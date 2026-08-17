Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 17 अगस्त 2026: आज 17 अगस्त 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 17 अगस्त 2026
विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- श्रावण
अमांत- श्रावण
तिथि
शुक्ल पक्ष पंचमी- अगस्त 16 04:52 PM- अगस्त 17 05:00 PM
शुक्ल पक्ष षष्ठी- अगस्त 17 05:00 PM- अगस्त 18 05:50 PM
नक्षत्र
चित्रा- अगस्त 17 03:50 AM- अगस्त 18 04:58 AM
स्वाति- अगस्त 18 04:58 AM- अगस्त 19 06:46 AM
योग
शुभ- अगस्त 17 04:07 AM- अगस्त 18 03:28 AM
शुक्ल- अगस्त 18 03:28 AM- अगस्त 19 03:22 AM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:07 AM
सूर्यास्त- 6:54 PM
चन्द्रोदय- अगस्त 17 10:17 AM
चन्द्रास्त- अगस्त 17 9:50 PM
अशुभ काल
राहू- 7:43 AM- 9:19 AM
यम गण्ड- 10:55 AM- 12:30 PM
कुलिक- 2:06 PM- 3:42 PM
दुर्मुहूर्त- 12:56 PM- 01:47 PM, 03:29 PM- 04:20 PM
वर्ज्यम्- 12:13 PM- 01:54 PM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 12:05 PM- 12:56 PM
अमृत काल- 10:15 PM- 11:56 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:31 AM- 05:19 AM