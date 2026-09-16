scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जयपुर-फलोदी हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, डंपर- कार की सीधी भिड़ंत में 4 लोगों की दर्दनाक मौत

जयपुर-फलोदी मेगा हाईवे पर मिठड़ी के पास अलसुबह 5 बजे एक दर्दनाक हादसा हो गया. तेज रफ्तार डंपर और कार के बीच हुई आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत में कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

Advertisement
X
झुंझुनूं के रहने वाले थे सभी मृतक (प्रतीकात्मक फोटो- ITG)
झुंझुनूं के रहने वाले थे सभी मृतक (प्रतीकात्मक फोटो- ITG)

राजस्थान के जयपुर-फलोदी मेगा हाईवे पर बुधवार अलसुबह एक खौफनाक और दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. तेज रफ्तार डंपर और कार के बीच हुई आमने-सामने की भीषण टक्कर में कार सवार चार लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हादसा इतना भयावह था कि टक्कर की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा और मौके पर चीख-पुकार मच गई.

जानकारी के अनुसार, यह हादसा जयपुर-फलोदी मेगा हाईवे पर मिठड़ी के पास सुबह करीब 5 बजे घटित हुआ. उस वक्त हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही कम थी. कार सवार लोग अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार डंपर ने कार को जोरदार टक्कर मार दी. भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और उसमें सवार लोग अंदर ही फंस गए.

यह भी पढ़ें: भाई के एक्सीडेंट ने बदला नजरिया, आलू बेचने वाले लड़के ने 8वीं बार में न‍िकाला NEET, अब बनेगा डॉक्टर

सम्बंधित ख़बरें

Rajasthan
निर्दलीयों ने बिगाड़ा खेल? UGC पर राजपूतों की नाराजगी से BJP को टेंशन
राजस्थान निकाय चुनाव में BJP के लिए क्या बड़ा संदेश छिपा? देखें खबरदार
In Bharatpur, Rajasthan CM Bhajan Lal Sharma's home turf, Independents secured a majority with 36 of 65 wards, while the BJP won just 20. (X/@BhajanlalBjp)
राजस्थान निकाय चुनाव में ‘रिजॉर्ट पॉलिटिक्स’! खरीद फरोख्त का खुला खेल
टॉयलेट के बहाने भागने की फिराक में था सिया को टक्कर मारने वाला, फिर...
Jaipur
आगरा की इस कॉलोनी पर जयपुर का दावा, खोजे जा रहे 74 साल पुराने रिकॉर्ड

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. राहत कार्य शुरू कर कार के मलबे से शवों को बाहर निकाला गया. शुरुआती जांच और पहचान के आधार पर चारों मृतक झुंझुनूं जिले के निवासी बताए जा रहे हैं. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर नजदीकी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है और उनके परिजनों को सूचना दे दी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    UP के 14,429 सरकारी स्कूल बनेंगे 'स्मार्ट'! योगी सरकार ने ₹300 करोड़ की योजना को दी मंजूरी, डिजिटल होगी पढ़ाई |
    हूती हमले के बीच साउथ यमन से भाग रहे लोग, 1 लाख लोगों के विस्थापित होने का खतरा |
    'गोल्ड चेन छीनी, फोन चुराया और जमकर मारा...' फेसबुक कमेंट पर बवाल, शिवसेना नगरसेविका पर FIR |
    'मैं मशीन या रोबोट नहीं हूं...', संजू सैमसन का छलका दर्द, वैभव सूर्यवंशी के सेलेक्शन पर कही ये बड़ी बात |
    जयपुर-फलोदी हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, डंपर- कार की सीधी भिड़ंत में 4 लोगों की दर्दनाक मौत |
    यूपी में किराये पर मकान-दुकान लेना हुआ आसान, मकान मालिक और किराएदारों को बड़ी राहत, जानिए क्या होने जा रहा है नया |
    होमवर्क करने की जगह खाने लगे बच्चे, चीन में वायरल हुआ गजब का ‘एडिबल होमवर्क’ |
    हनुमान अंश' की सफलता से बॉलीवुड को मिला नया 'हिट फॉर्मूला', चंद दिनों में अनाउंस हुईं इतनी भक्ति फिल्में |
    UPI Charge Rule: UPI पर चार्ज का ऐलान... किसे, कब और कितना देना होगा, जानिए A to Z जवाब |
    दिवाली-छठ के लिए टिकट की टेंशन खत्म! रेलवे ने चलाईं 100+ स्पेशल ट्रेनें, यूपी-बिहार-बंगाल सब कवर
    Advertisement