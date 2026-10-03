डायन बताकर महिला पर टूटा गांव, गड़े खजाने के शक में डंडे-रॉड से पीटा, ओडिशा में भीड़ का हमला

ओडिशा के भद्रक जिले में अंधविश्वास के नाम पर एक महिला के साथ कथित तौर पर बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है. आरोप है कि गड़े हुए खजाने और जादू-टोने के शक में लोगों ने महिला को घर से बाहर खींच लिया और लकड़ी के डंडों और लोहे की रॉड से जमकर पीटा. इस घटना में अलग-अलग उम्र के लोग शामिल होने का आरोप है.

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दरअसल, यह घटना भद्रक ग्रामीण थाना क्षेत्र के बनितिया गांव की बताई जा रही है. मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी हुई दिखाई दे रही है, जबकि महिला को कई लोग घेरकर कथित तौर पर पीट रहे हैं. घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने की बात कही जा रही है. पुलिस में दर्ज शिकायत और वायरल वीडियो के बाद यह मामला चर्चा में आया है.

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शिकायत के मुताबिक, स्थानीय निवासी प्रियातमा महांती जमीन विवाद के बाद गांव से बाहर रह रही थीं. उनके दो बेटे भी कथित तौर पर बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे थे, जबकि उनके पति राज्य से बाहर रहते हैं. प्रियातमा की आर्थिक स्थिति में सुधार होने के बाद गांव के कुछ लोगों ने उन पर जादू-टोना करने का शक जताना शुरू कर दिया था.

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गड़े खजाने और तंत्र-मंत्र का लगाया आरोप

आरोप है कि स्थानीय लोगों को संदेह था कि प्रियातमा ने अपने घर के भीतर इंसानी बलि से जुड़ा अनुष्ठान कर गड़ा हुआ खजाना हासिल किया है. इसी वजह से उन पर तंत्र-मंत्र और जादू-टोना करने का शक किया गया. इस अंधविश्वास ने बाद में हिंसक रूप ले लिया और ग्रामीणों ने महिला को निशाना बना दिया.

घटना से पहले प्रियातमा से जुड़ी एक नाबालिग लड़की के कथित तौर पर देवी के वशीभूत होने जैसा व्यवहार करने की बात भी शिकायत में कही गई है. इसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया. आरोप है कि लोगों ने प्रियातमा को उनके घर से बाहर खींच लिया और उनके साथ बुरी तरह मारपीट शुरू कर दी.

हमले के दौरान महिला पर डंडों और लकड़ी के खंभों से वार करने के साथ लोहे की रॉड से भी हमला किए जाने का आरोप है. इतना ही नहीं, उनके घर में तोड़फोड़ करने और वहां रखी नकदी तथा जेवरात लूट लिए जाने का भी आरोप लगाया गया है. घटना के दौरान मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद दिखाई दे रहे हैं.

अस्पताल ले जाते वक्त भी नहीं छोड़ा

मारपीट में प्रियातमा गंभीर रूप से घायल हो गईं. इसके बाद जब उनके भाई उन्हें इलाज के लिए ऑटो-रिक्शा से अस्पताल ले जा रहे थे, तब भी कथित तौर पर भीड़ ने उन्हें नहीं छोड़ा. आरोप है कि रास्ते में महिला को ऑटो से बाहर खींच लिया गया और दोबारा उनके साथ मारपीट की गई.

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पूरी घटना को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है. शिकायत के साथ घटना का वीडियो भी पुलिस के संज्ञान में लाया गया है. वीडियो में बड़ी भीड़ के बीच महिला के साथ कई लोगों ने कथित तौर पर मारपीट करते हुए देखा गया है.

भद्रक के बनितिया गांव में हुई इस घटना ने अंधविश्वास के नाम पर हिंसा और कानून हाथ में लेने के गंभीर सवाल खड़े किए हैं. शिकायत में महिला पर जादू-टोना और गड़े खजाने से जुड़े आरोप लगाए जाने के साथ उसके साथ मारपीट, घर में तोड़फोड़ और नकदी-जेवर लूटने की बात कही गई है. मामले में पुलिस की जांच के बाद ही आरोपों की पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी.

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