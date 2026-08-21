'हां मुझे सब पता था...' बहन की हत्या में मानस के स्टेटस पर नाम आने के बाद प्रज्ञा मिश्रा ने दिया जवाब

लखनऊ के गोमतीनगर में ICICI बैंक की रिलेशनशिप मैनेजर दिव्या मिश्रा की हत्या के बाद बहन को मारकर खुद की जान देने वाले मानस वाजपेयी के व्हाट्सऐप स्टेटस ने मामले को और उलझा दिया है. आरोपी ने अपने स्टेटस में पत्नी की हत्या की बात लिखने के साथ उसकी बहन प्रज्ञा मिश्रा और भरत का नाम लेते हुए लिखा था कि उन्हें सब कुछ पता था. अब प्रज्ञा मिश्रा ने सोशल मीडया पर एक पोस्ट में बताया कि उन्हें क्या-क्या पता था.

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प्रज्ञा ने कहा है कि उन्हें अपनी बहन दिव्या के साथ हो रही ज्यादतियों की जानकारी थी, लेकिन हत्या जैसी वारदात को लेकर उन्हें कोई अंदाजा नहीं था. उनका कहना है कि दिव्या लंबे समय से अपने पति से अलग होना चाहती थी और उसने अपने वैवाहिक जीवन से जुड़ी कई बातें उन्हें बताई थीं.

'हां, मुझे पता था कि मेरी बहन के साथ क्रूरता होती थी'

प्रज्ञा ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि हत्यारे ने मेरा नाम स्टेटस में लिखा है कि मुझे सब पता था. हां मुझे पता था कि हत्यारा मेरी बहन के साथ क्रूरता करता था. इसलिए वो उससे अलग होना चाहती थी. ब्लिंकिट से मंगाए गए टमाटर में अगर कोई टमाटर खराब निकल जाता था तो वो उसे ये कहकर पीटता था कि तूने कैसे ब्लिंकिट किया कि टमाटर खराब निकला. बकौल मेरी बहन हत्यारे और उसकी बहन ने मिलकर अपनी माता जी को इतना पीटा था उसकी अपनी बीमार मां का निधन हो गया था. दिव्या सिर्फ हत्यारे से अलग होना चाहती थी. मेरी बहन ने मुझे बताया था कि फैमिली कोर्ट में काउंसलर के साथ भी हत्यारे की झड़प हुई थी. मेरी बहन ने बताया था कि शादी की सुहागरात पर हत्यारे ने घर के खर्चों की एक लिस्ट बनाई थी और आधा खर्च उठाने की शर्त रखी थी.जिसे मेरी बहन ने सहर्ष स्वीकार किया था. दिव्या ने पिछले एक साल से अपने हिस्से का खर्च उठाना बंद कर दिया था. साइको हत्यारे की नजर में ये चीटिंग हो सकती है. मेरी बहन ने मुझे बताया कि उसका पति साइको था. लेकिन इतना बड़ा इसका अंदाजा नहीं था. मुझे वो चीजें पता थीं जो मेरी बहन ने मुझे बताया. इतना सब होने के बाद भी वो तीज का व्रत रखने वाली थी. हाथ में हत्यारे मानस का टैटू नहीं हटवाया था. भीतर ही भीतर वो चाहती थी सब ठीक हो जाए.साइको सुधर जाए.

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हादसे के बाद भी ऑफिस जा रही थी दिव्या

प्रज्ञा ने यह भी बताया कि मानस पहले भी दिव्या का पीछा कर चुका था.उनके अनुसार, लगातार तनाव के बीच कुछ दिन पहले दिव्या का एक्सीडेंट भी हुआ था.हादसे में उसका हाथ और पैर टूट गया था.करीब डेढ़ से दो महीने बाद उसने दोबारा ऑफिस जाना शुरू किया था.प्रज्ञा के मुताबिक, चोट पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी और दिव्या अब भी लंगड़ाकर चलती थी.उन्होंने बताया कि हत्या वाले दिन भी जब दिव्या घर से निकली थी तो वह लंगड़ा रही थी.प्रज्ञा के मुताबिक, बहन ने लंबे समय तक जिस तरह की कथित प्रताड़ना झेली, उसके बारे में उसके करीबी लोग जानते थे.

'आज सिर्फ बातें करने का वक्त नहीं है'

बहन की हत्या के बाद प्रज्ञा ने कहा कि इस समय उनके लिए सबसे मुश्किल काम अपनी मां को सच बताना था.उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम के लिए दिव्या का शव रखा गया था और परिवार के सामने यह सवाल था कि मां को किस तरह बताया जाए.प्रज्ञा के अनुसार, उन्होंने मां से तत्काल पूरी सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं जुटाई.उन्होंने कहा कि मां को यह बताया गया कि दिव्या की हालत गंभीर है और उसे अस्पताल में रखा गया है.जबकि वास्तविकता यह थी कि दिव्या की मौत हो चुकी थी.प्रज्ञा ने कहा कि किसी मां को अपनी बेटी की मौत की खबर देना उनके जीवन के सबसे कठिन क्षणों में से एक था.

