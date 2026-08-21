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How To Break Coconut Easily: फर्श पर पटकने की जरूरत नहीं! बिना हथौड़े के 5 देसी तरीकों से चुटकियों में तोड़ें नारियल

How To Break Coconut Easily: नारियल फोड़ने के लिए हमेशा हथौड़े की जरूरत नहीं होती. अगर घर में हथौड़ा नहीं है, तो बेलन, ओवन और कुछ आसान घरेलू तरीकों की मदद से बिना ज्यादा मेहनत के सख्त नारियल खोला जा सकता है. बस सही तरीका अपनाना और थोड़ी सावधानी रखना जरूरी है.

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नारियल को तोड़ने के लिए मेहनत से ज्यादा दिमाग की जरूरत होती है. (Photo: ITG)
नारियल को तोड़ने के लिए मेहनत से ज्यादा दिमाग की जरूरत होती है. (Photo: ITG)

How To Break Coconut Easily: नारियल खरीदकर घर लाना तो बहुत आसान है, लेकिन उसे फोड़ना उतना ही मुश्किल भरा होता है. जब भी नारियल फोड़ने की बारी आती है तो अच्छी-खासी मेहनत करनी पड़ती है. इसका मोटा और सख्त छिलका देखकर लगता है कि बिना हथौड़े के इसे खोलना नामुमकिन है. कई बार लोग नारियल फोड़ने के लिए इसे जोर-जोर से फर्श पर पटकते हैं. इसके साथ ही बहुत से चाकू से जोर लगाते हैं. लेकिन ऐसा करना खतरनाक भी हो सकता है. फर्श पर पटकने से टाइल्स पर टरारें पड़ सकती हैं, चाकू का इस्तेमाल हाथों में चोट लगने का कारण बन सकता है.

अगर आप भी ऐसे ही तरीकों का इस्तेमाल करके आज तक नारियल फोड़ते आ रहे हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं. रसोई में रखी कुछ आम चीजों और सही तरीके की मदद से नारियल आसानी से खोला जा सकता है. बस ध्यान रखें कि नारियल खोलने से पहले उसका पानी जरूर निकाल लें और जल्दबाजी में ज्यादा जोर न लगाएं. आइए जानते हैं नारियल फोड़ने के 5 आसान तरीके.

1. बेलन कर सकता है मदद: नारियल को आप बेलन की मदद से भी तोड़ सकते हैं. सबसे पहले नारियल की तीन आंखों में से किसी एक में छेद करके उसका पानी निकाल लें. अब नारियल को एक मोटे तौलिये पर रखें, ताकि वो इधर-उधर न लुढ़के. इसके बाद भारी बेलन से नारियल के बीच वाले हिस्से पर हल्के-हल्के थपथपाएं.

नारियल को लगातार घुमाते रहें और अलग-अलग हिस्सों पर बेलन से चोट करते जाएं. एक ही जगह पर बार-बार जोर से मारने के बजाय पूरे छिलके पर धीरे-धीरे दबाव बनाएं. कुछ देर बाद छिलके में दरार आने लगेगी. दरार दिखते ही नारियल को हाथ से अलग कर लें.

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2. चाकू के पीछे वाला हिस्सा इस्तेमाल करें: नारियल खोलने के लिए चाकू का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतना जरूरी है. चाकू की तेज धार से नारियल पर चोट करने की कोशिश बिल्कुल न करें. इसके बजाय चाकू के पीछे वाले कुंद हिस्से से नारियल के बीच में हल्की चोट करें.

नारियल को चॉपिंग बोर्ड पर रखें और उंगलियों को चोट वाली जगह से दूर रखें. नारियल को घुमाते हुए अलग-अलग हिस्सों पर हल्के टैप करते रहें. धीरे-धीरे छिलका कमजोर होकर फटने लगेगा. दरार आने के बाद चाकू अलग रख दें और हाथ से नारियल खोलें.

3. ओवन की गर्मी से आसानी से अलग होगा छिलका: अगर आपके पास ओवन है, तो उसकी गर्मी भी नारियल खोलने में मदद कर सकती है. सबसे पहले नारियल का पूरा पानी निकाल दें. इसके बाद इसे बेकिंग ट्रे पर रखकर करीब 10 से 15 मिनट तक गर्म करें.

गर्म होने पर नारियल के छिलके में दरारें पड़ सकती हैं और सफेद गूदा छिलके से थोड़ा अलग होने लगता है. ओवन से निकालते समय ग्लव्स जरूर पहनें और नारियल को पूरी तरह ठंडा होने दें. इसके बाद किसी मजबूत सतह पर हल्का टैप करके इसे खोल सकते हैं.

ध्यान रखने वाली बात: नारियल को बिना पानी निकाले ओवन में गर्म न करें. अंदर मौजूद पानी गर्म होकर दबाव बना सकता है, जिससे नारियल फट सकता है.

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4. मोटे तौलिए और मजबूत जमीन की लें मदद: ये तरीका थोड़ा देसी है, लेकिन काम आ सकता है. नारियल का पानी निकालने के बाद इसे मोटे तौलिये में अच्छी तरह लपेट लें. आप इसे किसी मजबूत बैग में भी रख सकते हैं, ताकि छिलके के टुकड़े इधर-उधर न फैलें.

अब इसे बहुत कम ऊंचाई से किसी मजबूत कंक्रीट या पक्की जमीन पर गिराएं. हर बार नारियल को चेक करें. जैसे ही दरार दिखाई दे, उसे दो हिस्सों में खोल लें. नारियल को बहुत ऊंचाई से फेंकने या पूरी ताकत से पटकने की जरूरत नहीं है. ऐसा करने से छिलके के टुकड़े उछल सकते हैं और चोट लगने का खतरा रहता है.

5. पत्थर या मजबूत चौखट से धीरे-धीरे टैप करें: नारियल को खोलने का एक और आसान तरीका है किसी मजबूत सतह की मदद लेना. नारियल का पानी निकालकर उसे मोटे तौलिये में लपेट लें. अब इसे किसी मजबूत पत्थर, कंक्रीट की चौखट या ऐसी ही ठोस जगह पर हल्का-हल्का टैप करें.

हर टैप के बाद नारियल को थोड़ा घुमाएं, ताकि चारों तरफ से छिलका कमजोर हो. कुछ देर बाद इसमें दरार आ जाएगी. इसके बाद नारियल को किसी स्थिर जगह पर रखकर सावधानी से खोलें. कांच, कमजोर टाइल या किसी भी नाजुक जगह पर ये तरीका न आजमाएं, क्योंकि चोट लगने से वो सरफेस टूट सकता है.

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नारियल खोलते समय इन बातों का रखें ध्यान
नारियल खोलने का कोई भी तरीका अपनाएं, शुरुआत हमेशा उसका पानी निकालकर करें. हाथों को चोट से बचाने के लिए तौलिए का इस्तेमाल करें और तेज धार वाले चाकू से नारियल पर चोट करने से बचें. सबसे जरूरी बात, ज्यादा ताकत लगाने के बजाय नारियल के पूरे छिलके को धीरे-धीरे कमजोर करें. यही तरीका इसे सुरक्षित तरीके से खोलने में सबसे ज्यादा मदद करता है.

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