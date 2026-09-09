खेत से निकला 150 किलो का विशाल अजगर, महिलाओं ने देखा तो मची अफरा-तफरी-VIDEO

राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का क्षेत्र स्थित सुकल वन क्षेत्र के एक बाजरे के खेत में विशाल अजगर मिलने से हड़कंप मच गया. खेत में बाजरा काट रहे ग्रामीणों को अचानक करीब 15 फुट लंबा अजगर नजर आया. उसे देखकर मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. देखते ही देखते आसपास के ग्रामीण भी वहां पहुंचने लगे.

और पढ़ें

अजगर के खेत में होने की सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी. जानकारी मिलते ही क्षेत्रीय वन अधिकारी अकबरपुर हेमेन्द्र राजावत ने कार्रवाई शुरू की. उन्होंने वनपाल किशनपुर रामवीर गुजर के नेतृत्व में टीम को मौके पर भेजा. वन विभाग ने वाइल्डलाइफ रिसर्च एंड रेस्क्यू सेंटर के अध्यक्ष विवेक जसाईवाल से भी संपर्क किया.

यह भी पढ़ें: अलवर: पतंग उड़ाते समय 40 फीट गहरे बोरवेल में गिरा मासूम, 3 घंटे में सुरक्षित बाहर निकाला

इसके बाद वन विभाग और रेस्क्यू सेंटर की टीम ग्रामीणों के साथ ग्राम सुकल स्थित खेत में पहुंची. मौके पर विशाल अजगर को देखकर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. लोगों में उसे देखने और मोबाइल से तस्वीरें-वीडियो बनाने की होड़ लग गई. वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को दूर रहने की हिदायत देते हुए रेस्क्यू की तैयारी शुरू की.

Advertisement

30 मिनट की मशक्कत के बाद रेस्क्यू

रेस्क्यू टीम के मुताबिक, खेत में मिला अजगर मादा था और उसकी लंबाई करीब 15 फुट थी. उसकी उम्र 16 साल से अधिक बताई गई है. अजगर का वजन 150 किलोग्राम से ज्यादा बताया गया. इतने विशाल आकार के कारण उसे सुरक्षित तरीके से पकड़ना टीम के लिए चुनौतीपूर्ण रहा.

देखें वीडियो...

वन विभाग और ग्रामीणों की मदद से करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया गया. इसके बाद उसे जंगल में ले जाने की तैयारी की गई. अजगर को उठाने के लिए करीब 10 लोगों को जुटना पड़ा. कई लोगों ने मिलकर उसे संभाला और सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया.

रेस्क्यू के बाद विशाल मादा अजगर को वन क्षेत्र सिलीसेढ़ में सुरक्षित छोड़ दिया गया. इस दौरान वन विभाग की टीम और रेस्क्यू सेंटर के सदस्यों ने पूरी प्रक्रिया को सावधानी से पूरा किया. अजगर को प्राकृतिक आवास में वापस छोड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने भी राहत की सांस ली.

अजगर देखने उमड़ी ग्रामीणों की भीड़

विशाल अजगर को देखने के लिए मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण जुटे रहे. लोग उसके साथ तस्वीरें लेने और वीडियो बनाने के लिए उत्साहित नजर आए. करीब 15 फुट लंबे और 150 किलो से ज्यादा वजन वाले अजगर को देखकर लोगों में कौतूहल बना रहा. रेस्क्यू के दौरान भीड़ को नियंत्रित रखना टीम के लिए जरूरी रहा.

Advertisement

रेस्क्यू अभियान में वन विभाग की ओर से वनपाल रामवीर गुजर, हीरा सिंह, कपिल सैनी और रोमी शर्मा मौजूद रहे. रेस्क्यू टीम ने भी वनकर्मियों और ग्रामीणों के साथ मिलकर अजगर को सुरक्षित पकड़ा. करीब 10 से अधिक लोगों ने उसे उठाकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में मदद की.

अधिकारियों के मुताबिक, खेत में बाजरे की कटाई के दौरान अजगर दिखाई देने की सूचना मिली थी. समय रहते वन विभाग को जानकारी दिए जाने के बाद उसे बिना नुकसान पहुंचाए पकड़ लिया गया. अब विशाल मादा अजगर को सिलीसेढ़ के वन क्षेत्र में सुरक्षित छोड़ा जा चुका है.

---- समाप्त ----