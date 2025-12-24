ओडिशा: भद्रक में रेप के बाद लड़की की हत्या, गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम

ओडिशा के भद्रक जिले में एक 10 साल की बच्ची का रेप कर उसकी हत्या कर दी गई. जिसके बाद स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. भद्रक के पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राउत ने बताया कि इस मामले में एक आरोपी को जगतसिंहपुर जिले से गिरफ्तार किया गया है.

और पढ़ें

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि यह घटना तब सामने आई, जब मंगलवार शाम को चांदबली पुलिस स्टेशन इलाके के बालिगांव में कुछ लोगों को एक झाड़ी के पास नाबालिग का खून से लथपथ शव मिला. लड़की के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. जिसमें आरोप लगाया गया कि उसके साथ रेप और हत्या की गई है.

यह भी पढ़ें: 'उसे रिहा कर दिया तो हमें जेल में डाल दो...' कुलदीप सेंगर की सजा सस्पेंड होने पर बोली उन्नाव रेप पीड़िता की बहन

वहीं स्थानीय लोगों ने मंगलवार रात बालिगांव में सड़क जाम कर दी और अपराध में शामिल लोगों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने बुधवार सुबह चांदबली पुलिस स्टेशन का भी घेराव किया. पुलिस अधिकारी ने कहा कि लड़की के पिता ने शिकायत की है कि उनकी बेटी मंगलवार शाम से लापता थी.

Advertisement

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि लड़की के साथ रेप और हत्या की गई और अपराध में शामिल लोगों ने शव को झाड़ी में फेंक दिया. हम घटना की जांच कर रहे हैं. पहली नज़र में यह यौन उत्पीड़न और हत्या का मामला लग रहा है.

एसपी ने कहा कि पुलिस इस मामले में सभी ज़रूरी कानूनी कार्रवाई करेगी और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में पुलिस बल की एक प्लाटून तैनात की गई है. एसडीपीओ त्रिलोचन सेठी, चांदबली तहसीलदार और चांदबली पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर-इन-चार्ज परेश मोहंती वहां डेरा डाले हुए हैं.

यह भी पढ़ें: गर्लफ्रेंड की डिमांड, लग्जरी लाइफस्टाइल और कर्ज का बोझ… फिजियोथेरेपी क्लिनिक चलाने वाला बन गया शातिर चोर

सेठी ने कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है. एसपी ने कहा कि पुलिस स्थानीय लोगों के इन आरोपों की जांच कर रही है कि इलाके में अनाधिकृत दुकानें लगाई गई थीं और अवैध रूप से शराब बेची जा रही थी. उन्होंने कहा कि हम अवैध दुकानों को हटाएंगे और गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे.

स्थानीय तहसीलदार भबतोष मल्लिक ने कहा कि अनाधिकृत दुकानों की पहचान कर ली गई है और उन्हें अतिक्रमण वाली ज़मीन से हटा दिया जाएगा.

---- समाप्त ----