Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 5 नवंबर 2026: आज 5 नवंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 5 नवंबर 2026
विक्रम सम्वत 2083 सिद्धार्थी
बृहस्पति संवत्सर सिद्धार्थी - 03:53 पी एम, अप्रैल 21, 2026 तक
शक सम्वत 1948 पराभव
रौद्र
गुजराती सम्वत 2082 पिङ्गल
चन्द्रमास कार्तिक - पूर्णिमान्त
प्रविष्टे/गते 20
आश्विन - अमान्त
तिथि एकादशी - 10:35 ए एम तक
नक्षत्र उत्तराफाल्गुनी - 03:55 ए एम, नवम्बर 06 तक
द्वादशी
योग वैधृति - 05:09 ए एम, नवम्बर 06 तक
करण बालव - 10:35 ए एम तक
विष्कम्भ - कौलव - 10:30 पी एम तक
वार गुरुवार
पक्ष कृष्ण पक्ष
नक्षत्र
नक्षत्र आर्द्रा - 07:12 ए एम तक
पुनर्वसु - 05:39 ए एम, नवम्बर 01 तक
सूर्योदय 06:36 ए एम
सूर्यास्त 05:33 पी एम
चन्द्रोदय 03:45 ए एम, नवम्बर
चन्द्रास्त 03:01 पी एम
अशुभ काल
राहुकाल 01:27 पी एम से 02:49 पी एम
यमगण्ड 06:36 ए एम से 07:58 ए एम
गुलिक काल 09:20 ए एम से 10:42 ए एम
विडाल योग 03:55 ए एम, नवम्बर 06 से 06:37 ए एम, नवम्बर 06
वर्ज्य 10:49 ए एम से 12:27 पी एम
दुर्मुहूर्त 10:15 ए एम से 10:59 ए एम
बाण मृत्यु - 09:13 पी एम से पूर्ण रात्रि तक
शुभ काल
ब्रह्म मुहूर्त 04:52 ए एम से 05:44 ए एम
अभिजित मुहूर्त 11:43 ए एम से 12:26 पी एम
विजय मुहूर्त 01:54 पी एम से 02:38 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:33 पी एम से 05:59 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 05:33 पी एम से 06:52 पी एम
अमृत काल 08:36 पी एम से 10:13 पी एम
निशिता मुहूर्त 11:39 पी एम से 12:31 ए एम, नवम्बर 06