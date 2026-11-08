प्रकृति की बदली चाल: 12 साल में खिलने वाला नीलकुरिंजी समय से पहले क्यों खिला?

केरलम के मुन्नार और पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर जब नीलकुरिंजी के नीले-बैंगनी फूल खिलते हैं, तो प्रकृति मानो धरती पर रंगों की अनूठी चादर बिछा देती है. यह दृश्य केवल सौंदर्य का उत्सव नहीं, बल्कि प्रकृति की अद्भुत जैविक व्यवस्था का प्रमाण भी है. लगभग 12 वर्षों के अंतराल पर सामूहिक रूप से खिलने वाला यह पौधा धैर्य, अनुकूलन और प्राकृतिक चक्रों का महत्त्व समझाता है. लेकिन यदि यही फूल निर्धारित समय से पहले खिलने लगें, तो इसे महज आकर्षक प्राकृतिक घटना मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. सवाल उठता है कि क्या जलवायु परिवर्तन प्रकृति की इस समय-सारिणी को प्रभावित कर रहा है और इसके पारिस्थितिक परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं?

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नीलकुरिंजी (स्ट्रोबिलैंथिस कुंथियाना ) पश्चिमी घाट की विशिष्ट वनस्पति है, जिसका प्राकृतिक आवास मुख्यतः केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक के ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र हैं. यह उन पौधों में शामिल है जो जीवनकाल में एक प्रमुख प्रजनन चक्र पूरा करने के बाद सूख जाते हैं. इस विशेषता को वैज्ञानिक भाषा में ‘सेमेलपैरिटी’ कहा जाता है. इसका सामूहिक पुष्पन सामान्यतः 12 वर्षों के चक्र से जुड़ा है. वनस्पति संबंधी अध्ययनों में इस चक्र का ऐतिहासिक उल्लेख 1838 से मिलता है. इसलिए इसके पुष्पन के समय में किसी असामान्य बदलाव की सूचना वैज्ञानिक जांच की मांग करती है.

प्रकृति की घड़ी और जलवायु का बदलता मिजाज

पौधों में फूल आने का समय किसी एक कारक से निर्धारित नहीं होता. तापमान, वर्षा, मिट्टी की नमी, प्रकाश और पौधे की आंतरिक जैविक प्रक्रियाएं मिलकर उसके विकास तथा प्रजनन को प्रभावित करती हैं. जलवायु परिवर्तन इन कारकों का संतुलन बिगाड़ सकता है. बढ़ता तापमान, वर्षा की अनिश्चितता और लंबे शुष्क अंतराल अनेक प्रजातियों में फूल आने तथा फल बनने के समय को बदल सकते हैं. पारिस्थितिकी विज्ञान में ऐसे मौसमी बदलाव को ‘फेनोलॉजिकल परिवर्तन’ कहा जाता है.

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वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन और पौधों के पुष्पन समय के बीच संबंध के प्रमाण उपलब्ध हैं, लेकिन हर प्रजाति और क्षेत्र पर इसका प्रभाव समान नहीं होता. कुछ पौधों में गर्म परिस्थितियां जल्दी पुष्पन का कारण बनती हैं, जबकि अन्य में तापमान और नमी के बदलाव फूल आने में देरी कर सकते हैं.

इसलिए नीलकुरिंजी के समय से पहले खिलने की किसी घटना को जलवायु परिवर्तन का निर्णायक प्रमाण मानना उचित नहीं होगा. इसके लिए कई वर्षों के व्यवस्थित आंकड़ों, अलग-अलग ऊंचाइयों पर किए गए अवलोकनों और तापमान तथा वर्षा के रिकॉर्ड का तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है. इसके 12 वर्षीय पुष्पन चक्र का सटीक जैविक तंत्र भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है. अतः वैज्ञानिक निगरानी और दीर्घकालिक शोध की जरूरत है.

असामान्य पुष्पन: चेतावनी या प्राकृतिक विविधता?

वर्ष 2020 में केरलम के इडुक्की जिले के पुष्पकंडम और अनक्कारामेट्टू पहाड़ी क्षेत्रों में नीलकुरिंजी के कुछ हिस्सों में निर्धारित चक्र से पहले फूल खिलने की सूचना मिली थी. केरलम पर्यटन विभाग ने इसे असामान्य और छिटपुट पुष्पन के रूप में दर्ज किया. यह घटना बताती है कि सामान्यतः 12 वर्षीय चक्र से जुड़ा होने के बावजूद कुछ स्थानों पर अलग समय में फूल खिल सकते हैं. हालांकि, इससे यह सिद्ध नहीं होता कि इसका कारण जलवायु परिवर्तन ही था.

