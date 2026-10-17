scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

5 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हेलीकॉप्टर... बड़े पर्दों की मदद से सीधे ट्रकों में पहुंच रहे हिरण; कैसे हुआ 'लो लेवल फ्लाइंग' से अनूठा रेस्क्यू?

Shujalpur Boma Technique Blackbuck Rescue: शुजालपुर में दक्षिण अफ्रीका की बोमा तकनीक का सफल प्रयोग. बिना दवा 176 काले हिरणों को रेस्क्यू कर कूनो नेशनल पार्क भेजा गया. किसानों को मिलेगी फसल तबाही से राहत. पढ़ें पूरी रिपोर्ट...

Advertisement
X
काले हिरणों का बिना दवा और चोट रेस्क्यू. (Photo:ITG)
काले हिरणों का बिना दवा और चोट रेस्क्यू. (Photo:ITG)

MP News: शाजापुर जिले के शुजालपुर अंचल में किसानों के लिए सिरदर्द बन चुके काले हिरणों के झुंड को सुरक्षित निकालने के लिए दक्षिण अफ्रीका की 'बोमा तकनीक'  का सफल प्रयोग किया गया है. बिना किसी जाल, बंदूक या बेहोशी की दवा दिए, दो दिनों के भीतर 176 काले हिरणों को बेहद सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में भेज दिया गया है.

उज्जैन सीएफ किरण बिसेन ने जानकारी दी कि दक्षिण अफ्रीका से आई विशेषज्ञ संस्था 'कंजर्वेशन सॉल्यूशंस'  की टीम भारतीय अधिकारियों और वनकर्मियों को बोमा तकनीक का व्यावहारिक प्रशिक्षण दे रही है. इस अभियान में 7 DFO समेत 20 वनकर्मियों ने भाग लिया.

बोमा तकनीक का 3-लेवल 'हिडन साइंस'

सम्बंधित ख़बरें

Shajapur Blackbuck
हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट... कूनो भेजे गए 97 हिरण, देखें रेस्क्यू अपडेट
Shajapur Helicopter Blackbuck Rescue
आसमान में हेलीकॉप्टर, जमीन पर दौड़े हिरण... MP में अनोखा रेस्क्यू शुरू
Symbolic photo
बोमा पहाड़ पर पांव रखा तो 500 रुपये जुर्माना!
Indore Elderly Businessman Beaten Over 50000 Monthly Extortion
'व्यापार करना है तो हर महीने 50 हजार दो', इंदौर में बुजुर्ग से बेरहमी
नरेंद्र सराफ पर महिला के अपहरण का आरोप.(Photo:ITG)
हाई प्रोफाइल फैमिली की बहू का अपहरण... इंदौर से जयपुर तक पहुंचे तार

फर्स्ट स्टेप: खेतों में महज 2 से 5 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हेलीकॉप्टर और जमीन पर तैनात वनकर्मियों के सटीक को-ऑर्डिनेशन से हिरणों के झुंड की दिशा को बोमा (बाड़े) की तरफ मोड़ा गया.

सेकंड स्टेप: खेतों में करीब 1 किमी लंबा 'V' आकार का फनल तैयार किया गया, जिसमें लोहे या ठोस दीवारों की जगह हरे-काले पर्दे, स्थानीय घास और झाड़ियों का इस्तेमाल किया गया ताकि हिरण बिदकें नहीं.

थर्ड स्टेप: संकरे होते गलियारे का अंतिम सिरा सीधे परिवहन ट्रकों में खुलता था. हिरणों के प्रवेश करते ही पर्दे गिरा दिए गए और वाहन रवाना कर दिए गए. देखें VIDEO:- 

Advertisement

'नो-स्मेल जोन' और 30°C तापमान का विज्ञान

वन्यजीव वैज्ञानिकों के अनुसार, इस रेस्क्यू में खास वैज्ञानिक प्रोटोकॉल अपनाए गए. जैसे:- 

30°C पर कार्य रोकना: तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने पर रेस्क्यू तुरंत रोक दिया जाता है, क्योंकि अत्यधिक गर्मी और भागने से हिरणों की मांसपेशियों को गंभीर नुकसान पहुंचता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा रहता है.

नो-स्मेल जोन: ऑपरेशन से एक दिन पहले ग्रामीणों को खेतों में जाने और पानी छोड़ने से रोका गया. रास्ते में किसी तरह का परफ्यूम या तेज गंध न हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया.

छड़ी से हल्का स्पर्श: ट्रकों में नर हिरणों के नुकीले सींगों से मादाओं को चोट न पहुंचे, इसके लिए वनकर्मियों की ओर से पतली लकड़ी से हल्का स्पर्श देकर नर-मादा को अलग-अलग केबिन में विभाजित किया गया.

किसानों को मिलेगी भारी तबाही से मुक्ति

शुजालपुर के बड़ी पोलाय, हजुखेड़ी, अमसियाखेड़ी और बंजारी गांवों में 50 से 100 हिरणों के झुंड लहलहाती फसलों को मिनटों में चट कर जाते थे. किसानों को 1 बीघे में 18 किलो की जगह 25 किलो तक बीज बोने पड़ते थे और उपज आधी से भी कम रह जाती थी. सीएम हेल्पलाइन पर हर महीने 100 से ज्यादा शिकायतें पहुंच रही थीं.

दूसरे चरण में वन विभाग का लक्ष्य 2000 काले हिरणों को कूनो स्थानांतरित करना है. इसके बाद इसी तकनीक से इलाके के किसानों को भारी नुकसान पहुंचाने वाली नीलगायों का भी रेस्क्यू किया जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    500%, 100%, अब छूट... अमेरिका के टैरिफ से भारत कैसे बचा? जानिए डिटेल |
    नई FORTUNER लाने की तैयारी कर रही टोयोटा, चल रही टेस्टिंग |
    How to Make Suji at Home: बाजार की पुरानी और मिलावटी सूजी खरीदना छोड़ें, घर पर गेहूं से बनाएं शुद्ध और दानेदार सूजी, महीनों तक रहेगी फ्रेश |
    ग्रेटर नोएडा में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत |
    ट्रंप ने रूस-ईरान के तेल प्रतिबंधों में दी छूट, देखें दुनिया की बड़ी खबरें |
    सिद्धू मूसेवाला के भाई के 'गन जेस्चर' पर विवाद, माता-पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज |
    दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा, खाटू श्याम जा रहे 8 श्रद्धालुओं की मौत |
    नौकरी दिला दो, पहली सैलरी तुम्हारी! AI-ML ग्रेजुएट की अपील जानें क्यों उठाया ये कदम |
    CJP प्रमुख अभिजीत दिपके नहीं जाएंगे जेल, दिल्ली की मजिस्ट्रेट कोर्ट से मिली जमानत |
    कहीं गंदी क्रेट, कहीं कीड़े मिले... दिल्ली में ऑनलाइन फूड कंपनियों के स्टोर पर छापेमारी
    Advertisement