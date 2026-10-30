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कश्मीर पर आवाज उठाने की सजा? ब्रिटिश नेता को पाकिस्तान में बनाया बंधक!

ब्रिटेन की लेबर पार्टी के पार्षद और रोचडेल काउंसिल के डिप्टी लीडर दालत अली को पाकिस्तान दौरे पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया. ब्रिटिश और पाकिस्तानी अधिकारियों की बातचीत के बाद उन्हें छोड़ा गया. 28 अक्टूबर को लाहौर एयरपोर्ट पर उन्हें फ्लाइट से उतार दिया गया और बताया गया कि उनका नाम एफआईए की कंट्रोल लिस्ट में है. रोचडेल काउंसिल को शक है कि इसकी वजह उनका कश्मीर अभियान है.

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ब्रिटिश पार्षद दलात अली को पाकिस्तान में रोका गया (Photo: Social Media)
ब्रिटिश पार्षद दलात अली को पाकिस्तान में रोका गया (Photo: Social Media)

ब्रिटेन की लेबर पार्टी के पार्षद दालत अली को अक्टूबर में पाकिस्तान दौरे के दौरान हिरासत में लिया गया. रिहाई के बाद 28 अक्टूबर को उन्हें लाहौर एयरपोर्ट पर ब्रिटेन की फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया गया. आरोप है कि अफसरों ने कहा कि उनका नाम इमिग्रेशन कंट्रोल लिस्ट में है. अली रोचडेल बोरो काउंसिल के डिप्टी लीडर हैं और कश्मीरियों के लिए अभियान चलाते रहे हैं. काउंसिल को शक है कि कार्रवाई इसी वजह से हुई.

अली रोचडेल के सांकेतिक मेयर फैसल राणा की अगुवाई वाले प्रतिनिधिमंडल के साथ पंजाब के साहीवाल गए थे. साहीवाल 1998 से रोचडेल का जुड़वां शहर है. हिरासत की खबर 28 अक्टूबर को मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज की रिपोर्ट से सामने आई. 

कश्मीर में एक स्थानीय मीडिया के मुताबिक, मध्य अक्टूबर में इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उनसे कई घंटे पूछताछ हुई. ब्रिटेन और पाकिस्तान के अधिकारियों की बातचीत के बाद उन्हें छोड़ा गया और वे प्रतिनिधिमंडल से जुड़ गए. रोचडेल काउंसिल ने कहा कि उन्हें थोड़े समय के लिए रोका गया था और जहां तक उसे पता है, यह उनके लंबे समय से चल रहे निजी कश्मीर अभियान से जुड़ा है. ब्रिटेन के विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय ने माना कि एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर छोड़ा गया और वह स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है. हिरासत की सही तारीख नहीं बताई गई.

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लाहौर में अफसरों ने कहा कि उनका नाम संघीय जांच एजेंसी यानी एफआईए की कंट्रोल लिस्ट में है. एफआईए पाकिस्तान की संघीय कानून और इमिग्रेशन एजेंसी है. कंट्रोल लिस्ट ऐसा डेटाबेस है जिससे लोगों को चिह्नित किया जाता है और कुछ मामलों में देश छोड़ने से रोका जाता है. अली के दोस्त और ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरी लेखक शम्स रहमान ने बताया कि उन्हें इस्लामाबाद में और कागजी कार्रवाई करने को कहा गया है. रहमान के मुताबिक अली ने बताया कि वे हिरासत में नहीं हैं और औपचारिकताएं पूरी होने पर लौटने की उम्मीद है.

बैडफोर्ड ईस्ट के लेबर सांसद इमरान हुसैन ने एक्स पर इसे पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और कहा कि उन्होंने मंत्रियों के सामने मामला उठाकर जल्द रिहाई और सुरक्षित वापसी की मांग की है. उनके मुताबिक अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान होना चाहिए और कश्मीरियों के मानवाधिकार छीने नहीं जा सकते. भारतीय मानवाधिकार कार्यकर्ता अजहर अहमद ने कहा कि यह अभिव्यक्ति की आजादी और राजनीतिक डराने धमकाने का गंभीर मामला है. उन्होंने ब्रिटिश सरकार से पाकिस्तानी अधिकारियों से पूरा जवाब मांगने को कहा.

अली पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के कोटली के रहने वाले हैं. वे रोचडेल के किंग्सवे वार्ड से पार्षद हैं और काउंसिल में स्वास्थ्य विभाग संभालते हैं. वे पहाड़ी भाषा के लेखक हैं और ब्रिटेन में कश्मीरी समुदाय के संगठन खड़े करने में मदद कर चुके हैं. अपने लेखन में वे पाकिस्तान को पीओके में कब्जा करने वाली ताकत बताते रहे हैं. रोचडेल में ब्रिटिश पाकिस्तानी आबादी काफी है और हजारों कश्मीरी मूल के लोग रहते हैं, जिनमें कई की जड़ें पीओके में हैं. यह इलाका ब्रिटिश पाकिस्तानी मूल के पुरुषों से जुड़े बाल यौन शोषण के कुख्यात मामलों के कारण भी चर्चा में रहा है.

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यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब पीओके में महीनों से तीखे प्रदर्शन चल रहे हैं. दर्जनों प्रदर्शनकारी मारे गए हैं, इंटरनेट बंद किया गया है और पत्रकार हिरासत में लिए गए हैं. विदेशी मीडिया को इस्लामाबाद, कराची और लाहौर के बाहर रिपोर्टिंग के लिए इजाजत लेना जरूरी कर दिया गया है. पाकिस्तान ने कश्मीरी पत्रकार दानिश इरशाद को भी पीओके प्रदर्शनों की रिपोर्टिंग के कारण आतंकवाद की निगरानी सूची में डाल दिया है.

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