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Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 18 अक्टूबर 2026: आज 18 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

Aaj 18 October 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

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aaj_ka_panchang horoscope
aaj_ka_panchang horoscope

पंचांग- 18 अक्टूबर 2026

विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- आश्विन
अमांत- आश्विन

तिथि
शुक्ल पक्ष सप्तमी- अक्टूबर 17 05:54 AM – अक्टूबर 18 08:28 AM
शुक्ल पक्ष अष्टमी- अक्टूबर 18 08:28 AM – अक्टूबर 19 10:52 AM

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नक्षत्र
पूर्वाषाढ़ा- अक्टूबर 17 09:47 AM – अक्टूबर 18 12:48 PM
उत्तराषाढ़ा- अक्टूबर 18 12:48 PM – अक्टूबर 19 03:38 PM

योग
सुकर्मा- अक्टूबर 17 11:02 PM – अक्टूबर 18 11:55 PM
धृति- अक्टूबर 18 11:55 PM – अक्टूबर 20 12:34 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:28 AM
सूर्यास्त- 5:55 PM
चन्द्रोदय- अक्टूबर 18 12:58 PM
चन्द्रास्त- अक्टूबर 18 11:50 PM

अशुभ काल
राहू- 4:29 PM – 5:55 PM
यम गण्ड- 12:12 PM – 1:37 PM
कुलिक- 3:03 PM – 4:29 PM
दुर्मुहूर्त- 04:23 PM – 05:09 PM
वर्ज्यम्- 09:44 PM – 11:31 PM

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शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:49 AM – 12:34 PM
अमृत काल- 07:28 AM – 09:16 AM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:52 AM – 05:40 AM

शुभ योग
सर्वार्थसिद्धि योग- अक्टूबर 18 12:48 PM- अक्टूबर 19 06:29 AM

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