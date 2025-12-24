scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ओडिशा: भद्रक में रेप के बाद लड़की की हत्या, गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम

भद्रक जिले में एक 10 साल की बच्ची का रेप कर उसकी हत्या कर दी गई. इस घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश है. फिलहाल मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Advertisement
X
रेप के बाद लड़की हत्या से लोगों में आक्रोश. (Photo: Representational )
रेप के बाद लड़की हत्या से लोगों में आक्रोश. (Photo: Representational )

ओडिशा के भद्रक जिले में एक 10 साल की बच्ची का रेप कर उसकी हत्या कर दी गई. जिसके बाद स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. भद्रक के पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राउत ने बताया कि इस मामले में एक आरोपी को जगतसिंहपुर जिले से गिरफ्तार किया गया है.

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि यह घटना तब सामने आई, जब मंगलवार शाम को चांदबली पुलिस स्टेशन इलाके के बालिगांव में कुछ लोगों को एक झाड़ी के पास नाबालिग का खून से लथपथ शव मिला. लड़की के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. जिसमें आरोप लगाया गया कि उसके साथ रेप और हत्या की गई है.

यह भी पढ़ें: 'उसे रिहा कर दिया तो हमें जेल में डाल दो...' कुलदीप सेंगर की सजा सस्पेंड होने पर बोली उन्नाव रेप पीड़िता की बहन

सम्बंधित ख़बरें

पोस्टमार्टम के दौरान डेडबॉडी से निकलीं 69 गोलियां. (Photo: Representational)
69 गोलियां मारकर की गई थी शख्स की हत्या... साउथ दिल्ली मर्डर केस में बड़ा खुलासा
शामली में बुर्का नहीं पहना तो ट्रिपल मर्डर! देखें क्राइम कहानियां विद शम्स
assam police files chargesheet in zubeen garg death case
जुबीन केस में चार्जशीट दाखिल, कत्ल साबित कर पाएगी पुलिस?
anti naxal operation
ओडिशा में 2.25 करोड़ के इनामी 22 नक्सलियों ने किया सरेंडर, टॉप लीडर लिंगा भी शामिल
Odisha Thar case
7 करोड़ में खरीदीं थार, 5 करोड़ मॉडिफिकेशन पर खर्च... ओडिशा सरकार ने दिए ऑडिट के आदेश

वहीं स्थानीय लोगों ने मंगलवार रात बालिगांव में सड़क जाम कर दी और अपराध में शामिल लोगों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने बुधवार सुबह चांदबली पुलिस स्टेशन का भी घेराव किया. पुलिस अधिकारी ने कहा कि लड़की के पिता ने शिकायत की है कि उनकी बेटी मंगलवार शाम से लापता थी.

Advertisement

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि लड़की के साथ रेप और हत्या की गई और अपराध में शामिल लोगों ने शव को झाड़ी में फेंक दिया. हम घटना की जांच कर रहे हैं. पहली नज़र में यह यौन उत्पीड़न और हत्या का मामला लग रहा है. 

एसपी ने कहा कि पुलिस इस मामले में सभी ज़रूरी कानूनी कार्रवाई करेगी और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में पुलिस बल की एक प्लाटून तैनात की गई है. एसडीपीओ त्रिलोचन सेठी, चांदबली तहसीलदार और चांदबली पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर-इन-चार्ज परेश मोहंती वहां डेरा डाले हुए हैं.

यह भी पढ़ें: गर्लफ्रेंड की डिमांड, लग्जरी लाइफस्टाइल और कर्ज का बोझ… फिजियोथेरेपी क्लिनिक चलाने वाला बन गया शातिर चोर

सेठी ने कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है. एसपी ने कहा कि पुलिस स्थानीय लोगों के इन आरोपों की जांच कर रही है कि इलाके में अनाधिकृत दुकानें लगाई गई थीं और अवैध रूप से शराब बेची जा रही थी. उन्होंने कहा कि हम अवैध दुकानों को हटाएंगे और गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे.

स्थानीय तहसीलदार भबतोष मल्लिक ने कहा कि अनाधिकृत दुकानों की पहचान कर ली गई है और उन्हें अतिक्रमण वाली ज़मीन से हटा दिया जाएगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement