Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 8 नवंबर 2026: आज 8 नवंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 8 नवंबर 2026
विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- कार्तिक
अमांत- आश्विन
तिथि
कृष्ण पक्ष चतुर्दशी- नवंबर 07 10:48 AM- नवंबर 08 11:28 AM
कृष्ण पक्ष अमावस्या- नवंबर 08 11:28 AM- नवंबर 09 12:31 PM
नक्षत्र
स्वाति- नवंबर 08 05:52 AM- नवंबर 09 07:24 AM
योग
आयुष्मान- नवंबर 08 03:27 AM- नवंबर 09 03:02 AM
सौभाग्य- नवंबर 09 03:02 AM- नवंबर 10 02:56 AM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:40 AM
सूर्यास्त- 5:41 PM
चन्द्रोदय- नवंबर 08 5:34 AM
चन्द्रास्त- नवंबर 08 4:54 PM
अशुभ काल
राहू- 4:18 PM- 5:41 PM
यम गण्ड- 12:10 PM- 1:33 PM
कुलिक- 2:55 PM- 4:18 PM
दुर्मुहूर्त- 04:12 PM- 04:56 PM
वर्ज्यम्- 11:49 AM- 01:31 PM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:48 AM- 12:32 PM
अमृत काल- 10:01 PM- 11:43 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 05:04 AM- 05:52 AM
शुभ योग
सर्वार्थसिद्धि योग- नवंबर 08 05:52 AM- नवंबर 08 06:40 AM