है. इस वजह से पुलिस को जांच में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है.

थाना प्रभारी ने कहा कि इन मुश्किलों के बावजूद पुलिस मामले को सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. वैज्ञानिक और फॉरेंसिक जांच के साथ मौके से मिले सामान और दूसरे संभावित सुरागों की पड़ताल की जा रही है.

फिलहाल पुलिस के सामने महिला की पहचान करना, उसका सिर तलाशना और हत्या के पीछे की परिस्थितियों का पता लगाना प्रमुख चुनौती है. मामले की जांच जारी है और पुलिस सबूतों के आधार पर वारदात की कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है.

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