scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

How To Make Home Smell Like Hotel: घर में चाहिए 5 स्टार होटल जैसी खुशबू? अपनाएं ये 6 आसान तरीके, हर कमरा लगेगा फ्रेश

How To Make Home Smell Like Hotel: क्या आप भी चाहते हैं कि घर में कदम रखते ही 5 स्टार होटल जैसी भीनी-भीनी खुशबू आए और हर कमरा फ्रेश महसूस हो? इसके लिए आपको महंगे रूम फ्रेशनर या परफ्यूम पर ढेर सारे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. जानिए ऐसे 6 आसान तरीके, जिनकी मदद से घर के हर कोने में अच्छी खुशबू बनी रहेगी और आपको होटल जैसा सुकून भरा एहसास मिलेगा.

Advertisement
X
घर को होटल की तरह महकाने के लिए आपको महंगे परफ्यूम या रूम फ्रेशनर खरीदने की जरूरत नहीं है. (Photo: ITG)
घर को होटल की तरह महकाने के लिए आपको महंगे परफ्यूम या रूम फ्रेशनर खरीदने की जरूरत नहीं है. (Photo: ITG)

How To Make Home Smell Like Hotel: किसी अच्छे होटल में जाते ही सबसे पहले वहां की साफ-सफाई और कमरे में फैली भीनी-भीनी खुशबू ध्यान खींचती है. कमरे में कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे किसी खुशबूदार जगह में आ गए हों. बेडशीट से लेकर बाथरूम तक हर जगह एक अलग तरह की फ्रेशनेस महसूस होती है. ये फ्रेशनेस दिल और दिमाग दोनों को बहुत ही सुकून देती है. कई बार तो होटल से लौटने के बाद भी वही खुशबू याद आती रहती है. ऐसे में लोग अपने घर को महंगे-महंगे रूम फ्रेशनर्स का इस्तेमाल करके महकाने की कोशिश करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह का माहौल बनाने के लिए आपको किसी महंगे होटल में जाने या घर पर ढेर सारे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है?

दरअसल, कुछ छोटी-छोटी चीजों और सही खुशबू के चुनाव से आप अपने घर को भी 5 स्टार होटल जैसा महका सकते हैं. इसके लिए न तो हर रोज परफ्यूम छिड़कने की जरूरत है और न ही महंगे रूम फ्रेशनर खरीदने की. बस कुछ आसान तरीके अपनाने होंगे. आइए जानते हैं इनके बारे में.

1. डिफ्यूजर से पूरे कमरे में फैलाएं खुशबू: अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा अच्छी खुशबू आती रहे, तो डिफ्यूजर इस्तेमाल कर सकते हैं. डिफ्यूजर दो तरह के आते हैं रीड डिफ्यूजर या प्लग-इन डिफ्यूजर. आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं. ये धीरे-धीरे पूरे कमरे में खुशबू फैलाते हैं. इसके लिए आपको बार-बार स्प्रे करने की जरूरत भी नहीं पड़ती. आप अपनी पसंद के हिसाब से नींबू, जैस्मिन, एम्बर या मस्क जैसी खुशबू चुन सकते हैं. होटल जैसी खुशबू के लिए वाइट टी और सीडर वाली फ्रेगरेंस भी अच्छी रहती है.

2. पलो सैंटो से घर को महकाएं: अगर आपको बहुत तेज या मीठी खुशबू पसंद नहीं है, तो पलो सैंटो इस्तेमाल कर सकते हैं. यह एक खास तरह की खुशबूदार लकड़ी होती है. इसे जलाने पर कमरे में हल्की लकड़ी जैसी खुशबू फैलती है. शाम के समय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि, इसे जलाते समय खिड़की-दरवाजे खुले रखें और जलती हुई लकड़ी को कभी अकेला न छोड़ें.

3. बाथरूम में लगाएं यूकेलिप्टस की टहनियां: बाथरूम को भी होटल के स्पा जैसा महकाने के लिए यह आसान तरीका अपना सकते हैं. इसके लिए शॉवर के पास यूकेलिप्टस की कुछ टहनियां बांधकर लटका दें. नहाते समय गर्म पानी से निकलने वाली भाप के कॉन्टैक्ट में आने पर इसकी खुशबू फैलती है. इससे बाथरूम में ताजगी महसूस होती है. आप चाहें तो इसकी सूखी टहनियों को फूलदान में सजाकर कमरे में भी रख सकते हैं.

4. खुशबू वाली कैंडल जलाएं: घर को अच्छी खुशबू देने के साथ सजाने के लिए खुशबू वाली कैंडल भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सोया वैक्स या कोकोनट वैक्स से बनी कैंडल चुन सकते हैं. लैवेंडर और बर्गामोट की खुशबू बेडरूम के लिए अच्छी रहती है. वहीं, सीडरवुड और पैचौली की खुशबू थोड़ी गहरी होती है. इन्हें लिविंग रूम या बेडरूम में रख सकते हैं. ध्यान रखें कि जलती हुई कैंडल को कभी अकेला न छोड़ें और पर्दों से दूर रखें.

