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मां देखकर तड़पती रह गई, पैंथर पदमा मुंह में दबाकर ले गया बंदर का बच्चा, कैमरे में कैद हुआ शिकार

पाली स्थित जवाई लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व के सैणा इलाके की ब्लैक हिल पर पैंथर के शिकार का रोमांचक वीडियो सामने आया है. गुरुवार सुबह पैंथर पदमा ने बंदर के बच्चे पर झपट्टा मारकर उसे पकड़ लिया. बच्चा खुद को बचाने के लिए छटपटाता रहा, जबकि उसकी मां पीछे से देखती रह गई. इस पूरी घटना को एक पर्यटक ने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया.

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पैंथर ने बंदर के बच्चे का किया शिकार. (Photo: Screengrab)
पैंथर ने बंदर के बच्चे का किया शिकार. (Photo: Screengrab)

जवाई लेपर्ड क्षेत्र में वन्यजीवों की गतिविधियां लगातार पर्यटकों को आकर्षित करती हैं. गुरुवार सुबह सैणा के ब्लैक हिल इलाके में भी ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला, जब पैंथर पदमा ने बंदर के बच्चे को अपना शिकार बना लिया. बताया जा रहा है कि पैंथर ने अचानक बंदर के बच्चे पर झपट्टा मारा और उसे मुंह में दबोच लिया. इसके बाद वह शिकार को पहाड़ी से लेकर नीचे उतर गया.

इस दौरान बंदर का बच्चा खुद को बचाने के लिए छटपटाता नजर आया. वहीं, उसकी मां पीछे से इस घटना को देखती रही. मौके पर मौजूद एक पर्यटक ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया. कुछ ही पलों में जंगल का यह नजारा कैमरे में कैद हो गया. वहां मौजूद लोग पैंथर के शिकार करने के इस अंदाज को देखकर हैरान रह गए.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में पैंथर बंदर के बच्चे को मुंह में दबाकर ले जाता दिखाई दे रहा है. बच्चा उसके चंगुल से छूटने के लिए छटपटाता है, लेकिन पैंथर उसे लेकर आगे बढ़ जाता है. इस दौरान ऊपर मौजूद एक लंगूर भी इस घटनाक्रम को देखता नजर आता है. बंदर के बच्चे की मां पीछे से उसे देखती रह जाती है.

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जंगल में हुई इस घटना ने वहां मौजूद पर्यटकों का ध्यान खींच लिया. वीडियो में शिकार का यह पूरा दृश्य दिखाई देने के कारण वन्यजीव प्रेमियों के बीच इसकी चर्चा हो रही है. पर्यटक ने बिना पलक झपकाए इस रोमांचक घटना को कैमरे में कैद किया.

सुबह ब्लैक हिल पर दिखाई दी थी पैंथर पदमा

जानकारी के मुताबिक, गुरुवार सुबह ब्लैक हिल इलाके में पैंथर पदमा दिखाई दिया था. इसी दौरान उसने बंदर के बच्चे पर हमला कर उसे अपना शिकार बना लिया. पर्यटक ने इस घटना को मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसके बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. जवाई लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व में पैंथर और दूसरे वन्यजीवों की मौजूदगी पर्यटकों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र है. यहां आने वाले पर्यटक प्राकृतिक माहौल में वन्यजीवों की गतिविधियों को करीब से देखना पसंद करते हैं.

जवाई के जंगलों में वन्यजीवों की हलचल

पाली के जवाई क्षेत्र में वन्यजीवों की गतिविधियां अक्सर पर्यटकों का ध्यान खींचती हैं. सैणा की ब्लैक हिल पर पैंथर पदमा के शिकार का यह वीडियो भी इसी वजह से चर्चा में है. एक ओर पर्यटक के कैमरे में जंगल का रोमांचक दृश्य रिकॉर्ड हुआ, तो दूसरी ओर वीडियो में बंदर के बच्चे को बचने के लिए छटपटाते देखा जा सकता है. फिलहाल, इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वन्यजीव प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.
 

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