जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ते-दौड़ते अचानक गिरे प्रिंसिपल, CCTV में कैद हुआ मौत से पहले का खौफनाक पल

राजस्थान के चूरू जिले के सरदारशहर में जिम में एक्सरसाइज करते समय एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल की अचानक मौत हो गई. 49 वर्षीय बीरबलराम मेघवाल मंगलवार शाम को जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ रहे थे. इसी दौरान अचानक उनका संतुलन बिगड़ा और वह नीचे गिर पड़े. गिरने से उनके सिर में चोट आई. जिम में मौजूद लोगों ने उन्हें तुरंत राजकीय अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें प्रिंसिपल ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए अचानक गिरते दिखाई दे रहे हैं.

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घटना सरदारशहर के एक फिटनेस जिम की है. यहां बीरबलराम मेघवाल मंगलवार शाम को रोज की तरह एक्सरसाइज करने पहुंचे थे. वह ट्रेडमिल मशीन पर दौड़ रहे थे. इसी दौरान अचानक उनका पैर फिसल गया और वह अपना संतुलन खो बैठे. कुछ ही पल में वह ट्रेडमिल से नीचे फर्श पर गिर पड़े. अचानक हुए इस हादसे में उनके सिर में चोट आई. जिम में मौजूद लोगों ने उन्हें संभाला और बिना देर किए राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां चिकित्सकों ने उनकी जांच की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. डॉक्टरों ने बीरबलराम मेघवाल को मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद जिम में मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. प्रिंसिपल की अचानक मौत की खबर उनके परिवार और परिचितों तक पहुंची तो शोक छा गया.

CCTV वीडियो में कैद हुई पूरी घटना

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इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है. वीडियो में बीरबलराम मेघवाल ट्रेडमिल मशीन पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं. कुछ देर बाद अचानक उनका संतुलन बिगड़ता है और वह नीचे गिर जाते हैं. वीडियो सामने आने के बाद घटना को लेकर चर्चा हो रही है. हालांकि, सीसीटीवी फुटेज में उनके गिरने की घटना दिखाई दे रही है, लेकिन इससे उनकी मौत की वास्तविक वजह की पुष्टि नहीं होती. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि उनकी मौत सिर में चोट लगने से हुई या इसके पीछे कोई अन्य चिकित्सकीय कारण था. स्थानीय लोगों के बीच यह चर्चा भी है कि उनकी मौत हृदय गति रुकने से हो सकती है. हालांकि, अभी तक इस आशंका की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. मौत की असली वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है.

सरदारशहर पुलिस थाने के एएसआई धर्मवीर ने बताया कि नीमरासर निवासी गौरीशंकर पुत्र मांगीलाल मेघवाल ने पुलिस को रिपोर्ट दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, उनके बड़े भाई बीरबलराम मेघवाल की उम्र 49 साल थी. वह आसपालसर गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत थे. बीरबलराम मेघवाल अपने परिवार के साथ सरदारशहर में रहते थे. मंगलवार शाम को वह एक्सरसाइज करने के लिए फिटनेस जिम गए थे. इसी दौरान ट्रेडमिल पर दौड़ते समय वह गिर पड़े और उनके सिर में चोट आई. परिजनों के अनुसार, घटना की जानकारी मिलने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. इस अप्रत्याशित घटना से परिवार में मातम पसरा हुआ है.

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ट्रेडमिल से गिरने के बाद बीरबलराम मेघवाल को जिम में मौजूद लोगों की मदद से राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया था. वहां डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी. प्रिंसिपल की मौत के बाद परिवार के लोगों और परिचितों में शोक की लहर दौड़ गई. क्षेत्र में भी घटना की चर्चा होने लगी. एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत बीरबलराम मेघवाल की इस तरह अचानक मौत से उनके परिचितों को भी गहरा सदमा लगा.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगी मौत की वजह

पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम करवाया और इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया. पुलिस ने मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल मौत के वास्तविक कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. स्थानीय स्तर पर हृदय गति रुकने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन इसे अंतिम कारण नहीं माना जा सकता. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि बीरबलराम मेघवाल की मौत किन परिस्थितियों में हुई. सीसीटीवी वीडियो में उनके ट्रेडमिल से गिरने का घटनाक्रम कैद हुआ है. अब पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से घटना से जुड़े बाकी तथ्य सामने आने की उम्मीद है.



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