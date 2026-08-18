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Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 18 अगस्त 2026: आज 18 अगस्त 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 18 August 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

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aaj_ka_panchang horoscope
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पंचांग- 18 अगस्त 2026

विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- श्रावण
अमांत- श्रावण

तिथि
शुक्ल पक्ष षष्ठी- अगस्त 17 05:00 PM- अगस्त 18 05:50 PM

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नक्षत्र
स्वाति- अगस्त 18 04:58 AM- अगस्त 19 06:46 AM

योग
शुक्ल- अगस्त 18 03:28 AM- अगस्त 19 03:22 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 5:52 AM
सूर्यास्त- 6:58 PM
चन्द्रोदय- 11:20 AM
चन्द्रास्त- 10:07 PM

अशुभ काल
राहू- 03:41 पी एम से 05:19 पी एम
यम गण्ड- 09:08 ए एम से 10:47 ए एम
कुलिक- 12:25 पी एम से 02:03 पी एम
दुर्मुहूर्त- 08:29 ए एम से 09:21 ए एम, 11:20 पी एम से 12:03 ए एम, अगस्त 19
वर्ज्यम्- 12:13 PM- 01:54 PM

शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 12:05 PM- 12:56 PM
अमृत काल- 10:15 PM- 11:56 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:31 AM- 05:19 AM

शुभ योग
रवि योग- पूरे दिन

---- समाप्त ----
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