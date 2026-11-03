Xiaomi ला रहा दो डिस्प्ले वाले फोन, इस महीने होगी लॉन्चिंग, मिलेगा 200MP का कैमरा

Xiaomi इस महीने एक बड़ा इवेंट का आयोजन करने जा रहा है, जिसके तहत कंपनी अपनी सबसे पावरफुल स्मार्टफोन सीरीज को लॉन्च करेगा. इस सीरीज का नाम Xiaomi 18 Pro है, जिसमें दो हैंडसेट लॉन्च होंगे एक Xiaomi 18 Pro और दूसरा Xiaomi 18 Pro Max है.

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टीजर से पता चलता है कि इसमें बैक पैनल पर भी डिस्प्ले दिया गया है. बैक पैनल का डिस्प्ले नोटिफिकेशन्स, सेल्फी आदि देखने के काम आएगा. चीन में लॉन्च हो चुके वेरिएंट में कवर डिस्प्ले को दिया है, जो बैक पैनल पर दिया है. कवर डिस्प्ले का साइज 2.6 इंच है.

चीन में इन दोनों स्मार्टफोन को सितंबर महीने में लॉन्च किया जा चुका है. Xiaomi अब इन स्मार्टफोन को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करने जा रहा है, जिसको लेकर कंपनी ने संकेत दिए हैं कि यह इस महीने लॉन्च होंगे.

ऑनलाइन स्टोर्स पर लिस्ट हुए Xiaomi के नए फोन

नवंबर में लॉन्च होने वाले स्मार्टफोन को हाल ही में इटेलियन रिटेलर एप्टो के ऑनलाइन स्टोर्स पर स्पॉट किया गया है. लिस्ट से स्पेसिफिकेशन्स, कलर ऑप्शन और यूरोपिय कीमत का खुलासा किया है.

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Xiaomi 18 Pro सीरीज की की कीमत

लिस्टिंग के मुताबिक, Xiaomi 18 Pro की शुरुआती कीमत यूरो 1,398.90 (करीब 1,48,522) है, जिसमें 12GB/256GB वेरिएंट मिलती है. वहीं, Xiaomi 18 Pro Max को सिंगल वेरिएंट में पेश किया जाएगा, जिसमें 12GB/512GB स्टोरेज मिलेगी और उसकी कीमत यूरो 1,783.90 (करीब 1,89,398 रुपये) है.

Xiaomi 18 Pro के स्पेसिफिकेशन्स

जीएसएमअरेना ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि बहुत से स्पेसिफिकेशन्स को एक जैसा ही रखा है. ग्लोबल वेरिएंट होने की वजह से बैटरी छोटी होगी, जबकि चीनी वेरिएंट में बड़े बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है.

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Xiaomi 18 Pro सीरीज की बैटरी

Xiaomi 18 Pro को यूरोपिय बाजार में 6000mAh की बैटरी दी गई है, जबकि चीन में लॉन्च किे गए वेरिएंट में 7000mAh की बैटरी दी गई है.

वहीं, Xiaomi 18 Pro Max की लिस्टिंग से पता चला है कि यूरोपिय बाजार में इसके अंदर 7050mAh की बैटरी की दी गई है, जबकि चीनी वेरिएंट में 85000mAh की बैटरी दी गई है.

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