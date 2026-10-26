मुद्दे पीछे, बयान आगे: राजनीति में प्रतिक्रिया देने की जल्दी क्यों?

राजनीति में शब्द केवल विचार व्यक्त करने का माध्यम नहीं होते, वे नेता की सोच और लोकतांत्रिक समझ का भी परिचय देते हैं. सार्वजनिक मंच पर कही गई एक बात कभी-कभी लंबे भाषण से अधिक प्रभाव छोड़ती है. यही वजह है कि नेताओं को बोलते समय अपने शब्दों के चयन को लेकर अधिक सतर्क रहना चाहिए, लेकिन आज की राजनीति में सुनने और समझने से ज्यादा जोर तुरंत प्रतिक्रिया देने पर है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिया गया बयान इसी प्रवृत्ति पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

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पटना में एक कार्यक्रम के दौरान खड़गे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में अनियमितताओं का मुद्दा उठा रहे थे. इसी बीच दर्शक दीर्घा से आई टिप्पणी के जवाब में उन्होंने कहा, “मोदी का बाप भी जाएगा.” इस बयान पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने इसे राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ बताया. खड़गे के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई और भाजपा ने देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया. इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या राजनीतिक विरोध का जवाब देते समय भाषा पर नियंत्रण रखना इतना मुश्किल हो गया है?

मल्लिकार्जुन खड़गे कोई नए नेता नहीं हैं. दशकों के राजनीतिक अनुभव, संगठनात्मक भूमिका और दलित समाज के एक प्रमुख चेहरे के रूप में उनकी अपनी पहचान है. उनसे अपेक्षा स्वाभाविक रूप से अधिक होती है. उम्र और अनुभव अपने आप में किसी को त्रुटिहीन नहीं बनाते, लेकिन वे विवेक और संयम की अपेक्षा जरूर बढ़ाते हैं. ऐसे में अगर कोई वरिष्ठ नेता सार्वजनिक मंच से आवेश में आकर ऐसी टिप्पणी कर देता है, जिसे व्यक्तिगत अपमान के रूप में देखा जा सकता है, तो उसके राजनीतिक कद पर सवाल उठना स्वाभाविक है.

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खड़गे दक्षिण भारत से आते हैं और उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है. हिंदी में बोलते समय उनसे भाषाई चूक हो सकती है. किसी नेता की भाषा को केवल उसकी क्षेत्रीय पृष्ठभूमि के आधार पर कठघरे में खड़ा करना उचित नहीं होगा. लेकिन इस मामले को महज भाषा की त्रुटि मानकर भी नहीं टाला जा सकता. किसी शब्द का उच्चारण गलत हो जाना और किसी टिप्पणी का आशय आपत्तिजनक हो जाना, दोनों अलग बातें हैं. सवाल हिंदी के ज्ञान का नहीं, बल्कि प्रतिक्रिया देते समय संयम बनाए रखने का है. यदि कोई टिप्पणी तत्काल आवेश में निकली, तब भी वरिष्ठ नेता से यह अपेक्षा रहती है कि वह अपने शब्दों के प्रभाव को समझे.

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दरअसल, आज की राजनीति में प्रतिक्रिया देने की जल्दबाजी एक बड़ी समस्या बन चुकी है. मंच पर कोई विरोधी टिप्पणी करता है, सामने से नारा लगता है या कोई असहज सवाल पूछता है, तो नेता अक्सर उसी क्षण जवाब देना अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं. उन्हें लगता है कि तत्काल और तीखा पलटवार नहीं किया तो समर्थकों के बीच उनकी छवि कमजोर पड़ जाएगी. नतीजा यह होता है कि मूल मुद्दा पीछे छूट जाता है और चर्चा नेता के शब्दों पर केंद्रित हो जाती है.

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खड़गे जिस मुद्दे पर बोल रहे थे, वह मतदाता सूची की निष्पक्षता और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता से जुड़ा था. इस विषय पर उन्हें अपने आरोपों और तथ्यों को मजबूती से सामने रखना चाहिए था. लेकिन एक तीखी टिप्पणी ने बहस का केंद्र बदल दिया. अब एसआईआर की प्रक्रिया के बजाय राजनीतिक शालीनता और व्यक्तिगत भाषा पर चर्चा हो रही है. यही जल्दबाजी की सबसे बड़ी कीमत है. नेता अपने ही मुद्दे को कमजोर करने का अवसर विरोधियों को दे देते हैं.

इस विवाद में भाजपा की प्रतिक्रिया को भी इसी कसौटी पर परखा जाना चाहिए. सार्वजनिक जीवन में भाषा की मर्यादा का सवाल किसी एक दल या नेता तक सीमित नहीं हो सकता. अभिषेक मनु सिंघवी ने इसी संदर्भ में राजनीतिक बयानबाजी के दोहरे मानदंडों पर सवाल उठाया. उनका तर्क है कि जब दूसरे नेताओं के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणियों पर चुप्पी रहती है, तब किसी एक बयान पर अचानक नैतिकता की दुहाई देना उचित नहीं है. यह सवाल विचारणीय है. लेकिन दूसरे पक्ष की गलत टिप्पणी का हवाला देकर अपनी ओर से की गई अनुचित टिप्पणी को सही नहीं ठहराया जा सकता. मर्यादा का पैमाना सबके लिए समान होना चाहिए.

लोकतंत्र में तीखा विरोध जरूरी है. सरकार से सवाल पूछना, नीतियों की आलोचना करना और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को तथ्यों के आधार पर घेरना विपक्ष का अधिकार ही नहीं, उसकी जिम्मेदारी भी है. मगर विरोध और व्यक्तिगत अपमान के बीच एक महीन रेखा होती है. जब नेता उस रेखा को पार करते हैं, तो समर्थकों के बीच तालियां भले बज जाएं, लेकिन लोकतांत्रिक विमर्श का स्तर गिरता है.

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राजनीति में हर सवाल का जवाब उसी क्षण देना जरूरी नहीं होता. कभी-कभी ठहरना, सुनना और सोचकर बोलना ही सबसे मजबूत राजनीतिक प्रतिक्रिया होती है. खड़गे जैसे अनुभवी नेता से यही अपेक्षा की जाती है. उन्हें अपनी बात कहने के लिए किसी तीखे व्यक्तिगत पलटवार की जरूरत नहीं है. उनकी ताकत उनके अनुभव, राजनीतिक तर्क और मुद्दों पर पकड़ में होनी चाहिए. लोकतंत्र को शोर मचाने वाले नेताओं से ज्यादा ऐसे नेताओं की जरूरत है, जो असहमति के बीच भी अपनी भाषा, विवेक और मर्यादा बनाए रख सकें.

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