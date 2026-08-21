Budh gochar 2026: 22 अगस्त से 4 राशियां हो जाएंगी परेशान! बुध का नक्षत्र परिवर्तन बढ़ाएगा टेंशन

Budh Nakshatra Parivartan 2026: द्रिक पंचांग के अनुसार, 22 अगस्त को ग्रहों के राजकुमार बुध मघा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां वे 29 अगस्त तक विराजमान रहेंगे. ज्योतिष शास्त्र में मघा नक्षत्र को अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है, लेकिन बुद्धि, वाणी और व्यापार के कारक बुध का इस नक्षत्र में गोचर कुछ राशियों के लिए मानसिक तनाव, निर्णय लेने में भ्रम और वित्तीय उतार-चढ़ाव ला सकता है. इस अवधि के दौरान इन राशियों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी.

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कर्क राशि

बुध के नक्षत्र परिवर्तन से कर्क राशि वाले वाणी पर संयम रखें, अन्यथा कार्यक्षेत्र या परिवार में वाद-विवाद हो सकता है. लेन-देन या नए निवेश में जल्दबाजी न करें; धन हानि की संभावना है. मानसिक रूप से भ्रम या तनाव की स्थिति महसूस हो सकती है.

सिंह राशि

अनावश्यक खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे बजट बिगड़ सकता है. सेहत को लेकर लापरवाही न बरतें, विशेषकर त्वचा और पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. व्यवसायिक मामलों में किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा करने से बचें.

धनु राशि

आठवें भाव के प्रभाव के कारण गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है. कार्यस्थल पर आपके बयानों का गलत मतलब निकाला जा सकता है, सतर्कता से काम लें. अचानक यात्रा के योग बनेंगे, जिससे शारीरिक थकान और वित्तीय भार पड़ सकता है.

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मीन राशि

इस अवधि में कोई भी बड़ा वित्तीय या व्यावसायिक निर्णय लेने से बचें. व्यक्तिगत संबंधों में गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, संवाद स्पष्ट रखें. विद्यार्थियों को एकाग्रता बनाए रखने में थोड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.

अशुभ प्रभाव से बचाव के उपाय

- रोजाना भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें दूर्वा अर्पित करें.

- बुधवार के दिन हरे वस्त्र, मूंग की दाल या हरी सब्जियों का दान करें.

- ऊं बुधाय नमः मंत्र का नियमित रूप से जाप करें.

- किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लें.

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