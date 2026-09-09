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अवैध शराब पर MP पुलिस का बड़ा एक्शन, 9,100 किलो महुआ लहान नष्ट, 33 आरोपी गिरफ्तार

मध्य प्रदेश के बड़वानी में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. जिलेभर में एक साथ छापेमारी कर करीब 371 लीटर अवैध शराब जब्त की गई, जबकि शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाला 9 हजार 100 किलो महुआ लहान मौके पर ही नष्ट कर दिया गया. अभियान के दौरान 33 लोगों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किए गए.

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33 लोगों पर आबकारी एक्ट में केस.(Photo: Representational)
33 लोगों पर आबकारी एक्ट में केस.(Photo: Representational)

मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बुधवार को बड़ा अभियान चलाया. पुलिस ने जिले में अलग-अलग संदिग्ध ठिकानों और अवैध शराब बनाने वाली जगहों पर एक साथ छापेमारी की. इस दौरान बड़ी मात्रा में शराब बनाने के लिए तैयार किया गया महुआ लहान बरामद हुआ, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया.

पुलिस के मुताबिक, कार्रवाई के दौरान करीब 9 हजार 100 किलोग्राम महुआ लहान नष्ट किया गया. महुआ लहान सूखे महुआ फूलों से तैयार किया गया एक किण्वित मिश्रण होता है, जिसका इस्तेमाल अवैध शराब बनाने में किया जाता है. इसके अलावा करीब 371 लीटर अवैध शराब भी जब्त की गई.

यह भी पढ़ें: MP के बड़वानी में 5 थानों की बदली सूरत: महिलाओं के लिए फीडिंग रूम, बच्चों को कॉमिक्स और गाड़ियों पर QR कोड

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इस अभियान में पुलिस ने कुल 33 लोगों को गिरफ्तार किया है. सभी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए गए हैं. पुलिस की इस कार्रवाई के बाद जिले में अवैध शराब के कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया.

सागर में मौतों के बाद बढ़ाई गई सख्ती

बारवानी पुलिस ने यह अभियान सागर जिले में संदिग्ध शराब के सेवन से कई लोगों की मौत की घटना के बाद शुरू किया. इसके बाद अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ पुलिस ने निगरानी बढ़ाई और संदिग्ध ठिकानों को चिह्नित कर कार्रवाई की.

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बारवानी के पुलिस अधीक्षक पद्मविलोचन शुक्ला ने बताया कि जिलेभर में पुलिस की अलग-अलग टीमों ने संदिग्ध अवैध शराब ठिकानों और निर्माण स्थलों पर एक साथ दबिश दी. कार्रवाई के दौरान शराब और उसे तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की भी बरामदगी की गई.

एसपी ने बताया कि छापेमारी के दौरान करीब 371 लीटर अवैध शराब जब्त की गई. वहीं 9 हजार 100 किलो महुआ लहान को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया, ताकि इसका इस्तेमाल आगे अवैध शराब तैयार करने में न हो सके.

33 लोगों पर आबकारी एक्ट में केस

पुलिस की कार्रवाई में पकड़े गए 33 लोगों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस अब यह भी पता लगाने में जुटी है कि इन ठिकानों पर अवैध शराब का निर्माण और उसकी सप्लाई किस तरह की जा रही थी.

अधिकारियों के मुताबिक अभियान का मकसद जिले में अवैध शराब के निर्माण और कारोबार पर रोक लगाना है. पुलिस टीमों ने अलग-अलग स्थानों पर एक साथ कार्रवाई करके बड़ी मात्रा में तैयार शराब और शराब बनाने के लिए रखे गए महुआ लहान को जब्त किया.

सागर में संदिग्ध शराब पीने से हुई मौतों के बाद मध्य प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज हुई है. इसी अभियान के तहत बारवानी में भी बड़े स्तर पर छापेमारी की गई. पुलिस का कहना है कि अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

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