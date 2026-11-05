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Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 5 नवंबर 2026: आज 5 नवंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

Aaj 5 November 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज 5 नवंबर 2026 का पंचांग

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पंचांग- 5 नवंबर 2026


विक्रम सम्वत    2083 सिद्धार्थी
बृहस्पति संवत्सर    सिद्धार्थी - 03:53 पी एम, अप्रैल 21, 2026 तक
शक सम्वत    1948 पराभव
रौद्र
गुजराती सम्वत    2082 पिङ्गल
चन्द्रमास    कार्तिक - पूर्णिमान्त
प्रविष्टे/गते    20
आश्विन - अमान्त

तिथि    एकादशी - 10:35 ए एम तक
नक्षत्र    उत्तराफाल्गुनी - 03:55 ए एम, नवम्बर 06 तक
द्वादशी
    
योग    वैधृति - 05:09 ए एम, नवम्बर 06 तक
करण     बालव - 10:35 ए एम तक
विष्कम्भ -     कौलव - 10:30 पी एम तक

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वार    गुरुवार
पक्ष    कृष्ण पक्ष

        
नक्षत्र
नक्षत्र    आर्द्रा - 07:12 ए एम तक
पुनर्वसु - 05:39 ए एम, नवम्बर 01 तक

सूर्योदय    06:36 ए एम
सूर्यास्त    05:33 पी एम
चन्द्रोदय    03:45 ए एम, नवम्बर 
चन्द्रास्त    03:01 पी एम

अशुभ काल

राहुकाल    01:27 पी एम से 02:49 पी एम
यमगण्ड    06:36 ए एम से 07:58 ए एम
गुलिक काल    09:20 ए एम से 10:42 ए एम    
विडाल योग    03:55 ए एम, नवम्बर 06 से 06:37 ए एम, नवम्बर 06
वर्ज्य    10:49 ए एम से 12:27 पी एम
दुर्मुहूर्त    10:15 ए एम से 10:59 ए एम
बाण    मृत्यु - 09:13 पी एम से पूर्ण रात्रि तक
    

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शुभ काल
ब्रह्म मुहूर्त    04:52 ए एम से 05:44 ए एम    

अभिजित मुहूर्त    11:43 ए एम से 12:26 पी एम    
विजय मुहूर्त    01:54 पी एम से 02:38 पी एम
गोधूलि मुहूर्त    05:33 पी एम से 05:59 पी एम    
सायाह्न सन्ध्या    05:33 पी एम से 06:52 पी एम
अमृत काल    08:36 पी एम से 10:13 पी एम    
निशिता मुहूर्त    11:39 पी एम से 12:31 ए एम, नवम्बर 06

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