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'तीन सीसीटीवी फुटेज हैं, पुलिस को हर कड़ी जोड़नी चाहिए'

प्रज्ञा ने वारदात की जांच को लेकर भी कई सवाल उठाए हैं.उन्होंने कहा कि बैंक के बाहर हुई हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें बैंक कर्मचारियों की भीड़ भागती दिखाई देती है और आरोपी दिव्या पर गोली चलाता नजर आता है.उन्होंने सवाल उठाया कि आरोपी के पास हथियार कहां से आए और उसे हथियार किसने उपलब्ध कराए.हालांकि, इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेंगे.प्रज्ञा ने यह भी कहा कि आरोपी कार नहीं चला पाता था.ऐसे में वारदात में उसके कार से आने-जाने की बात को लेकर भी सवाल उठते हैं.उनका कहना है कि आरोपी ऑटो से आया और ऑटो से ही फरार हुआ तो पुलिस को यह पता लगाना चाहिए कि वह ऑटो किसका था और चालक कौन था.प्रज्ञा ने किसी अन्य व्यक्ति की संभावित भूमिका की आशंका भी जताई है. उनके मुताबिक, कम से कम तीन सीसीटीवी फुटेज पुलिस के सामने हैं.एक फुटेज में दिव्या घर से निकलती दिखाई देती है.दूसरे फुटेज में वह आरोपी के साथ संघर्ष करती नजर आती है.प्रज्ञा का कहना है कि इन सभी फुटेज को जोड़कर घटना से पहले और बाद की पूरी तस्वीर सामने आ सकती है.

'मेरी पत्रकारिता को बहन की हत्या से जोड़कर न देखें'

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प्रज्ञा ने लिखा है कि मीडिया इंटस्ट्री में 2017 के पहले पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों में मैं सबसे छोटी हूं. अभी बैठी हूं तो देख रही हूं कि कुछ हमपेशा मेरी बहन की हत्या में राजनीति खोज रहे हैं. 9 वर्षों में मैंने ऐसी पत्रकारिता की है कि जिसकी आलोचना भी करती हूं उसके सामने खड़े होकर आंख में आंख डालकर बात कर सकती हूं. नजरें नीची करने वाली पत्रकारिता मैंने कभी नहीं की. इसलिए मतभेद रखिए मतों का अलग-अलग होना जरूरी है.मनभेद मत रखिए. आप मुझसे स्नेह करते हों या घृणा प्रज्ञा मिश्रा ने अपने होशो हवास में कोई अनैतिक कृत्य ना कभी किया है ना करेगी.

आज दिव्या का पोस्टमॉर्टम नहीं हो पाया सुबह 9-10 बजे का वक्त दिया गया है…मम्मी को अब भी बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई..दिव्या की हालत क्रिटिकल है ये झूठ बताकर बगल में सुला दिया है..पहली बार लग रहा है कि सच कहना कितना मुश्किल होता है…वो पोस्टमॉर्मट हाउस के फ्रीजर में है..ये सच… pic.twitter.com/YLC0WYDqB7 — Pragya Mishra (@PragyaLive) August 20, 2026

पत्नी के बाद बहन को भी मार दिया था

यह पूरी घटना लखनऊ के पॉश इलाके गोमतीनगर में हुई थी. जहां ICICI बैंक की रिलेशनशिप मैनेजर दिव्या मिश्रा की बैंक के ठीक बाहर उनके पति मानस उर्फ मानव वाजपेयी ने पिस्टल से दो गोलियां मारकर हत्या कर दी थी. खून से लथपथ दिव्या को आनन-फानन में लोहिया संस्थान ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. आलमबाग के सिंगारनगर की रहने वाली दिव्या की हत्या करने के बाद आरोपी पति मौके से ऑटो पकड़कर फरार हो गया.

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वारदात के तुरंत बाद कातिल पति ने अपने मोबाइल पर एक खौफनाक व्हाट्सएप स्टेटस लगाया. स्टेटस में उसने लिखा, आज मैंने अपनी पत्नी को मार डाला क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया था... अब मुझे खुद को और अपनी बहन को भी मारना है. उसकी बहन प्रज्ञा और भरत को सब कुछ पता. घर पहुंचने के बाद उसने पहले बहन को जान से मार दिया और फिर खुद की भी जान ले ली थी.

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