अलवर: जंगल से निकल बीच सड़क आ गया बाघ, थम गए वाहनों के पहिए- VIDEO

राजस्थान के अलवर में मंगलवार रात उस वक्त हड़कंप मच गया, जब सरिस्का टाइगर रिजर्व से निकलकर एक बाघ थानागाजी कस्बे तक पहुंच गया. रात करीब 9 बजे बाघ को सड़क पार करते देखकर वाहन चालकों के होश उड़ गए. सड़क पर चल रहे लोगों ने अपने वाहन रोक दिए और कई लोग दूर से बाघ का VIDEO बनाने लगे. देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुटने लगी.

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बताया जा रहा है कि बाघ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय थानागाजी के रास्ते से होते हुए पुलिस थाने के आसपास पहुंच गया था. कस्बे के इतने करीब बाघ की मौजूदगी की सूचना मिलते ही पुलिस और सरिस्का प्रशासन में भी हड़कंप मच गया. तत्काल पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया और लोगों को बाघ के पास जाने से रोक दिया गया.

अलवर-जयपुर रोड किया गया बंद

बाघ के मूवमेंट को देखते हुए अलवर-जयपुर सड़क मार्ग को बंद कर दिया गया. इस दौरान वाहनों को दूसरे रास्ते से डायवर्ट किया गया. पुलिस ने सड़क पर मौजूद लोगों और आसपास के ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की हिदायत दी. बाघ के कस्बे के नजदीक होने की वजह से आसपास के गांवों को भी अलर्ट कर दिया गया.

मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक से बचने की अपील

पुलिस ने थानागाजी कस्बे के लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है. लोगों को सलाह दी गई है कि सुबह दिन निकलने के बाद ही घर से बाहर निकलें. इसके साथ ही मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करने वालों को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है. प्रशासन ने साफ किया है कि इलाके में जंगली जानवर की गतिविधि है, इसलिए लोग अकेले सुनसान इलाकों की तरफ न जाएं.

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वन विभाग की टीम कर रही निगरानी

बाघ की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सरिस्का वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई है. टीम लगातार बाघ के मूवमेंट को ट्रैक कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वह किस दिशा में आगे बढ़ रहा है. वन विभाग की नजर इस बात पर भी है कि बाघ सुरक्षित तरीके से दोबारा जंगल की ओर लौट जाए.

फिलहाल पुलिस, वन विभाग और सरिस्का प्रशासन की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं. कस्बे के बेहद करीब बाघ के पहुंचने से थानागाजी और आसपास के इलाकों में रातभर दहशत का माहौल बना रहा.

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