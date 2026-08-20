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‘मेरी मौत के जिम्मेदार मां-बाप और भाई हैं’, वीडियो शेयर कर ट्रेन के आगे कूदा युवक

युवक ने जान देने से पहले करीब एक मिनट का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर किया. मृतक की पहचान झुंझुनूं के बुहाना गांव निवासी 27 वर्षीय विकास कौशिक के रूप में हुई है. पुलिस अब युवक के मौत से पहले बनाए गए वीडियो को जांच का अहम आधार मानकर मामले की पड़ताल कर रही है.

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मृतक ने वीडियो में अपना नाम और घर का पता भी बताया था. (File Photo- ITG)
मृतक ने वीडियो में अपना नाम और घर का पता भी बताया था. (File Photo- ITG)

जयपुर के चौमू में एक युवक ने ट्रेन के आगे छलांग लगाकर सुसाइड कर लिया. युवक ने जान देने से पहले करीब एक मिनट का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर किया. हालांकि वीडियो सामने आने के बाद परिजनों ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. वीडियो में उसने अपने माता-पिता और भाई को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार बताया.

जीआरपी की एएसआई संतोष के मुताबिक, मृतक की पहचान झुंझुनूं के बुहाना गांव निवासी 27 वर्षीय विकास कौशिक के रूप में हुई है. मृतक विकास चौमूं इलाके के एक होटल में नौकरी करता था. बुधवार सुबह करीब 11 बजे उसने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया. वीडियो सामने आने के बाद परिजनों को मामले की जानकारी हुई और उन्होंने चौमू पुलिस को सूचना दी.

पुलिस के अनुसार, शिकायत के करीब आधे घंटे बाद विकास चौमूं के पाच्यांवाली ढाणी अंडरपास के पास रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया. कुछ समय बाद ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई. हादसे की सूचना पर जीआरपी मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए चौमूं सीएचसी की मॉर्च्यूरी में रखवाया.

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पुलिस अब युवक के मौत से पहले बनाए गए वीडियो को जांच का अहम आधार मानकर मामले की पड़ताल कर रही है. वीडियो में युवक ने अपनी मौत के लिए डिप्रेशन और अपने परिवार के सदस्यों को जिम्मेदार बताया है. उसने वीडियो में अपना नाम और घर का पता भी बताया था. पुलिस अब वीडियो में लगाए गए आरोपों के आधार पर मामले की जाँच में जुटी है.

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