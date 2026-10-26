महर्षि वाल्मीकि जयंती आज, जानें शुभ मुहूर्त और रामायण के रचयिता की रोचक बातें

महर्षि वाल्मीकि जयंती आज सोमवार, 26 अक्टूबर को मनाई जा रही है. महर्षि वाल्मीकि को संस्कृत साहित्य का आदिकवि और रामायण का रचयिता माना जाता है. भारतीय संस्कृति में उनका विशेष स्थान है. उनकी रचना रामायण में भगवान श्रीराम के जीवन, वनवास, माता सीता के हरण और रावण के साथ युद्ध का वर्णन मिलता है. इस अवसर पर देशभर में श्रद्धालु महर्षि वाल्मीकि को याद कर पूजा-अर्चना करते हैं. कई जगहों पर शोभायात्राएं निकाली जाती हैं और रामायण का पाठ किया जाता है. आइए जानते हैं महर्षि वाल्मीकि के जीवन, उनकी साहित्यिक उपलब्धियों और जयंती के महत्व से जुड़ी खास बातें.

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कौन थे महर्षि वाल्मीकि?

महर्षि वाल्मीकि हिंदू धर्म की प्रमुख ऋषि परंपरा के महान ऋषियों में गिने जाते हैं. उन्हें संस्कृत साहित्य का आदिकवि कहा जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, उन्होंने रामायण जैसे महान महाकाव्य की रचना की थी. रामायण में भगवान श्रीराम के जीवन और उनके आदर्शों का विस्तार से वर्णन मिलता है. इस महाकाव्य में सत्य, धर्म, त्याग, कर्तव्य, करुणा और मर्यादा जैसे मूल्यों को प्रमुखता दी गई है.

महर्षि वाल्मीकि का योगदान केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि भारतीय साहित्य और संस्कृति पर भी उनका गहरा प्रभाव रहा है. रामायण की कथा सदियों से पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ती रही है. आज भी रामलीला, रामकथा, धार्मिक नाटकों और साहित्य के माध्यम से उनके रचे महाकाव्य के प्रसंग लोगों तक पहुंचते हैं.

क्यों कहा जाता है महर्षि वाल्मीकि को आदिकवि?

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महर्षि वाल्मीकि को आदिकवि कहे जाने के पीछे संस्कृत काव्य परंपरा से जुड़ी एक प्रसिद्ध मान्यता है. धार्मिक परंपरा के अनुसार, एक दिन महर्षि वाल्मीकि ने क्रौंच पक्षियों के एक जोड़े को देखा. तभी एक शिकारी ने उनमें से एक पक्षी को मार दिया. अपने साथी के बिछड़ने से दुखी दूसरे पक्षी की आवाज सुनकर महर्षि वाल्मीकि के मुख से श्लोक निकला.

मान्यता है कि इसी घटना से उनके भीतर काव्य रचना की प्रेरणा जागी. इस प्रसंग को संस्कृत काव्य के शुरुआती श्लोकों में से एक की उत्पत्ति से जोड़ा जाता है. इसी वजह से उन्हें आदिकवि यानी प्रथम कवि के रूप में सम्मान दिया जाता है. यह प्रसंग साहित्य में करुणा और संवेदनशीलता के महत्व को भी दर्शाता है.

रामायण की रचना से जुड़ी खास बातें

महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण भारतीय साहित्य के प्रमुख महाकाव्यों में से एक है. परंपरागत रूप से इसमें सात कांड और लगभग 24 हजार श्लोक बताए जाते हैं. इस महाकाव्य में भगवान श्रीराम के जन्म, उनके वनवास, माता सीता के हरण, हनुमान जी की भक्ति, लंका युद्ध और अयोध्या वापसी जैसे प्रसंग शामिल हैं.

रामायण में भगवान श्रीराम को मर्यादा और कर्तव्य के आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया है. माता सीता का धैर्य, लक्ष्मण का समर्पण, भरत का त्याग और हनुमान जी की भक्ति भी इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण पक्ष हैं. रामायण को केवल धार्मिक ग्रंथ के रूप में ही नहीं, बल्कि जीवन के मूल्यों और भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में भी देखा जाता है.

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समय के साथ रामायण की कथा विभिन्न भारतीय भाषाओं और साहित्यिक परंपराओं में भी लोकप्रिय हुई. गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है. वाल्मीकि रामायण संस्कृत में रची गई, जबकि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई. दोनों ग्रंथों में भगवान श्रीराम की कथा का वर्णन मिलता है, हालांकि उनकी भाषा, शैली और कुछ प्रसंगों में अंतर है.

माता सीता और लव-कुश से भी जुड़ा है महर्षि वाल्मीकि का नाम

रामायण की परंपरा में महर्षि वाल्मीकि का संबंध माता सीता और उनके दोनों पुत्रों लव-कुश से भी बताया गया है. मान्यता के अनुसार, जब माता सीता अयोध्या से वन में गईं, तब महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें अपने आश्रम में आश्रय दिया था. इसी आश्रम में लव और कुश का जन्म हुआ.

कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि ने दोनों बालकों को शिक्षा दी और उन्हें रामायण के प्रसंगों से परिचित कराया. रामकथा के अनुसार, लव-कुश ने भगवान श्रीराम के समक्ष रामायण का गायन भी किया था. इस प्रसंग में महर्षि वाल्मीकि को एक गुरु, मार्गदर्शक और साहित्य के संरक्षणकर्ता के रूप में देखा जाता है.

कब और क्यों मनाई जाती है महर्षि वाल्मीकि जयंती?

महर्षि वाल्मीकि जयंती हर साल आश्विन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है. साल 2026 में यह पर्व आज सोमवार, 26 अक्टूबर को मनाया जा रहा है. पंचांग के अनुसार, पूर्णिमा तिथि 25 अक्टूबर को सुबह करीब 11 बजकर 55 मिनट पर शुरू हुई , 26 अक्टूबर को सुबह करीब 9 बजकर 41 मिनट तक रही. उदया तिथि के आधार पर महर्षि वाल्मीकि जयंती 26 अक्टूबर को मनाई जा रही है.

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इस दिन देश के विभिन्न हिस्सों में महर्षि वाल्मीकि के मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. श्रद्धालु भजन-कीर्तन करते हैं और रामायण का पाठ करते हैं. कई स्थानों पर शोभायात्राएं निकाली जाती हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं. कुछ जगहों पर धार्मिक सभाओं और सामुदायिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है.

महर्षि वाल्मीकि जयंती का क्या है महत्व?

महर्षि वाल्मीकि जयंती उनके साहित्यिक, धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान को याद करने का अवसर है. रामायण ने भारतीय समाज के साथ-साथ कला, संगीत, नाटक और लोक परंपराओं को भी प्रभावित किया है. इसके प्रसंगों पर आधारित रामलीला और रामकथा आज भी देश के अनेक हिस्सों में आयोजित की जाती हैं.

यह दिन भारतीय साहित्य की समृद्ध परंपरा को समझने और नई पीढ़ी को उससे परिचित कराने का अवसर भी है. महर्षि वाल्मीकि की रचना में सत्य, कर्तव्य, त्याग, करुणा और आदर्श आचरण जैसे मूल्यों को विशेष महत्व दिया गया है. उनकी जयंती पर इन मूल्यों को याद किया जाता है और समाज में उनके महत्व पर विचार किया जाता है.



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