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चिंता की वास्तविक वजह यह संभावना है कि ऐसे बदलाव लगातार बढ़ने पर पौधे के प्रजनन चक्र को प्रभावित कर सकते हैं. यदि फूल आने और परागण करने वाले कीटों की सक्रियता के बीच तालमेल बिगड़ जाए, तो बीज बनने की सफलता प्रभावित हो सकती है.

वर्ष 2008 में बॉटनिकल जर्नल ऑफ द लिनियन सोसाइटी में प्रकाशित एक शोध में नीलकुरिंजी के पुष्पन, परागण और प्रजनन संबंधी विशेषताओं का अध्ययन किया गया था. इसमें मधुमक्खियों, विशेषकर एशियाई मधुमक्खी की उप-प्रजाति एपिस सेरेना इंडिका, की परागण में महत्त्वपूर्ण भूमिका सामने आई. इससे स्पष्ट है कि पुष्पन का समय केवल पौधे का निजी मामला नहीं, बल्कि अन्य जीवों के साथ उसके पारिस्थितिक संबंधों का भी हिस्सा है.

एक फूल का चक्र, पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का सवाल

नीलकुरिंजी का महत्त्व उसके सौंदर्य और पर्यटन से मिलने वाली आय तक सीमित नहीं है. यह पश्चिमी घाट के शोला वनों और पर्वतीय घासभूमियों जैसे संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्रों से जुड़ी है. ये आवास अनेक स्थानिक वनस्पतियों और जीवों के लिए महत्त्वपूर्ण हैं. यहां मिट्टी, पानी, वनस्पति, परागण करने वाले कीट और स्थानीय जलवायु एक-दूसरे से जुड़े हैं. किसी एक घटक में बदलाव दूसरे घटकों को भी प्रभावित कर सकता है.

पुष्पन के बाद बनने वाले बीज पौधे की अगली पीढ़ी का आधार हैं. यदि बीज निर्माण बाधित होता है या पौधों के पुनर्जनन के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलतीं, तो लंबे समय में इसकी आबादी घट सकती है. प्राकृतिक आवास के सिकुड़ने से इसके विस्तार और नई पौध तैयार होने की संभावनाएं भी सीमित हो जाती हैं.

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पश्चिमी घाट की चुनौतियां केवल तापमान वृद्धि तक सीमित नहीं हैं. चाय-कॉफी के बागानों का विस्तार, निर्माण गतिविधियां, सड़कें, पर्यटन का बढ़ता दबाव और विदेशी आक्रामक वनस्पतियों का प्रसार भी प्राकृतिक आवास को नुकसान पहुंचाते हैं. वर्ष 2019 में बायोलॉजिकल कंजर्वेशन में प्रकाशित एक अध्ययन ने शोला स्काई आइलैंड्स के पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र में भूमि उपयोग परिवर्तन और आक्रामक पौधों के प्रसार से उत्पन्न खतरों को रेखांकित किया.

इसलिए जलवायु परिवर्तन और स्थानीय मानवीय दबावों को अलग-अलग करके नहीं देखा जा सकता. बदलती जलवायु पहले से कमजोर पारिस्थितिकी तंत्र पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती है, जबकि नष्ट होते आवास प्रजातियों की अनुकूलन क्षमता को सीमित कर सकते हैं.

पर्यटन और प्रकृति संरक्षण के बीच संतुलन

नीलकुरिंजी का पुष्पन पर्यटन के लिए बड़ा आकर्षण है. इससे स्थानीय परिवहन, आवास, भोजन और अन्य सेवाओं से जुड़े लोगों की आजीविका को सहारा मिलता है. लेकिन जब दुर्लभ प्राकृतिक घटना को केवल व्यावसायिक अवसर के रूप में देखा जाता है, तो संरक्षण पीछे छूट सकता है.

बड़ी संख्या में पर्यटकों का संवेदनशील क्षेत्रों में पहुंचना, अनधिकृत रास्तों पर चलना, फूल तोड़ना, प्लास्टिक फेंकना और घासभूमि को रौंदना पर्यावरणीय नुकसान बढ़ा सकता है. इस विरोधाभास को समझना होगा कि जिस प्राकृतिक सौंदर्य को देखने लोग पहुंचते हैं, उनकी गतिविधियां उसी को नुकसान पहुंचा सकती हैं.

