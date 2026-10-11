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Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 11 अक्टूबर 2026: आज 11 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

Aaj 11 October 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

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aaj_ka_panchang horoscope
aaj_ka_panchang horoscope

पंचांग- 11 अक्टूबर 2026

विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- आश्विन
अमांत- आश्विन

तिथि
शुक्ल पक्ष प्रतिपदा- अक्टूबर 10 09:19 PM- अक्टूबर 11 09:31 PM
शुक्ल पक्ष द्वितीया- अक्टूबर 11 09:31 PM- अक्टूबर 12 10:13 PM

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नक्षत्र
चित्रा- अक्टूबर 10 09:42 PM- अक्टूबर 11 10:32 PM
स्वाति- अक्टूबर 11 10:32 PM- अक्टूबर 12 11:52 PM

योग
वैधृति- अक्टूबर 10 10:02 PM- अक्टूबर 11 09:05 PM
विष्कुम्भ- अक्टूबर 11 09:05 PM- अक्टूबर 12 08:31 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:26 AM
सूर्यास्त- 6:01 PM
चन्द्रोदय- अक्टूबर 11 6:47 AM
चन्द्रास्त- अक्टूबर 11 6:19 PM

अशुभ काल
राहू- 4:34 PM- 6:01 PM
यम गण्ड- 12:13 PM- 1:40 PM
कुलिक- 3:07 PM- 4:34 PM
दुर्मुहूर्त- 04:28 PM- 05:14 PM
वर्ज्यम्- 05:58 AM- 07:37 AM, 04:26 AM- 06:07 AM

शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:50 AM- 12:36 PM
अमृत काल- 03:53 PM- 05:32 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:50 AM- 05:38 AM

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शुभ योग
द्विपुष्कर योग- अक्टूबर 11 09:31 PM- अक्टूबर 11 10:32 PM

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