Advertisement

5. पर्दों और बेडशीट पर करें लिनन स्प्रे: कई बार कमरा साफ करने के बाद भी उसमें अच्छी खुशबू नहीं आती. ऐसे में लिनन स्प्रे इस्तेमाल कर सकते हैं. इसे पर्दों, बेडशीट और कुशन कवर पर हल्का छिड़क सकते हैं. इससे कपड़ों से अच्छी खुशबू आने लगती है और कमरा भी फ्रेश महसूस होता है. आप फ्रेश लिनन, नींबू या समुद्र जैसी हल्की खुशबू वाला स्प्रे चुन सकते हैं.  

6. बाथरूम में रखें नींबू वाली खुशबू के प्रोडक्ट्स: बाथरूम को हमेशा फ्रेश रखने के लिए नींबू या दूसरी सिट्रस खुशबू वाले प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे नींबू, मैंडरिन या ग्रेपफ्रूट की खुशबू वाला हैंडवॉश, साबुन और बॉडी वॉश. इनकी हल्की खुशबू से बाथरूम में फ्रेशनेस महसूस होती है. इससे आपका रोजाना इस्तेमाल होने वाला बाथरूम भी साफ और अच्छा महकेगा.

एक साथ न मिलाएं कई तरह की खुशबू
घर को महकाने के लिए एक साथ कई तरह के रूम फ्रेशनर, कैंडल और डिफ्यूजर इस्तेमाल न करें. ऐसा करने से अलग-अलग खुशबुएं मिल जाती हैं और कमरे में अजीब सी महक आने लगती है. बेहतर होगा कि पूरे घर के लिए एक जैसी खुशबू चुनें. जैसे नींबू, फूलों या लकड़ी जैसी खुशबू. इससे घर के हर कमरे में एक जैसी फ्रेशनेस बनी रहेगी और आपको होटल जैसा एहसास मिलेगा.

सम्बंधित ख़बरें

Bal Mithai
घर में खोया से बनाएं टेस्टी बाल मिठाई, बच्चों को आएगी खूब पसंद
क्रिस्पी चकली रेसिपी (Photo- ITG)
बिना सांचे के बनाएं 4 तरह की चकली, कुरकुरा स्वाद जीत लेगा सबका दिल
nita and isha doing street shopping
नीता और ईशा अंबानी ने की दिवाली शॉपिंग, खरीदे मिट्टी के दिये-कंदील
Saaniya Tendulkar In Friend's Wedding (Photo: Instagram/@saaniyatendulkar)
सारा तेंदुलकर की भाभी का देसी अंदाज, ग्रीन साड़ी में लूटी महफिल
Kareena kapoor Mira Rajput (Photo: Instagram/@MiraRajputKapoor)
शाहिद कपूर ने क्यों कहा- जल्दी बच्चे कर लेने चाहिए, मीरा ने क्या कहा
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Dhanteras 2026: शुक्रवारी धनतेरस! सुबह से रात तक खरीदारी के लिए रहेंगे ये 3 शुभ मुहूर्त |
    IND vs NZ ODIs 2026: अब भारत-न्यूजीलैंड में ODI की जंग, ROKO का होगा दीदार... देखें शेड्यूल और फुल स्क्वॉड |
    How To Make Home Smell Like Hotel: घर में चाहिए 5 स्टार होटल जैसी खुशबू? अपनाएं ये 6 आसान तरीके, हर कमरा लगेगा फ्रेश |
    Xiaomi ला रहा दो डिस्प्ले वाले फोन, इस महीने होगी लॉन्चिंग, मिलेगा 200MP का कैमरा |
    पाकिस्तानियों से 'जय हिंद' बुलवाना चाहते थे डायरेक्टर, ऐसे आया उड़ता तीर का आइडिया! |
    सऊदी अरब में कभी भी हो सकता है हमला! अमेरिका ने नागरिकों के लिए जारी की चेतावनी |
    त्रिपुरा में BSF जवानों पर तस्करों का हमला, हथियार छीनने की कोशिश, सरकारी गाड़ी में तोड़फोड़ |
    पैसों के लिए 20 साल बड़े 'ओवरवेट' प्रोड्यूसर से की दूसरी शादी? लुक्स पर दुनिया ने उड़ाया मजाक, एक्ट्रेस बोली- परवाह नहीं |
    जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में भूकंप के झटके |
    बागेश्वर के बोल…. किसी एक भगवान को दूसरे से कमतर बताना कैसे जायज?
    Advertisement