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समाधान पर्यटन को पूरी तरह रोकना नहीं, बल्कि उसे पारिस्थितिक सीमाओं के अनुरूप संचालित करना है. पर्यटकों की संख्या नियंत्रित करने, अधिकृत मार्गों का पालन सुनिश्चित करने, प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू करने और स्थानीय समुदायों को संरक्षण आधारित पर्यटन से जोड़ने की जरूरत है. पर्यटन से होने वाली आय का एक हिस्सा आवास बहाली और वैज्ञानिक निगरानी पर खर्च किया जाना चाहिए.

संरक्षण की पहली शर्त: वैज्ञानिक निगरानी

नीलकुरिंजी के समय से पहले खिलने के सवाल का उत्तर अनुमानों से नहीं, आंकड़ों से खोजना होगा. वन विभाग, वनस्पति सर्वेक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों और स्थानीय समुदायों के सहयोग से नियमित निगरानी कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए. अलग-अलग ऊंचाइयों और क्षेत्रों में पुष्पन की तिथियों, तापमान, वर्षा, मिट्टी की नमी, परागण करने वाले कीटों और बीज निर्माण की सफलता का रिकॉर्ड तैयार किया जाना चाहिए.

उपग्रह चित्रों और भौगोलिक सूचना प्रणाली की सहायता से प्राकृतिक आवास में होने वाले बदलावों का आकलन भी किया जा सकता है. स्थानीय निवासी, विद्यार्थी और प्रशिक्षित स्वयंसेवक नागरिक विज्ञान के माध्यम से पुष्पन की तारीखें दर्ज कर सकते हैं. हालांकि, इन आंकड़ों की वैज्ञानिक पुष्टि और प्रजाति की सही पहचान आवश्यक है.

प्राकृतिक घासभूमियों को केवल हरित क्षेत्र बढ़ाने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार के पौधों से भर देना उचित नहीं है. पर्वतीय घासभूमि अपने आप में विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र है. स्थानीय वनस्पतियों का संरक्षण, विदेशी आक्रामक प्रजातियों पर नियंत्रण और क्षतिग्रस्त आवासों का पुनरुद्धार अधिक प्रभावी उपाय हो सकते हैं. इसके साथ ही, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन घटाना, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा करना भी जरूरी है.

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प्रकृति के संकेतों को समझने का समय

नीलकुरिंजी का समय से पहले खिलना हमें एक महत्त्वपूर्ण सबक देता है. हर असामान्य प्राकृतिक बदलाव किसी बड़े संकट का निर्णायक प्रमाण नहीं होता, लेकिन उसे नजरअंदाज करना भी उचित नहीं है. जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हिमनदों के पिघलने, समुद्र के स्तर में वृद्धि और भीषण गर्मी तक सीमित नहीं है. यह पौधों के जीवनचक्र, कीटों की सक्रियता और प्रजातियों के पारस्परिक संबंधों को भी प्रभावित कर सकता है.

नीलकुरिंजी की रक्षा का अर्थ केवल एक दुर्लभ फूल को बचाना नहीं, बल्कि उस पूरे प्राकृतिक तंत्र को सुरक्षित रखना है जिसमें वह विकसित होता है. यदि पश्चिमी घाट की घासभूमियां नष्ट होती रहीं, प्राकृतिक आवास सिकुड़ते रहे और वैज्ञानिक निगरानी की उपेक्षा हुई, तो भविष्य में इसका अद्भुत पुष्पन अधिक अनिश्चित हो सकता है.

नीति-निर्माताओं को विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन के लिए दीर्घकालिक दृष्टि अपनानी होगी. वैज्ञानिक संस्थानों को नियमित आंकड़े जुटाने होंगे, स्थानीय समुदायों को संरक्षण का भागीदार बनाना होगा और पर्यटकों को जिम्मेदार व्यवहार अपनाना होगा. नीलकुरिंजी का पुष्पन हमें भय फैलाने के बजाय प्रकृति के संकेतों को समझने और विकास की प्राथमिकताओं की समीक्षा करने का अवसर देता है. प्रकृति की घड़ी को मनुष्य अपनी सुविधा के अनुसार नहीं चला सकता. वह केवल उन परिस्थितियों को सुरक्षित रख सकता है, जिनमें जीवन के विविध रूप अपनी स्वाभाविक लय में विकसित हो सकें.

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नीलकुरिंजी का संदेश स्पष्ट है- प्रकृति के संकेतों को समय रहते समझकर पर्यावरणीय संतुलन को बचाना ही हमारे अस्तित्व की पहली शर्त है.

लेखक विज्ञान-पर्यावरण विषय के विशेषज्ञ हैं.

लेखक विज्ञान-पर्यावरण विषय के विशेषज्ञ हैं. ये उनके निजी विचार हैं.

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